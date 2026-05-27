Orbán Viktor bejelentette: Megalakult a Védvonal

„A Védvonal indul! Ma Orbán Viktor elnök úr a Védvonal országos vezetésére kért fel. Meg kell védeni egymást és mindenkit, akit bántanak, akit inzultus ér a mindennapokban csak azért, mert a nemzeti oldalon áll. Meg kell állítani azt a gyűlölethadjáratot és azt az agressziót, amit ránk szabadítottak. Ez nem szeretetország. Ki fogunk állni mindenkiért, aki hozzánk fordul. Segítünk, és el is fogjuk mondani, hol és hogyan hergelik és bántják a segítőinket, támogatóinkat, közösségünk tagjait. Nem maradunk csendben, és nem hagyjuk magunkat!” – írta Facebook-oldalán Czunyiné Bertalan Judit.