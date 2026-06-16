Iskolabezárásokról kérdezték Magyar Pétert, válasz helyett ő a Mandinert kezdte el szidni

Az 1956-os forradalom mártírjairól szóló megemlékezések után kezdetét vette az Országgyűlés keddi ülésének érdemi része, a napirend előtti felszólalásokkal. Az első kérdések egyikét Rétvári Bence intézte a miniszterelnökhöz a Tisza-kormány oktatáspolitikai terveiről és a tervezett iskolabezárásokról. Magyar Péter azonban ezúttal sem adott egyértelmű választ a felvetésekre: a konkrétumok helyett a parlament felújításáról, a Fidesz korábbi kormányzásáról és a Mandinerről beszélt.

A napirend előtti felszólalások során Rétvári Bence a Tisza-kormány oktatáspolitikai terveiről és a tervezett iskolabezárásokról kérdezte Magyar Pétert. A KDNP politikusa arra volt kíváncsi, hogy a kormány milyen intézményeket érintene az átalakításokkal, illetve milyen következményei lehetnek az oktatási rendszerre nézve a tervezett lépéseknek.