Orbán a felelős a migránsveszélyért, sugallja Magyar Péter – na, de tényleg?

Ennek ellenére, rá jellemző módon, mint aki saját álláspontjáról sem vesz tudomást, fennhangon azt kérdezte, miért nem akadályozta meg Orbán Viktor a migrációs paktum elfogadását. Magyartól nem szoktuk meg az elegáns viselkedést, sőt a hazugságmentességet sem. Miközben jól tudta, hogy a jogszabálycsomagot
az uniós döntéshozatali eljárás során minősített többségi szavazással fogadták el, így ebben az eljárásrendben a tagállamoknak nincs vétójoguk. Tehát Magyarország és Lengyelország határozott tiltakozása és nem szavazata ellenére a paktum átment az uniós intézményrendszeren. Hát ezért nem akadályozta meg Orbán Viktor a paktum elfogadását, kedves miniszterelnök úr.
Egyszerűen nem tudta. Önnek azonban lett volna módja bejelenteni, hogy kormánya nem fogja végrehajtani az Európai Unió migrációs paktumát, ahogy a Fidesz ezt kérte, de nem tette meg. Pósfai Gábor belügyminiszter Luxemburgban ugyan kijelentette, hogy Magyarország jelenlegi formájában elutasítja a migránspaktumot. A Tisza hierarchiájának ismert működéséből viszont az következik, hogy Magyar Péter utasítására bármikor változhat a Tisza álláspontja, s felsorakozik Ursula von der Leyenékéhez.