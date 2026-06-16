Oktatásról kérdezték, politikai színpadot csinált a parlamentből Magyar Péter

Nincs megállás, ez a Magyarflix – de valamit elfelejtett közölni a miniszterelnök!
Egyelőre nem sok kormányzást láttunk. Kovács András írása.
Orbán Balázs az oktatásról és a kormány terveiről kérdezte Magyar Pétert, ám érdemi válasz helyett személyeskedő támadás és parlamenti színjáték következett. A Tisza Párt elnöke a házelnök asszisztálása mellett teljesen eltérítette a vitát az eredeti témáról.
Orbán Balázs az oktatás helyzetéről és a Tisza-kormány terveiről kérdezte Magyar Pétert a keddi plenáris ülésen. A miniszterelnök azonban ezúttal sem válaszolt érdemben a feltett kérdésekre: helyette személyeskedő támadásba kezdett, majd egy szokatlan parlamenti jelenettel terelte el a figyelmet az eredeti témáról.
A Fidesz politikusa az oktatás ügyében várta a kormány álláspontját, Magyar Péter azonban már válasza elején Orbán Balázst támadta. A Tisza Párt elönke minősíthetetlen stílusban, habzó szájjal ordította, hogy Orbán Balázs „a világ leggyávább magyarja”, valamint azzal vádolta meg, hogy meggyalázta az 1956-os hősök emlékét.
A személyeskedő kirohanást követően a vita még szokatlanabb fordulatot vett. Magyar Péter gyakorlatilag átvette a plenáris ülés irányítását, miközben házelnöke hulla sápadtan, remegve állt, és érdemben nem avatkozott közbe. A miniszterelnök ezt követően az 1956-os mártírok névsorának felolvasásába kezdett, amivel teljesen új mederbe terelte a parlamenti vitát.
A jelenet sajátossága az volt, hogy a teremben ülő képviselők és a páholyokban és a karzaton ülő vendégek számára politikailag gyakorlatilag lehetetlenné vált bármilyen eltérő reakció. Az 1956-os hősök neveinek felolvasása alatt ugyanis senki sem akarta azt a látszatot kelteni, hogy tiszteletlenül viszonyul a forradalom mártírjaihoz, így a miniszterelnök néhány pillanat alatt a saját politikai színpadává alakította a plenáris ülést.
Miközben azonban a figyelem a rendhagyó megemlékezésre összpontosult, az eredeti kérdések továbbra is megválaszolatlanok maradtak. Nem derült ki, milyen pontosan melyik iskolákat akarja bezárni a Tisza kormány, mely intézményeket érinthetik az átalakítások, és az érintett intézmények egyáltalán kinyitnak-e szeptemberben.
A keddi parlamenti vita így végül nem az oktatás jövőjéről szólt, hanem ismét Magyar Péter politikai stílusáról. A konkrét válaszok helyét ezúttal is a személyeskedés, a látványos gesztusok és a politikai performanszok vették át.
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Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP