Iskolabezárásokról kérdezték Magyar Pétert, válasz helyett ő a Mandinert kezdte el szidni

Nincs megállás, ez a Magyarflix – de valamit elfelejtett közölni a miniszterelnök!
Egyelőre nem sok kormányzást láttunk. Kovács András írása.
Az ötvenhatos megemlékezés után Magyar Péter visszatért a hergeléshez, és nekiment mindenkinek, aki meg mert szólalni a Házban.
Az 1956-os forradalom mártírjairól szóló megemlékezések után kezdetét vette az Országgyűlés keddi ülésének érdemi része, a napirend előtti felszólalásokkal. Az első kérdések egyikét Rétvári Bence intézte a miniszterelnökhöz a Tisza-kormány oktatáspolitikai terveiről és a tervezett iskolabezárásokról. Magyar Péter azonban ezúttal sem adott egyértelmű választ a felvetésekre: a konkrétumok helyett a parlament felújításáról, a Fidesz korábbi kormányzásáról és a Mandinerről beszélt.
A napirend előtti felszólalások során Rétvári Bence a Tisza-kormány oktatáspolitikai terveiről és a tervezett iskolabezárásokról kérdezte Magyar Pétert. A KDNP politikusa arra volt kíváncsi, hogy a kormány milyen intézményeket érintene az átalakításokkal, illetve milyen következményei lehetnek az oktatási rendszerre nézve a tervezett lépéseknek.
Magyar Péter válaszában azonban ezúttal sem tért ki részletesen a feltett kérdésekre. A miniszterelnök az Országház felújítására, a parlamenti épület egyes részeinek kivitelezési minőségére, valamint a Fidesz korábbi kormányzásának bírálatára terelte a szót.
A válasz során a Mandiner is szóba került. Magyar Péter azt tanácsolta Rétvári Bencének, hogy ne a Mandinert olvassa, hanem látogasson el az iskolákba, ahol szerinte megtapasztalhatja, milyen „szabadságérzés” uralkodik jelenleg az oktatási intézményekben.
Arra ugyanakkor nem adott konkrét választ, hogy pontosan mely iskolákat érintheti a kormányzat által tervezett átalakítás vagy bezárás, illetve milyen intézkedésekkel kívánják végrehajtani az oktatási rendszer átalakítását.
Nyitókép: Bálint Szentgallay/AFP