Képzést szerveznek a parlamenti újoncoknak: a teljes Tisza-frakciónak részt kell vennie az oktatáson

Az Országgyűlés Hivatalának törvényhozási igazgatósága a sok parlamenti ciklusát megkezdő képviselő miatt képzési programokat szervezett, azzal a céllal, hogy a résztvevők megismerkedjenek az Országgyűlés működésével, a törvényhozási folyamatokkal, valamint a mindennapi parlamenti munkát támogató informatikai és adminisztratív rendszerekkel – derült a tiszás képviselők, például Ruszin-Szendi Romulusz Facebook-bejegyzéséből is.

A Tisza Párt 141 fős frakciójából ugyanis mindenki most először ül be a Parlamentbe.

A Fidesz és a KDNP frakciójában 15 olyan politikus van, aki most lesz először tagja az Országgyűlésnek. A Mi Hazánk 6 fős képviselőcsoportjában pedig egy képviselő számít új bekerülőnek.