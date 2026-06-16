Orosz hadihajó adott le figyelmeztető lövést egy brit vitorlásra a La Manche-csatornán

Hónapok óta rendszeresen járőrözik a brit partok közelében az Admiral Grigorovics nevű orosz fregatt, amely az úgynevezett orosz árnyékflotta tankereit kíséri a La Manche-csatornán – állítja Michael Clarke brit katonai elemző a Sky News szerint.

A brit sajtó beszámolói szerint a hadihajó figyelmeztető lövést adott le egy vitorlás közelében, miután az megközelítette a térségben tartózkodó orosz egységet.