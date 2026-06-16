„A mai nappal pont hat éve vezetem az MCC Közgazdasági Iskoláját. Érdemes megismerni, mit is csinálunk: ez segíthet megítélni, hogy az elvégzett munkánk fontos és hasznos része-e a magyar szellemi életnek vagy nem.

A médiát átnézve az MCC egy ideológiai luxusprojektnek tűnik. Nagyon kevés olyan írást lehet találni, amely az intézmény valós tevékenységét, a szervezet működési logikáját elemzi. A politikához köthető események jelennek meg a sajtóban. Érthető: ez a klikkékony, a megértés, az értelmezés nem vonzza a figyelmet. Pedig érdemes lenne azzal is foglalkozni, mit is csinálunk az MCC-ben. Ez segíthet megalapozottan véleményt formálni, segíthet, hogy ne hitek és jelszavak alapján dőljön el, mit kell beszántani és mit lenne érdemes megtartani abból, amit felépítettünk.