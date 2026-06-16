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tisza európában európai unió migráns Magyar Péter orbán viktor

Orbán a felelős a migránsveszélyért, sugallja Magyar Péter – na, de tényleg?

2026. június 16. 06:22

Ha valaki mostanában hamiskártyával játszik, az éppen Magyar Péter.

2026. június 16. 06:22
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Horváth K. József
Horváth K. József

Miközben ma Magyarországon nincs egyetlen illegálisan itt tartózkodó migráns sem, így a közbiztonságunk a legjobb egész Európában, köszönhetően az Orbán-kormány következetes migránsellenes politikájának, addig Magyar Péter mai napirend előtti felszólalásában is azt igyekezett a támogatói agyába gyömöszölni, hogy az előző kormány Vitnyéden migránstábort akart létrehozni. Krimiszerű megfogalmazással élve kijelentette: arról az 500 fős menekültbefogadó táborról van szó, aminek a megépítéséről az Orbán-kormány döntött teljes titokban, a magyar embereket, köztük a saját szavazóit is átverve. 

A kérdésről 2024 nyarán volt szó, azaz a jelenlegi időpontnál két évvel korábban, és a táborból azóta sem valósult meg semmi.

Köztudomású, a szuverenitáspárti Orbán-kormány migránsügyben is hatalmas nyomás alatt dolgozott. Nyilván fontos volt számára, hogy taktikai eszközöket is bevessen azért, hogy a potenciális terrorizmust, a nők elleni bestiális erőszakot is magukkal hozó, minden igazolványt nélkülöző bevándorlók nehogy átléphessék a magyar határt. 

Mindezt sikerrel tették meg, miközben napjainkban hatályba lépett az a migrációs paktum, amely már magán viseli az új magyar kormány keze nyomát. Lapunkban Kohan Mátyás közérthetően ismertetve a paktum elemeit rámutatott:

azt lehet jelentős migrációellenes győzelemként is értelmezni, más szempontból pedig nagy migrációellenes vereségként is. A kormányváltást követően ugyanis nem sikerült kimondani: a migránskvóta intézményének kivezetése az EU-s bevándorláspolitikai gondolkodásból belátható időn belül nem fog megtörténni. 

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Orbán Anita külügyminiszter közben kijelentette: „Százszor elmondtuk, hogy egy esetleges válsághelyzet megoldásában Magyarország nem migránsok befogadásával vagy pénzek befizetésével működne közre, hanem technikai segítséggel. Azaz szakembereket, rendőröket küldünk, ha egy uniós tagállam határa váratlanul nagy migrációs nyomás alá kerül.”

Ám pont ez az, ami a migrációs paktum alapján nem lehetséges.

Technikai segítségnyújtással ugyanis csak akkor lehet kiváltani a migránsok befogadását vagy befogadásuk pénzbeli megváltását, ha nincs váratlanul nagy migrációs nyomás alatt az Európai Unió.  Például egy 2015-öshöz hasonló helyzetben már egyáltalán nem lehetne. Tudjuk, hogy például Törökországban 3 millió migránst tartanak a táborokban, akiket Erdogan elnök – Orbán Viktorhoz fűződő baráti kapcsolatára tekintettel – mindeddig visszatartott. Hogy ez így is marad-e, az a jövő zenéje. 

Eközben Magyar Péter a parlamentben egy 2024-es történeten meditál, amiből nem lett semmi. Az idő pontosan megmutatta, hogy a téma egyeztetéséről szóló napirend valóban taktikai jellegű volt, hogy az Unió lássa, Orbánék tenni akarnak valamit az érdekükben.  

Az ezzel való előhozakodás azért sem tartalmaz sok komoly elemet, mert ez a vitnyédi tábor mindössze 500 főt fogadott volna be, miközben az uniós pénzek kifizetésének feltétele a paktum elfogadása, ezzel 7716 fő befogadására alkalmas migránstábor építése. Ez több mint tizenötször nagyobb, mint amekkoráról a kormányülésen két éve beszéltek. 

Mindemellett Orbán elutasította a migránspaktum támogatását, Magyar Péter pedig jóváhagyta. 

Ennek ellenére, rá jellemző módon, mint aki saját álláspontjáról sem vesz tudomást, fennhangon azt kérdezte, miért nem akadályozta meg Orbán Viktor a migrációs paktum elfogadását. Magyartól nem szoktuk meg az elegáns viselkedést, sőt a hazugságmentességet sem. Miközben jól tudta, hogy a jogszabálycsomagot 

az uniós döntéshozatali eljárás során minősített többségi szavazással fogadták el, így ebben az eljárásrendben a tagállamoknak nincs vétójoguk. Tehát Magyarország és Lengyelország határozott tiltakozása és nem szavazata ellenére a paktum átment az uniós intézményrendszeren. Hát ezért nem akadályozta meg Orbán Viktor a paktum elfogadását, kedves miniszterelnök úr.

Egyszerűen nem tudta. Önnek azonban lett volna módja bejelenteni, hogy kormánya nem fogja végrehajtani az Európai Unió migrációs paktumát, ahogy a Fidesz ezt kérte, de nem tette meg. Pósfai Gábor belügyminiszter Luxemburgban ugyan kijelentette, hogy Magyarország jelenlegi formájában elutasítja a migránspaktumot. A Tisza hierarchiájának ismert működéséből viszont az következik, hogy Magyar Péter utasítására bármikor változhat a Tisza álláspontja, s felsorakozik Ursula von der Leyenékéhez.

Szóval:

ha valaki mostanában hamiskártyával játszik, az éppen Magyar Péter. Azt szeretné ugyanis elérni, hogy a szavazói úgy gondolják, Orbán Viktor miatt létezik ma Magyarországot fenyegető migránsveszély. 

Az övé a felelősség e súlyos, a közbiztonságot és a magyarság megmaradását veszélyeztető ügyben. Ez azonban, mint láttuk, nem igaz.

Magyar Péter pedig eközben mossa kezeit. Pedig ő valójában a szerecsent mosdatja.

De hiába: Az esetlegesen érkező migránsok felelőssége úgyis Magyaron marad, mint szamáron a fül.

Fotó: Illyés Tibor, MTI/MTVA

 

Összesen 17 komment

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Sorrend:
Treeoflife
2026. június 16. 08:10
"Orbán a felelős a migránsveszélyért..." Talán ebben nem is tévedsz nagyot - és tudod miért, te büdösbogár? Mert nem lógatott föl az első lámpaoszlopra, ami az útjába került.
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2
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Galerida
2026. június 16. 08:00
Egy asztalos műhely kötelező Tűzvédelmi Utasításából péter szemrebbenés nélkül levezeti akár a Parlamentben is, hogy a tulajdonos fel akarta gyújtani az üzemet! Ebben rejlik az ereje, mert van egy olyan jól uszítható választói tömeg, (persze nem olcsón..) amelyik neki hisz és nem a saját szemének!
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3
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pollip
2026. június 16. 07:54
A Tisza valójában nem utasította el a migrációs paktumot, hiszen a harmadik elemét, a technikai segítségnyújtást elfogadták. Ezzel az a gond, ha egyik ország sem kér ilyet, életbe lép az első kettő lehetőség!!!!!! Szemfényvesztés, amit a Tisza csinál!!!!
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2
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bigfater73
2026. június 16. 07:54
Fosos bőgőmajom vitnyéddel próbálja felkészíteni tiszafos híveit a migrancs befogadásra! Inkább foglalkozna a társadalom jólétét meghatározó kérdésekkel mint a látomásaival! Családoknak most kellene felkészülni a télre. Lesz e gáz a tárolókban? Lesz e tűzifa a kereskedésekben? Mikor csökken a tűzifa, élelmiszer, gyógyszer áfa? Ezeket a választási ígéreteket látványosan kerüli bőgőmajom!
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3
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