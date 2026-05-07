05. 07.
csütörtök
brüsszel európai unió Magyar Péter uniós források európai bizottság

A Politico szerint forró a helyzet: Magyar Péter nem tudja elhozni az összes uniós forrást Brüsszelből

2026. május 07. 08:43

Gyorsan nehéz helyzetben találhatja magát a leendő miniszterelnök.

2026. május 07. 08:43
null

Magyar Péter, Magyarország leendő miniszterelnöke máris összetűzésbe került az Európai Bizottsággal – írja a Politico. A lap brüsszeli kiadása szerint „forró a helyzet”, a szívélyes kezdet után zárt ajtók mögött már korántsem volt olyan pozitív a légkör a megbeszélések során.

Három, a tárgyalásokat ismerő forrás szerint nem arról szól a vita, hogy Magyarország megkapja-e a pénzeket, hanem hogy mennyit kapjon. A visszatartott források között

  • 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás,
  • valamint 3,9 milliárd euró hitel szerepel.

Az óra viszont ketyeg: augusztus 31-e a határidő, ameddig kérni lehet a forrásokat. A Politico szerint a Bizottság arra akarja rávenni a leendő miniszterelnököt, hogy a szűkös határidőre hivatkozva a forrásoknak csak egy bizonyos részét kérje le.

A Bizottság szerint ugyanis nincs elég idő a teljes 10 milliárd euró kifizetésére, mivel a kifizetések konkrét reformcélok teljesítéséhez vannak kötve – ezért azt tanácsolja, hogy Magyar Péter elégedjen meg a 6,5 milliárdos résszel. 

A lap szerint azonban, ha Magyar Péter elfogadná Brüsszel ajánlatát, akkor politikailag gyengének tűnne. A Politico szerint mint minden brüsszeli tárgyalás, ez is a nyomásgyakorlásról szól, ahol mindkét fél igyekszik rájönni, hogy a másik meddig megy el az engedmények tekintetében.

A lap azt is hozzáteszi, hogy hasonló forgatókönyvvel már a magyar választások előtt számoltak Brüsszelben. 

A Politico szerint az uniós támogatás nem vehető készpénznek:

habár Orbán Viktor „kikerült a képből”, az Európai Unió feltételei változatlanul érvényesek Magyarországgal szemben.

Nyitókép forrása: Anadolu via AFP

Összesen 1 komment

Sorrend:
ördöngös pepecselés
2026. május 07. 08:50
hazudtunk reggel, délben, este most jön az odáig süllyedünk, hogy azt korábban elképzelni se tudtuk végül a nincs tovább, elkúrtuk
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!