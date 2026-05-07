Képzést szerveznek a parlamenti újoncoknak: a teljes Tisza-frakciónak részt kell vennie az oktatáson

Gyorsan nehéz helyzetben találhatja magát a leendő miniszterelnök.
A képzés célja, hogy az újonnan megválasztott képviselők megismerkedjenek a az Országgyűlés működésével.
Az Országgyűlés Hivatalának törvényhozási igazgatósága a sok parlamenti ciklusát megkezdő képviselő miatt képzési programokat szervezett, azzal a céllal, hogy a résztvevők megismerkedjenek az Országgyűlés működésével, a törvényhozási folyamatokkal, valamint a mindennapi parlamenti munkát támogató informatikai és adminisztratív rendszerekkel – derült a tiszás képviselők, például Ruszin-Szendi Romulusz Facebook-bejegyzéséből is.
A Tisza Párt 141 fős frakciójából ugyanis mindenki most először ül be a Parlamentbe.
A Fidesz és a KDNP frakciójában 15 olyan politikus van, aki most lesz először tagja az Országgyűlésnek. A Mi Hazánk 6 fős képviselőcsoportjában pedig egy képviselő számít új bekerülőnek.
Ehhez képest az előző ciklusban a 199 képviselőből mindössze ötven főnek volt ismeretlen parlamenti munka.
Az előadásokon többek között az Országgyűlés működéséről, az ülésrendről, a törvényhozási folyamatról és a kormányzat munkájában használt eszközökről tájékoztatják majd az újonnan megválasztott képviselőket – írja a Magyar Nemzet.
Emellett az Országgyűlés Hivatalának munkatársai az ülésnapokon is segítséget nyújtanak majd a képviselőknek.
