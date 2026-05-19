Közleményt adott ki a Sándor-palota: Sulyok Tamás teljesíti Magyar Péter kérését

Magyar Péter miniszterelnök-helyettessé nevezte ki Ruff Bálintot
A kinevezésre a miniszterelnök lengyelországi útja miatt volt szükség.
Hivatalos megkeresés esetén átadja a K. Endre kegyelmi ügyében született iratokat a kormánynak a köztársasági elnök hivatala. A Sándor-palota erről kedden közleményben tájékoztatta az MTI-t.
A Sándor-palota tudatta:
együttműködnek a K. Endre ügyében született iratok nyilvánosságra hozatalában a kormánnyal,
és hivatalos megkeresés esetén átadják a rendelkezésre álló dokumentumokat a kabinet képviselőjének.
Magyar Péter miniszterelnök hétfői és keddi sajtótájékoztatóján is sürgette, hogy Sulyok Tamás államfő hozza nyilvánosságra a kegyelmi ügy iratait.
Magyar Péter miniszterelnök lengyelországi útja előtt rendkívüli sajtótájékoztatót tartott. Elmondta, hogy várják: a Sándor-palota is nyilvánosságra hozza a birtokában lévő dosszié tartalmát. Az is kiderült, hogy az ügy további részleteinek feltárására országgyűlési vizsgálóbizottság alakul.
