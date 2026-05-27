Orbán Viktor bejelentette: Megalakult a Védvonal

Fontos üzenetet küldött Orbán Viktor – védvonallal lépnek fel az áradó gyűlölet és erőszak ellen
A Fidesz elnöke azt ígérte, hogy rövidesen jelentkeznek a részletekkel.
„Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség” – írta a Fidesz elnöke.
Orbán Viktor szerda kora délután bejelentette, hogy megalakult a Védvonal, melynek vezetésére Czunyiné Bertalan Juditot kérte fel.
Senki ne érezze magát egyedül. Részletek hamarosan!
– írta a korábbi miniszterelnök.
Kocsis Máté korábban arról írt, a Védvonal egy olyan szerveződés, mely a jövőben
védelmet jelent azoknak, akik bármilyen atrocitást elszenvedtek a politikai véleményük miatt, és akik bármi módon áldozatai lettek a tiszás erőszakhullámnak.
„Minden esetet dokumentálunk, minden szükséges feljelentést megteszünk, jogsegélyt nyújtunk, és az igazságszolgáltatás mellett széles körben a nyilvánosságot is felhasználjuk.
Annyi ügyvéd, annyi újságíró, annyi közéleti ember, amennyi csak kell. Ha szükséges, utcára is megyünk az embereink védelmében”
– tekintett előre a politikus.
„A Védvonal indul! Ma Orbán Viktor elnök úr a Védvonal országos vezetésére kért fel. Meg kell védeni egymást és mindenkit, akit bántanak, akit inzultus ér a mindennapokban csak azért, mert a nemzeti oldalon áll. Meg kell állítani azt a gyűlölethadjáratot és azt az agressziót, amit ránk szabadítottak. Ez nem szeretetország. Ki fogunk állni mindenkiért, aki hozzánk fordul. Segítünk, és el is fogjuk mondani, hol és hogyan hergelik és bántják a segítőinket, támogatóinkat, közösségünk tagjait. Nem maradunk csendben, és nem hagyjuk magunkat!” – írta Facebook-oldalán Czunyiné Bertalan Judit.
