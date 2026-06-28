Nyilatkozott a lengyel hírszerzési vezető: orosz támadástól tart a NATO keleti szárnyán

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A lengyel külső hírszerzés vezetője szerint Moszkva a katonai kudarcok miatt újabb provokációkkal tesztelheti a NATO-t, különösen a balti államok térségében.
A lengyel kormány szerint egyre nagyobb az orosz provokációk kockázata a NATO keleti szárnyán – erről beszélt Paweł Szota ezredes, a lengyel külső hírszerző szolgálat vezetője a Rzeczpospolita című lapnak adott interjújában.
„Látjuk az ukrajnai eseményeket, és azt is, hogy a háború jelenlegi állása nem Oroszországnak kedvez. Ez okot ad arra a feltételezésre, hogy Moszkva a helyzet további eszkalálásával próbálkozhat” – fogalmazott az ezredes.
Szota szerint egy esetleges, korlátozott támadás a balti államok ellen úgy kezdődhetne, hogy
megjelennek az úgynevezett „zöld emberkék”, vagyis olyan orosz katonák, akik nem viselnek hivatalos állami jelzést.
Hasonló módszert alkalmazott Oroszország a Krím félsziget 2014-es annektálásakor is.
„Oroszország rendszeresen feszegeti a határokat, hogy felmérje a NATO reakcióját” – mondta Szota. Hozzátette: az ilyen provokációk ára Moszkva számára alacsony, miközben a szövetség többnyire politikai válaszokat ad, ami szerinte további eszkalációra ösztönözheti az orosz vezetést.
Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter a múlt héten szintén arra figyelmeztetett, hogy Oroszország úgynevezett hamis zászlós műveletekkel próbálkozhat. Az amerikai CBS televíziónak nyilatkozva úgy fogalmazott: „Tudatnunk kell Putyinnal, hogy tudjuk, mire készül, nem dőlünk be ezeknek a kísérleteknek, és egyértelművé tesszük: ez teljes mértékben elfogadhatatlan. A NATO területének minden négyzetcentiméterét meg fogjuk védeni.”
Vlagyimir Putyin orosz elnök és a moszkvai vezetés több magas rangú tagja ugyanakkor többször is kijelentette, hogy Oroszország nem készül NATO-tagállam elleni támadásra.
(MTI)
Nyitókép: Yuri KOCHETKOV / POOL / AFP