Orbán a felelős a migránsveszélyért, sugallja Magyar Péter – na, de tényleg?

Miközben ma Magyarországon nincs egyetlen illegálisan itt tartózkodó migráns sem, így a közbiztonságunk a legjobb egész Európában, köszönhetően az Orbán-kormány következetes migránsellenes politikájának, addig Magyar Péter mai napirend előtti felszólalásában is azt igyekezett a támogatói agyába gyömöszölni, hogy az előző kormány Vitnyéden migránstábort akart létrehozni. Krimiszerű megfogalmazással élve kijelentette: arról az 500 fős menekültbefogadó táborról van szó, aminek a megépítéséről az Orbán-kormány döntött teljes titokban, a magyar embereket, köztük a saját szavazóit is átverve.

A kérdésről 2024 nyarán volt szó, azaz a jelenlegi időpontnál két évvel korábban, és a táborból azóta sem valósult meg semmi.

Köztudomású, a szuverenitáspárti Orbán-kormány migránsügyben is hatalmas nyomás alatt dolgozott. Nyilván fontos volt számára, hogy taktikai eszközöket is bevessen azért, hogy a potenciális terrorizmust, a nők elleni bestiális erőszakot is magukkal hozó, minden igazolványt nélkülöző bevándorlók nehogy átléphessék a magyar határt.