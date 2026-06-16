Baki: a kormánynak mindössze egy órával a megemlékezés előtt sikerült meghívnia Nagy Imre unokáját a megemlékezésére

Nincs megállás, ez a Magyarflix – de valamit elfelejtett közölni a miniszterelnök!
Egyelőre nem sok kormányzást láttunk. Kovács András írása.
Ráadásul még az évforduló sorszámát is eltévesztették.
Több hibát is vétett a Ruff Bálint vezette Miniszterelnökség a Nagy Imre-rehabilitáció évfordulóján tartott megemlékezés kapcsán. A Magyar Nemzet beszámolója szerint Jánosi Katalin, a mártír miniszterelnök unokája kellemetlen szervezési hibáról számolt be annak kapcsán, hogy
a meghívó az esemény előtt alig egy órával érkezett meg a Ruff Bálint vezette Miniszterelnökségtől, ráadásul még az évforduló sorszámát is eltévesztették.
„Én kérek elnézést” – jegyezte meg a Miniszterelnök sajtóosztályának professzionalitása kapcsán Jánosi Katalin. Nagy Imre unokája közösségi oldalán azt írta, ma reggel nyolc órakor a Nagy Imre-emlékház kapott egy meghívott a Ruff Bálint vezette tárcától, ami kilenc órára szól a rákoskeresztúri temető 301-es parcellájába.
A mártír miniszterelnöknek tartott Nagy Imre unokájának tehát mindössze egy órát adtak, hogy meg tudjon jelenni a nagyapja emlékére történő megemlékezésen.
„A jelzett időpontban akkor sem értem volna ki, ha azonnal szaladok” – jegyezte meg Jánosi Katalin, hozzátéve:
ráadásul a kivégzett kormányfő rehabilitációnának a tavalyi, a 36. évfordulóra invitálták, miközben idén a 37. van.
Mint írta, legalább már elmondható az, hogy kapott meghívót.
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