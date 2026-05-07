A Politico szerint forró a helyzet: Magyar Péter nem tudja elhozni az összes uniós forrást Brüsszelből

Kimondta Daniel Freund, az uniós források nagy részét nem fogja megkapni Magyarország
A német EP-képviselő szerint már lehetetlen megmenteni az RFF-forrásokat.
Gyorsan nehéz helyzetben találhatja magát a leendő miniszterelnök.
Magyar Péter, Magyarország leendő miniszterelnöke máris összetűzésbe került az Európai Bizottsággal – írja a Politico. A lap brüsszeli kiadása szerint „forró a helyzet”, a szívélyes kezdet után zárt ajtók mögött már korántsem volt olyan pozitív a légkör a megbeszélések során.
Három, a tárgyalásokat ismerő forrás szerint nem arról szól a vita, hogy Magyarország megkapja-e a pénzeket, hanem hogy mennyit kapjon. A visszatartott források között
Az óra viszont ketyeg: augusztus 31-e a határidő, ameddig kérni lehet a forrásokat. A Politico szerint a Bizottság arra akarja rávenni a leendő miniszterelnököt, hogy a szűkös határidőre hivatkozva a forrásoknak csak egy bizonyos részét kérje le.
A Bizottság szerint ugyanis nincs elég idő a teljes 10 milliárd euró kifizetésére, mivel a kifizetések konkrét reformcélok teljesítéséhez vannak kötve – ezért azt tanácsolja, hogy Magyar Péter elégedjen meg a 6,5 milliárdos résszel.
A lap szerint azonban, ha Magyar Péter elfogadná Brüsszel ajánlatát, akkor politikailag gyengének tűnne. A Politico szerint mint minden brüsszeli tárgyalás, ez is a nyomásgyakorlásról szól, ahol mindkét fél igyekszik rájönni, hogy a másik meddig megy el az engedmények tekintetében.
A lap azt is hozzáteszi, hogy hasonló forgatókönyvvel már a magyar választások előtt számoltak Brüsszelben.
A Politico szerint az uniós támogatás nem vehető készpénznek:
habár Orbán Viktor „kikerült a képből”, az Európai Unió feltételei változatlanul érvényesek Magyarországgal szemben.
Nyitókép forrása: Anadolu via AFP
