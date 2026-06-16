Baki: a kormánynak mindössze egy órával a megemlékezés előtt sikerült meghívnia Nagy Imre unokáját a megemlékezésére

Több hibát is vétett a Ruff Bálint vezette Miniszterelnökség a Nagy Imre-rehabilitáció évfordulóján tartott megemlékezés kapcsán. A Magyar Nemzet beszámolója szerint Jánosi Katalin, a mártír miniszterelnök unokája kellemetlen szervezési hibáról számolt be annak kapcsán, hogy

a meghívó az esemény előtt alig egy órával érkezett meg a Ruff Bálint vezette Miniszterelnökségtől, ráadásul még az évforduló sorszámát is eltévesztették.

„Én kérek elnézést” – jegyezte meg a Miniszterelnök sajtóosztályának professzionalitása kapcsán Jánosi Katalin. Nagy Imre unokája közösségi oldalán azt írta, ma reggel nyolc órakor a Nagy Imre-emlékház kapott egy meghívott a Ruff Bálint vezette tárcától, ami kilenc órára szól a rákoskeresztúri temető 301-es parcellájába.