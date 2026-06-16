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évforduló nagy imre ruff bálint miniszterelnökség miniszterelnök

Baki: a kormánynak mindössze egy órával a megemlékezés előtt sikerült meghívnia Nagy Imre unokáját a megemlékezésére

2026. június 16. 16:29

Ráadásul még az évforduló sorszámát is eltévesztették.

2026. június 16. 16:29
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Több hibát is vétett a Ruff Bálint vezette Miniszterelnökség a Nagy Imre-rehabilitáció évfordulóján tartott megemlékezés kapcsán. A Magyar Nemzet beszámolója szerint Jánosi Katalin, a mártír miniszterelnök unokája kellemetlen szervezési hibáról számolt be annak kapcsán, hogy 

a meghívó az esemény előtt alig egy órával érkezett meg a Ruff Bálint vezette Miniszterelnökségtől, ráadásul még az évforduló sorszámát is eltévesztették.

„Én kérek elnézést” – jegyezte meg a Miniszterelnök sajtóosztályának professzionalitása kapcsán Jánosi Katalin. Nagy Imre unokája közösségi oldalán azt írta, ma reggel nyolc órakor a Nagy Imre-emlékház kapott egy meghívott a Ruff Bálint vezette tárcától, ami kilenc órára szól a rákoskeresztúri temető 301-es parcellájába. 

A mártír miniszterelnöknek tartott Nagy Imre unokájának tehát mindössze egy órát adtak, hogy meg tudjon jelenni a nagyapja emlékére történő megemlékezésen.

„A jelzett időpontban akkor sem értem volna ki, ha azonnal szaladok” – jegyezte meg Jánosi Katalin, hozzátéve: 

ráadásul a kivégzett kormányfő rehabilitációnának a tavalyi, a 36. évfordulóra invitálták, miközben idén a 37. van. 

Mint írta, legalább már elmondható az, hogy kapott meghívót.

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 34 komment

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Sorrend:
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2026. június 16. 17:12
Nagy Imre-emlékház kapott egy "meghívott"a Ruff Bálint vezette tárcától, azért néha a helyesírással törődhetnétek
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eszkovacs
2026. június 16. 17:11
Elképesztő diplomáciai és protokoll baki, teljes amatőrizmus jellemzi nemcsak a tisztségviselőket, de a stábot is.
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Bitrex®
2026. június 16. 17:07
Álszent rühes patkányok!
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a straight cold player
•••
2026. június 16. 17:05 Szerkesztve
Galerida írja 16:38-kor: ,,Nem sértődékeny, koszorúzott ő már a nagypapája gyilkosaival is..." MIVAN???? A nagyapja gyilkosával? Milyen gyilkos???!! Azt tudom, hogy Peti azt hazudta, hogy 56-os ellenálló volt a nagyfater, de azért ne pont ezt a hazugságát hidd el! A nagyapja az 50-es évek elején(!) ifjú jogászként kezdett a büntetés végrehajtásnál(!) fogalmazóként és onnantól folyamatosan ívelt felfelé a karrierje a szocialista rendszerben. Beleértve 56-ot is! A nagyfater egy igazi kommunista karriert épített! Nem volt AVO-s, tudtommal ügynök sem volt (de ezt nem merném biztosra állítani) de ha valaki 56-ban ellenálló volt akkor annak nem csak a karrierje bánta! Nos Erőss Pálnak egy hajszálnyi törés sincs a pályáján. az 50-es és a 60-as években sem! Akár még rendes ember is lehetett ettől, de hogy 56-os hős lenne, az szemenszedett történelem hamisítás, a Rákosi és a Kádár rendszer legitimálása!
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