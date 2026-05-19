Ft
Ft
22°C
9°C
Ft
Ft
22°C
9°C
05. 19.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 19.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
testnevelés Hal Melinda MCC pszichológia oktatás

Testnevelés: Hal Melinda szerint Lannert Judit téved, nem a tesi a túlsúlyosság oka

2026. május 19. 09:13

Lannert Judit oktatásügyi miniszter testnevelés órával kapcsolatos mondatait kritizálta a Mandinernek Hal Melinda pszichológus. Szóba került a testnevelés kapcsán az iskolai abúzus, az evés és a kockulás is.

2026. május 19. 09:13
null
Szilvay Gergely
Szilvay Gergely

„A testnevelésről szólva: véletlenül sem azért lett ennyi túlsúlyos gyerek, mert a gazdák el vannak lehetetlenítve évtizedek óta, és nem normális minőségű kaját esznek a gyerekeink, hanem kínai fokhagymát és McDonald’s-os hamburgert” – fogalmazott lapunknak Hal Melinda, az MCC Tanuláskutató Intézet kutatásvezetője annak kapcsán, hogy Lannert Judit oktatási miniszter nemrég úgy nyilatkozott: „ha megnézzük a gyerekek egészségi adatait, a túlsúlyosság még nőtt is”, ezzel belengetve, hogy a mindennapos testnevelésnek véget kellene vetni, merthogy az „teljesen célellentétes volt”.

testnevelés
Testnevelés: Hal Melinda pszichológus, MCC (Fotó: Ficsor Márton / Mandiner)

Miről lesz szó?

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron
  • a rendszeres testnevelés óráról,
  • az evésről,
  • a kockulásról.

„Mindez összefügg az egészségszokásokkal és azzal, hogy külföldről jön be a rossz minőségű élelmiszer” – mutatott rá Hal Melinda. Hozzátette: ez a trend sok országban tapasztalható. Alig van ország, ahol csökkenne az átlagos testsúly, inkább csak „gyarapszunk”. Ez a gyarapodás 70 százalékban az étkezésnek tudható be. 

„Az is igaz ugyanakkor” – fejtette ki –”, hogy az étkezési szokásokat nagy mértékben befolyásolja a mentális állapot. Ha valakit zaklatnak, trauma ér, nem alszik eleget – ezek mind befolyásolják a testsúlyunkat”. 

Egyáltalán nem gondolom, hogy a testnevelés órák miatt nőtt volna meg a testsúlya a diákokat.

 A sportolás így is, úgy is intézményes keretekben zajlik, a testnevelés órát nem kivezetni kell, hanem javítani” – tette hozzá.

Hal rámutatott: a dietetikusok szerint 70 százalékban az étkezés határozza meg, milyen súlyúak vagyunk, így ott kell keresni a kulcsot. A Mercosur-egyezmény például biztos nem fog segíteni ezen az ügyön. Nem tudjuk, mi van az argentin gabonában, ahogy nem tudjuk azt sem, mi van a német májkrémben. Sok üzletlánc bukott le az utóbbi években amiatt, hogy Közép-Európába rosszabb minőségű terméket hoz ugyanabból a fajtából. 

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

LMBTQ-propaganda és átműtött óvodások: így ferdít és ignorál Lannert Judit

Miniszteri meghallgatásán kurtán-furcsán reagált az LMBTQ-propagandára vonatkozó kérdésre, kérdvén: láttunk-e már átműtött óvodást. De mi az igazság?

Komplexen nézve a képet nem a testneveléshez kell hozzányúlni a szakértő szerint.

„Abban egyetértek Lannert Judittal – fejtette ki Hal Melinda –, hogy túl vannak terhelve a diákok, túl sok a tanóra. Jó ötlet a projektalapú oktatást, ezt a készségtantárgyaknál kell kezdeni. Ha mondjuk a pszichodráma megkapná a péntekeket, abban lenne zene, mozgás, fejlesztenénk benne az alapvető készségeket, egészségre tudnánk nevelni, mégpedig nem frontálisan. Projektszinten kell betenni az érzelmiintelligencia-fejlesztést, és ezzel Lannert Judit egyik célja is teljesülne, mert visszaszorítanánk az erőszakos megnyilvánulásokat” – mondta Hal Melinda a Mandinernek. 

Egy gyereknek megfelelő mennyiségű és minőségű alvásra és táplálkozásra van szüksége, azaz naponta ötször kellene ennie minőségi ételt.

Meg kell tanítanunk a zenére, a zenét pedig nem csak az sajátíthatja el, aki talentum, hanem mindenkinek szüksége volna rá, ami alapvető szükségletként kellene, hogy megjelenjen, s így gondolja ezt Freund Tamás, az MTA leköszönő elnöke is. Ez jelent egyszerre zenehallgatást és zenei alkotás is. Ezek fogják azokat a kognitív és érzelmi fejlesztéseket hozni, amire szükségünk lenne. Az érzelmi intelligenciát nagyon jól lehet fejleszteni sporttal. 14 év felett pedig jöhetnek a digitális kompetenciák. 

A túlsúlyosságnak oka egyébként a túl sok kockulás is. Már ötéves kortól is látunk függést ez ügyben. A kockulás ülő életmód 

– mutatott rá Hal Melinda. 

A szakember hangsúlyozta: minden negyedik fiatal túlsúlyos, és minden negyedik fiatal mutat mentális zavarokat, feltételezhetően van összefüggés. „Akárhogy is nézzük, az evés örömforrás, ha bántottak az iskolában, jó benyomni egy tábla csokit otthon. Bridget Jones után szabadon: a felnőttek is ugyanezt csinálják.”

„Nemrég vittük végig az MCC-ben a hétpróba-kihívást, melyben az egyik az volt, hogy minél több ételt magad készíts el. A főzésre való nevelés is fontos, hogy ez lehessen örömforrás, amiben mentálisan kikapcsolunk, belefektetünk egy kis fizikai energiát, és amiben kreatívak vagyunk, tehát ne a zacskós levesig jussunk csak el 16 éves korunkra. Ha ezt megtanulnánk, kevesebb lenne a túlevés és a testképprobléma” – mondta Hal. 

A testképproblémákat egyébként növeli a digitális tér, ami egy tükröző közeg. Ha mindig a tökéleteset látjuk, abból gyorsan testképproblémánk lesz, ami ellentétes bajokhoz vezethet, tehát ugyanúgy lehet belőle anorexia, ahogy túlsúlyosság is. Ez szorosan összefügg az önértékeléssel, a stabil személyiséggel, a stabil idegrendszerrel és a stabil érzelmi rendszerrel. 

A stabil személyiség és a stabil fejlődés az öt alapértékre épül. A tanulás kétharmad része szociális mintákból, példákból származik. Ha a felnőtt kólát iszik, ő is kólát akar inni. Ha felnőtt elviszi a gyereket az instant hamburgerezőbe, akkor majd mindig burgert és sült krumplit szeretne enni. A gyerekeket nem lehet elszigetelt, önálló entitásként kezelni, hanem társadalmi szintű problémáról beszélünk – zárta szavait az MCC Tanuláskutató Intézet kutatásvezetője.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitófotó: Soós Lajos

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nyafika
2026. május 19. 10:05
Azé megnézném ezt a lanner nevű libsi patkányt, amikor le kéne futnia a 400 métert.
Válasz erre
2
0
Nozi03
2026. május 19. 09:56
Az egész iskolai pályafutásom legrémségesebb élménye a tesióra volt, pedig akkor még nem is volt minden nap. És nem reprezentatív felmérésem szerint jó sokan vannak ezzel így, tehát valami baj csak van az átlagos testnevelés órával. Nem nem kell minden tantárgyat szeretni, de aminek az lenne a célha, hogy ne utálják meg a gyerekek egy életre a mozgást, azt talán nem ártana jobban csinálni. Én gyűlöltem, ennek ellenére mondom, hogy a mozgás fontos, és nem megszüntetni kellene hanem átalakítani, de azt nagyon. Egyébként heti 3*45 perc valóban jó tesióra többbet érhet mint a mindennapos, alde rosszul felépített, amit az elsőtől az utolsó percig gyűlölnek a diákok. Az elhízás is komoly probléma, de azt nem a hetibpár óra célzott mozgás fogja megoldani, a mozgásra más miatt van szükség.
Válasz erre
0
0
ottavino
2026. május 19. 09:50
Ettől a libsi nyanyától se fog épülni a "szeretetország", látszott a pofáján minden pillanatban, hogy nem azon vezetők között lesz, akitől akárcsak egy parányi emberi megnyilvánulásra lehet majd számítani.
Válasz erre
6
0
nyugalom
2026. május 19. 09:47
Van ennek gyereke? Ez egy hidegrideg íroasztalokoska!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!