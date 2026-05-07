tisza országgyűlés hivatal képzés képviselő parlament oktatás

Képzést szerveznek a parlamenti újoncoknak: a teljes Tisza-frakciónak részt kell vennie az oktatáson

2026. május 07. 09:41

A képzés célja, hogy az újonnan megválasztott képviselők megismerkedjenek a az Országgyűlés működésével.

Az Országgyűlés Hivatalának törvényhozási igazgatósága a sok parlamenti ciklusát megkezdő képviselő miatt képzési programokat szervezett, azzal a céllal, hogy a résztvevők megismerkedjenek az Országgyűlés működésével, a törvényhozási folyamatokkal, valamint a mindennapi parlamenti munkát támogató informatikai és adminisztratív rendszerekkel – derült a tiszás képviselők, például Ruszin-Szendi Romulusz Facebook-bejegyzéséből is.

A Tisza Párt 141 fős frakciójából ugyanis mindenki most először ül be a Parlamentbe. 

A Fidesz és a KDNP frakciójában 15 olyan politikus van, aki most lesz először tagja az Országgyűlésnek. A Mi Hazánk 6 fős képviselőcsoportjában pedig egy képviselő számít új bekerülőnek. 

Ehhez képest az előző ciklusban a 199 képviselőből mindössze ötven főnek volt ismeretlen parlamenti munka.

Az előadásokon többek között az Országgyűlés működéséről, az ülésrendről, a törvényhozási folyamatról és a kormányzat munkájában használt eszközökről tájékoztatják majd az újonnan megválasztott képviselőket – írja a Magyar Nemzet.

Emellett az Országgyűlés Hivatalának munkatársai az ülésnapokon is segítséget nyújtanak majd a képviselőknek.

Nyitókép: Facebook / Kaptiány István

Sándor
•••
2026. május 07. 12:07 Szerkesztve
Ezalatt az önimádó mentelmi jog mögött lapító fos foltos gatyában és a rablott telefonnal a kezében Olaszországban fotózkodik???😂😂😂
Kormánypárti2
2026. május 07. 11:49
Felprogramozzák a kólásdobozokat.
csakis_a_tisza
•••
2026. május 07. 11:45 Szerkesztve
A fidesz tagjai is folyamatos képzést kaptak. Milyen gyorsan és mekkora beleéléssel kell nyalni putyinka seggét.
bagira004
2026. május 07. 11:22
Több milliós fizetésért megélhetésiek.
