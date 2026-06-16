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moszkva michael clarke figyelmeztető lövés

Orosz hadihajó adott le figyelmeztető lövést egy brit vitorlásra a La Manche-csatornán

2026. június 16. 18:23

A szakértő szerint Moszkva egyre idegesebben reagál a brit haditengerészet fokozott aktivitására.

2026. június 16. 18:23
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Hónapok óta rendszeresen járőrözik a brit partok közelében az Admiral Grigorovics nevű orosz fregatt, amely az úgynevezett orosz árnyékflotta tankereit kíséri a La Manche-csatornán – állítja Michael Clarke brit katonai elemző a Sky News szerint.

A brit sajtó beszámolói szerint a hadihajó figyelmeztető lövést adott le egy vitorlás közelében, miután az megközelítette a térségben tartózkodó orosz egységet. 

A lövések nem találták el a hajót, a cél a figyelmeztetés volt.

Clarke szerint az Admiral Grigorovics az elmúlt hónapokban rendszeresen feltűnt az Egyesült Királyság partjai mentén. Többnyire Suffolk térségében vagy a Dogger-pad közelében tartózkodik, most azonban a normandiai partok irányába hajózott. A fregatt feladata az elemző szerint az, hogy biztosítsa az orosz „árnyékflotta” mozgását a csatornában.

Moszkva egyre idegesebb a szakértő szerint

Ezek azok a tankerek, amelyekkel Moszkva a nyugati szankciók ellenére is igyekszik fenntartani olajexportját. Clarke úgy véli, az oroszok azért tartják a hadihajót a térségben, mert annak jelenléte visszatartó erőt jelent a brit hatóságok számára.

A szakértő szerint a figyelmeztető lövés oka az lehetett, hogy az oroszok újságírókat vagy valamilyen nem hivatalos brit megfigyelő műveletet sejtettek a vitorláson. Hozzátette: Moszkva egyre idegesebben reagálhat a brit haditengerészet fokozott aktivitására és az orosz hajók ellenőrzésére irányuló kísérletekre.

Arra a kérdésre, hogy történt-e hasonló incidens a közelmúltban a La Manche-csatornában, Clarke úgy válaszolt: tudomása szerint az utóbbi években nem volt példa ilyen esetre.

Nyitóképen: az orosz Ustinov cirkáló (forrás: Wikipedia)

 

Összesen 3 komment

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Sorrend:
isler111
2026. június 16. 18:52
"""A szakértő szerint Moszkva egyre idegesebben reagál a brit haditengerészet fokozott aktivitására.""" Nem kell fokozni az aktivitást -és nem lesznek idegesek!!! Ennyi!!!
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0
0
brokenwoodi3
2026. június 16. 18:42
Bátor ruszkik.
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0
1
krisztoforo48-2
2026. június 16. 18:39
Helyes,kalózokkal nem lehet másképp bánni!
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4
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