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kormány ursula von der leyen magyarország migrációs paktum európai bizottság

Uniós biztos: az Európai Bizottság kész támogatni Magyarországot a migrációs paktum végrehajtásában

2026. június 16. 19:31

Szorosan együtt kívánnak működni a magyar hatóságokkal...

2026. június 16. 19:31
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Amióta Magyarország új kormánya hivatalba lépett, már jelentős előrelépések történtek a jogállamiság terén – jelentette ki Michael McGrath demokráciáért, igazságügyért és jogállamiságért felelős európai uniós biztos kedden Luxembourgban.

Az EU-tagállamok uniós ügyekért felelős minisztereinek tanácskozását követő sajtótájékoztatón a biztos ismertette a Magyarországgal kapcsolatos jogállamisági eljárás aktuális helyzetét, és üdvözölte a magyar kormány elkötelezettségét a jogállamiság helyreállítása, valamint a magyar embereknek tett ígéretek teljesítése mellett.

McGrath szerint az új magyar kormány hivatalba lépése óta több fontos intézkedés is történt.

Május 13-án lejárt a veszélyhelyzet, amely lehetővé tette a kormány számára, hogy rendeleti úton eltérjen a parlament által elfogadott törvényektől. Hozzátette, hogy enyhült a független médiára és a civil szervezetekre nehezedő nyomás is.

Michael McGrath emlékeztetett Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének álláspontjára, miszerint a folyamatban nem lesznek „rövidebb utak”, ugyanakkor a bizottság Magyarországgal együttműködve kívánja rendezni a fennálló kérdéseket Magyarország, a magyar emberek és az Európai Unió érdekében.

Üdvözölte, hogy május 29-én politikai megállapodás született a korrupcióellenes intézményrendszer megerősítését célzó reformokról, amelyek augusztus 31-ig lépnek hatályba.

Kiemelte, hogy az Országgyűlés hétfőn elfogadta az Alaptörvény módosítását, amely megteremti a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetésének lehetőségét. Emlékeztetett arra, hogy a hivatal ügyében hosszabb ideje kötelezettségszegési eljárás van folyamatban az uniós bíróság előtt.

Az uniós biztos üdvözölte azt is, hogy Magyarország jelezte csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez, mint mondta, ez lehetővé teszi, hogy az ügyészség 2021 júniusához visszamenőleg vizsgálhassa és üldözhesse az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekményeket.

Michael McGrath hangsúlyozta: az Európai Bizottság a következő hetekben és hónapokban is figyelemmel kíséri a fejleményeket, és Magyarország számíthat a testület támogatására a jogállamiság helyreállítását célzó erőfeszítések során.

A biztos hangsúlyozta: a jogállamiság az Európai Unió egyik alapító értéke, amely előfeltétele az erős és ellenálló demokráciáknak, valamint biztosítja az alapvető jogok és szabadságok védelmét, a hatalom korlátok közötti gyakorlását és a polgárok intézményekbe vetett bizalmát.

A biztos rámutatott továbbá, hogy a magyar kormány csak néhány hete van hivatalban, és bár fontos reformok indultak el, teljes megvalósításuk időt vehet igénybe. Mint mondta, még túl korai lenne végleges következtetéseket levonni, de a bizottság üdvözli a Szuverenitásvédelmi Hivatallal, valamint a közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal kapcsolatos fejleményeket.

Hozzátette: a testület kedvezően értékeli azt az elkötelezettséget is, hogy minden állampolgár alapvető jogai biztosítottak legyenek, továbbá hogy független igazságszolgáltatási rendszer működjön, valamint szabad, független és sokszínű médiaszektor álljon rendelkezésre.

A 7-es cikk szerinti eljárással kapcsolatban emlékeztetett arra, hogy azt az Európai Parlament indította el 2018-ban, és az Európai Bizottság szerepe alapvetően az, hogy elemzést nyújtson, amikor az ügyet a tagállamok általános ügyek tanácsa tárgyalja. 

A 7. cikk szerinti eljárás jövőjéről a megfelelő időben az intézményi szereplők hoznak majd döntést”

– tette hozzá.

A menekültügyi és migrációs paktummal összefüggésben a biztos hangsúlyozta, hogy az Európai Bizottság szorosan együtt kíván működni a magyar hatóságokkal, 

és kész támogatni Magyarországot a paktum végrehajtásában.

Emlékeztetett arra, hogy paktum rugalmas szolidaritási mechanizmust tartalmaz, amely háromféle hozzájárulási lehetőséget biztosít a tagállamok számára: a menedékkérők más uniós országokból történő átvételét, pénzügyi hozzájárulások nyújtását, valamint operatív támogatás biztosítását.

Mint mondta, a tagállamok teljes mértékben szabadon választhatnak e szolidaritási intézkedések közül, és egyetlen tagállamot sem köteleznek arra, hogy menedékkérőket vegyen át.

Kijelentette: az Európai Bizottság Magyarországgal ugyanúgy együtt kíván működni, mint valamennyi többi tagállammal annak érdekében, hogy biztosítsa a menekültügyi és migrációs paktum teljes körű végrehajtását.

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(MTI) 

Nyitókép: Isabel Infantes / POOL / AFP

Összesen 39 komment

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londonbaby
2026. június 16. 20:46
azzal a beltenyésztett habsburgos büdös korcs kurva anyátokkal működjetek együtt !!!
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Mich99
2026. június 16. 20:42
Azaz készek fogni Patkány Peti kezét...
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isler111
2026. június 16. 20:42
youtube.com/watch?v=cTZW1raQQc0 Ezt mindenkinek látni kell !!!!!!!!!
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1
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VeressZoltán
2026. június 16. 20:37
Miért van hányingerem az ilyen dumától? Mert hipokrita moslék!
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3
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