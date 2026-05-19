Különleges képzést kapnak a fiatal felvidéki magyarok

Akadémiások az Országházban

A képzésre olyan 18 és 33 év közötti fiatalokat várnak, akiket érdekel a Felvidék múltja, jelene és jövője, akik meg akarnak tanulni nyilvános beszédet mondani, interjút adni, vitázni, képernyőn szerepelni, kampányt szervezni, kultúrszervezetet vezetni vagy akár jó cikket, oknyomozó anyagokat írni. A Facebook-oldalon gyakorlatilag minden képzésről beszámolnak. „E fiataloknak kialakított szellemi műhelyben kellemes környezetben és baráti közegben, együtt nevelkedve, egymást ösztönözve tanulnak azok a hallgatók, akik közéleti pályára készülnek, legyen az aktív politikai szerepvállalás, újságírás vagy szakmai háttérmunka” – fejti ki Méry János. Elsősorban a felvidéki egyetemistákat szeretnék megszólítani, de mindenhonnan várják a jelentkezőket, és nem is csak a felsőoktatásban tanulókat. Az elmúlt években sokszor a civil életből érkező vagy egyetemet nem végzett hallgatók is kiemelkedően teljesítettek.

A képzés követi az egyetemi szemeszterek naptárát. Az első félév egyfajta alapozó, felvidéki félév – „Esterházy Jánostól az Esterházy Akadémiáig” –, amelyben a kommunikációs tréningek mellett szlovákiai előadók nyújtanak áttekintést gróf Esterházy János életéről, helytállásáról és küldetéséről, a felvidéki magyar történelemről, politikatörténetről, vallástörténetről, identitásról, népszámlálási adatokról, társadalomtudományról, kisebbségi jogokról, irodalomról, színházról, hírírásról és prezentációkészítésről. A második szemeszterben jön a publicisztikai kurzus, az eszmetörténeti ismeretek, a nyilvános beszéd alapjainak elsajátítása, a vita- és érveléstechnikai kurzus, valamint a konfliktuskezelés alapjai. A harmadik szemeszterben a storytellingkurzuson a hallgatóknak fejből kell elmondaniuk egy történeten alapuló rövid beszédet. Emellett képzést kapnak a politikai filozófia, a politikai gazdaságtan, a politikai lélektan ismereteiből is. Szerepel a tananyagban nemzetpolitika, politikai földrajz és választási rendszerek, politikai újságírás, sajtóközlemények és sajtótájékoztatók, médiahatások és meggyőzési technikák, politikai kommunikáció és oknyomozó újságírás is. Az utolsó szemeszterben a politikai retorika, a kampánystratégiák, a kríziskommunikáció és a válsághelyzetek kezelése, az online kampány, illetve a csapatépítés, szervezetfejlesztés, szervezetépítés van napirenden, valamint egy tévészereplésre felkészítő gyakorlat is része a programnak, amelyből aztán szimulált tévéinterjú a vizsga, amit az egész évfolyam előtt elemeznek. A hallgatóknak ekkor kell leadniuk a mentormunkájukat is, amelyhez a harmadik szemeszterben egy mentort választanak maguk mellé. A munka során a hallgatónak valamely felvidéki magyar ügyet kell felkarolnia, új ötletet hozva az adott témában. A képzést tanulmányutak, elemzőmunka, nagynevű vendég előadók látogatásai és ösztöndíjak teszik gazdagabbá.