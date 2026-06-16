Orosz hadihajó adott le figyelmeztető lövést egy brit vitorlásra a La Manche-csatornán

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A szakértő szerint Moszkva egyre idegesebben reagál a brit haditengerészet fokozott aktivitására.
Hónapok óta rendszeresen járőrözik a brit partok közelében az Admiral Grigorovics nevű orosz fregatt, amely az úgynevezett orosz árnyékflotta tankereit kíséri a La Manche-csatornán – állítja Michael Clarke brit katonai elemző a Sky News szerint.
A brit sajtó beszámolói szerint a hadihajó figyelmeztető lövést adott le egy vitorlás közelében, miután az megközelítette a térségben tartózkodó orosz egységet.
A lövések nem találták el a hajót, a cél a figyelmeztetés volt.
Clarke szerint az Admiral Grigorovics az elmúlt hónapokban rendszeresen feltűnt az Egyesült Királyság partjai mentén. Többnyire Suffolk térségében vagy a Dogger-pad közelében tartózkodik, most azonban a normandiai partok irányába hajózott. A fregatt feladata az elemző szerint az, hogy biztosítsa az orosz „árnyékflotta” mozgását a csatornában.
Ezek azok a tankerek, amelyekkel Moszkva a nyugati szankciók ellenére is igyekszik fenntartani olajexportját. Clarke úgy véli, az oroszok azért tartják a hadihajót a térségben, mert annak jelenléte visszatartó erőt jelent a brit hatóságok számára.
A szakértő szerint a figyelmeztető lövés oka az lehetett, hogy az oroszok újságírókat vagy valamilyen nem hivatalos brit megfigyelő műveletet sejtettek a vitorláson. Hozzátette: Moszkva egyre idegesebben reagálhat a brit haditengerészet fokozott aktivitására és az orosz hajók ellenőrzésére irányuló kísérletekre.
Arra a kérdésre, hogy történt-e hasonló incidens a közelmúltban a La Manche-csatornában, Clarke úgy válaszolt: tudomása szerint az utóbbi években nem volt példa ilyen esetre.
Nyitóképen: az orosz Ustinov cirkáló (forrás: Wikipedia)