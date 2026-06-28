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moszkva krím nato támadás oroszország

Nyilatkozott a lengyel hírszerzési vezető: orosz támadástól tart a NATO keleti szárnyán

2026. június 28. 15:18

A lengyel külső hírszerzés vezetője szerint Moszkva a katonai kudarcok miatt újabb provokációkkal tesztelheti a NATO-t, különösen a balti államok térségében.

2026. június 28. 15:18
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A lengyel kormány szerint egyre nagyobb az orosz provokációk kockázata a NATO keleti szárnyán – erről beszélt Paweł Szota ezredes, a lengyel külső hírszerző szolgálat vezetője a Rzeczpospolita című lapnak adott interjújában.

„Látjuk az ukrajnai eseményeket, és azt is, hogy a háború jelenlegi állása nem Oroszországnak kedvez. Ez okot ad arra a feltételezésre, hogy Moszkva a helyzet további eszkalálásával próbálkozhat” – fogalmazott az ezredes.

Szota szerint egy esetleges, korlátozott támadás a balti államok ellen úgy kezdődhetne, hogy 

megjelennek az úgynevezett „zöld emberkék”, vagyis olyan orosz katonák, akik nem viselnek hivatalos állami jelzést. 

Hasonló módszert alkalmazott Oroszország a Krím félsziget 2014-es annektálásakor is.

„Oroszország rendszeresen feszegeti a határokat, hogy felmérje a NATO reakcióját” – mondta Szota. Hozzátette: az ilyen provokációk ára Moszkva számára alacsony, miközben a szövetség többnyire politikai válaszokat ad, ami szerinte további eszkalációra ösztönözheti az orosz vezetést.

Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter a múlt héten szintén arra figyelmeztetett, hogy Oroszország úgynevezett hamis zászlós műveletekkel próbálkozhat. Az amerikai CBS televíziónak nyilatkozva úgy fogalmazott: „Tudatnunk kell Putyinnal, hogy tudjuk, mire készül, nem dőlünk be ezeknek a kísérleteknek, és egyértelművé tesszük: ez teljes mértékben elfogadhatatlan. A NATO területének minden négyzetcentiméterét meg fogjuk védeni.”

Vlagyimir Putyin orosz elnök és a moszkvai vezetés több magas rangú tagja ugyanakkor többször is kijelentette, hogy Oroszország nem készül NATO-tagállam elleni támadásra.

(MTI)

Nyitókép: Yuri KOCHETKOV / POOL / AFP

 

Összesen 24 komment

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Majdmegmondom
2026. június 28. 17:35
Gondolom, el kell terelni az ukrán-lengyel nézeteltéréseket. Berottyantott a háttérhatalom...
Válasz erre
1
0
ezegyjonev
2026. június 28. 17:09
Milyen hírszerzési főnök ez a hülye lengyel?! Nem hallotta fostos Petiéktől, hogy a háborúval csak Orbánék riogatnak?
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2
0
falcatus-2
2026. június 28. 17:07
„Látjuk az ukrajnai eseményeket, és azt is, hogy a háború jelenlegi állása nem Oroszországnak kedvez. Ez okot ad arra a feltételezésre, hogy Moszkva a helyzet további eszkalálásával próbálkozhat” – fogalmazott az ezredes. Le kéne cserélni a CPU-ját egy 2 bitesre, ha már az ezredest nem lehet.
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0
0
states-2
2026. június 28. 16:41
Ja miután az ukránokkal sem bírnak 4 éve, rögtön nekiesnek a nátónak, ezt a sok barmot, istenem.
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8
0
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