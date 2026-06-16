Uniós biztos: az Európai Bizottság kész támogatni Magyarországot a migrációs paktum végrehajtásában

Május 13-án lejárt a veszélyhelyzet, amely lehetővé tette a kormány számára, hogy rendeleti úton eltérjen a parlament által elfogadott törvényektől. Hozzátette, hogy enyhült a független médiára és a civil szervezetekre nehezedő nyomás is.

Michael McGrath emlékeztetett Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének álláspontjára, miszerint a folyamatban nem lesznek „rövidebb utak”, ugyanakkor a bizottság Magyarországgal együttműködve kívánja rendezni a fennálló kérdéseket Magyarország, a magyar emberek és az Európai Unió érdekében.

Üdvözölte, hogy május 29-én politikai megállapodás született a korrupcióellenes intézményrendszer megerősítését célzó reformokról, amelyek augusztus 31-ig lépnek hatályba.