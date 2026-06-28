Nyilatkozott a lengyel hírszerzési vezető: orosz támadástól tart a NATO keleti szárnyán

A lengyel kormány szerint egyre nagyobb az orosz provokációk kockázata a NATO keleti szárnyán – erről beszélt Paweł Szota ezredes, a lengyel külső hírszerző szolgálat vezetője a Rzeczpospolita című lapnak adott interjújában.

„Látjuk az ukrajnai eseményeket, és azt is, hogy a háború jelenlegi állása nem Oroszországnak kedvez. Ez okot ad arra a feltételezésre, hogy Moszkva a helyzet további eszkalálásával próbálkozhat” – fogalmazott az ezredes.