Oktatásról kérdezték, politikai színpadot csinált a parlamentből Magyar Péter

A jelenet sajátossága az volt, hogy a teremben ülő képviselők és a páholyokban és a karzaton ülő vendégek számára politikailag gyakorlatilag lehetetlenné vált bármilyen eltérő reakció. Az 1956-os hősök neveinek felolvasása alatt ugyanis senki sem akarta azt a látszatot kelteni, hogy tiszteletlenül viszonyul a forradalom mártírjaihoz, így a miniszterelnök néhány pillanat alatt a saját politikai színpadává alakította a plenáris ülést.

Miközben azonban a figyelem a rendhagyó megemlékezésre összpontosult, az eredeti kérdések továbbra is megválaszolatlanok maradtak. Nem derült ki, milyen pontosan melyik iskolákat akarja bezárni a Tisza kormány, mely intézményeket érinthetik az átalakítások, és az érintett intézmények egyáltalán kinyitnak-e szeptemberben.

A keddi parlamenti vita így végül nem az oktatás jövőjéről szólt, hanem ismét Magyar Péter politikai stílusáról. A konkrét válaszok helyét ezúttal is a személyeskedés, a látványos gesztusok és a politikai performanszok vették át.