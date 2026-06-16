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kdnp mandiner rétvári bence fidesz országgyűlés Magyar Péter

Iskolabezárásokról kérdezték Magyar Pétert, válasz helyett ő a Mandinert kezdte el szidni

2026. június 16. 10:28

Az ötvenhatos megemlékezés után Magyar Péter visszatért a hergeléshez, és nekiment mindenkinek, aki meg mert szólalni a Házban.

2026. június 16. 10:28
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Rimóczi Norbert

Az 1956-os forradalom mártírjairól szóló megemlékezések után kezdetét vette az Országgyűlés keddi ülésének érdemi része, a napirend előtti felszólalásokkal. Az első kérdések egyikét Rétvári Bence intézte a miniszterelnökhöz a Tisza-kormány oktatáspolitikai terveiről és a tervezett iskolabezárásokról. Magyar Péter azonban ezúttal sem adott egyértelmű választ a felvetésekre: a konkrétumok helyett a parlament felújításáról, a Fidesz korábbi kormányzásáról és a Mandinerről beszélt.

A napirend előtti felszólalások során Rétvári Bence a Tisza-kormány oktatáspolitikai terveiről és a tervezett iskolabezárásokról kérdezte Magyar Pétert. A KDNP politikusa arra volt kíváncsi, hogy a kormány milyen intézményeket érintene az átalakításokkal, illetve milyen következményei lehetnek az oktatási rendszerre nézve a tervezett lépéseknek.

Magyar Péter válaszában azonban ezúttal sem tért ki részletesen a feltett kérdésekre. A miniszterelnök az Országház felújítására, a parlamenti épület egyes részeinek kivitelezési minőségére, valamint a Fidesz korábbi kormányzásának bírálatára terelte a szót.

A válasz során a Mandiner is szóba került. Magyar Péter azt tanácsolta Rétvári Bencének, hogy ne a Mandinert olvassa, hanem látogasson el az iskolákba, ahol szerinte megtapasztalhatja, milyen „szabadságérzés” uralkodik jelenleg az oktatási intézményekben.

Arra ugyanakkor nem adott konkrét választ, hogy pontosan mely iskolákat érintheti a kormányzat által tervezett átalakítás vagy bezárás, illetve milyen intézkedésekkel kívánják végrehajtani az oktatási rendszer átalakítását.

Nyitókép: Bálint Szentgallay/AFP

Összesen 6 komment

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Sorrend:
falcatus-2
2026. június 16. 10:47
Mi a fenének van úgy betojva ez a macskajancsi attól a mandinertől. ami szerinte egy vicclap és különben is holnaptól már ő lesz a 2-300 boomer olvasó szellemi tulajdonosa, főszerkesztője és takarító nénije is egy személyben. Nagyon várom már az új spiritus rektorunkat
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Hejjas_Ivan_Egyenlo_Banasmod_Szakkollegium
2026. június 16. 10:47
furcsa is lenne, ha bármilyen munkahelyen is a beosztott belátása határozná meg, hogy milyen munkát kell elvégezni és mit nem
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google-2
2026. június 16. 10:44
Persze hogy szabadságérzés honol az iskolákban, hisz nyakukon a vakáció. Ősszel majd visszatérünk a témára. Magyar fél a független Mandinertől, azt nem szabad olvasni. Csak a propagandát: Kontrollt, Telexet, Indexet, hvg-t, 44!!445-öt ilyesmiket. A 444 picit még nőtt, 445 lett belőle, olyan jól nyomja.
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Upuaut
2026. június 16. 10:43
A kurva anyádat, Magyar Péter!
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