Ft
védvonal czunyiné bertalan judit fidesz orbán viktor

Orbán Viktor bejelentette: Megalakult a Védvonal

2026. május 27. 12:38

„Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség” – írta a Fidesz elnöke.

2026. május 27. 12:38
null

Orbán Viktor szerda kora délután bejelentette, hogy megalakult a Védvonal, melynek vezetésére Czunyiné Bertalan Juditot kérte fel.

Senki ne érezze magát egyedül. Részletek hamarosan!

– írta a korábbi miniszterelnök.

Kocsis Máté korábban arról írt, a Védvonal egy olyan szerveződés, mely a jövőben

védelmet jelent azoknak, akik bármilyen atrocitást elszenvedtek a politikai véleményük miatt, és akik bármi módon áldozatai lettek a tiszás erőszakhullámnak.

„Minden esetet dokumentálunk, minden szükséges feljelentést megteszünk, jogsegélyt nyújtunk, és az igazságszolgáltatás mellett széles körben a nyilvánosságot is felhasználjuk.

Annyi ügyvéd, annyi újságíró, annyi közéleti ember, amennyi csak kell. Ha szükséges, utcára is megyünk az embereink védelmében”

– tekintett előre a politikus.

„A Védvonal indul! Ma Orbán Viktor elnök úr a Védvonal országos vezetésére kért fel. Meg kell védeni egymást és mindenkit, akit bántanak, akit inzultus ér a mindennapokban csak azért, mert a nemzeti oldalon áll. Meg kell állítani azt a gyűlölethadjáratot és azt az agressziót, amit ránk szabadítottak. Ez nem szeretetország. Ki fogunk állni mindenkiért, aki hozzánk fordul. Segítünk, és el is fogjuk mondani, hol és hogyan hergelik és bántják a segítőinket, támogatóinkat, közösségünk tagjait. Nem maradunk csendben, és nem hagyjuk magunkat!” – írta Facebook-oldalán Czunyiné Bertalan Judit.

Összesen 82 komment

kobi40
2026. május 27. 14:11 Szerkesztve
Volt Polgári Körök - hagyta elhalni Internetes hálózat a kampány Harcosok Klubja idejére -azza most mi van? Védvonal - emmegmi? Lesz még Magyar Gárda Magyarok Nyulai Nemzeti Ellenállás Mozgalom Megmiegymás?
glensi
2026. május 27. 14:08
Hűha. Nyüzsögnek itt a tisza szavazók, ez úgy tűnik, hogy nekünk jó és számukra veszélyes lépés.
Kormánypárti2
2026. május 27. 14:05
Élvezzétek ki nyomorultak a helyzeteteket, amíg nem borul a fejetekre az egész szaros bili. De utána ne tagadjátok le, hogy erre a félkegyelműre szavaztatok!
kisaladar
2026. május 27. 14:05
Mit védtek??? Lölő, Tiborcz stb., ellopott adófizetői milliárdjait..???!!! Elmész te a p.csába !!!!!!
