Politico: Trump tényleg kirobbanthat egy új háborút

A Politico szerint Trump adminisztrációja egyre komolyabban mérlegeli, hogy katonai csapást hajtson végre Kuba ellen, miután a gazdasági és diplomáciai nyomásgyakorlás nem kényszerítette ki a várt politikai és gazdasági változásokat Havannában. A lapnak egy amerikai tisztviselő és egy, a belső egyeztetéseket ismerő forrás is arról beszélt, hogy Donald Trump és stábja frusztrált amiatt, hogy a Kuba elleni nyomáskampány, benne az üzemanyag-ellátás szűkítésével, nem vezetett eredményre.

A Politico egyik, a háttéregyeztetéseket ismerő forrása szerint Washingtonban jelentősen megváltozott a hangulat Kuba ügyében. Az eredeti amerikai elképzelés az volt, hogy a kubai vezetés nem lesz képes ellenállni a fokozott szankciós nyomásnak, az olajblokádnak, valamint az amerikai katonai fellépések elrettentő hatásának Venezuelában és Iránban.