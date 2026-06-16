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mcc vitaakadémia dunai márk bence fekete sándor előadás

A kulturált vita szerepéről tartott előadást az MCC

2026. június 16. 16:50

A rendezvény célja az volt, hogy új megvilágításba helyezze a kulturált véleménycsere szerepét a fiatalok fejlődésében.

2026. június 16. 16:50
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Az egészséges vitázásról tartott interaktív előadást szülőknek a székesfehérvári MCC. A „Vitára fel! – Miért fontos, hogy egy fiatal megtanuljon jól vitázni?” című program célja az volt, hogy 

új megvilágításba helyezze a kulturált véleménycsere szerepét a fiatalok fejlődésében, és rámutasson arra, hogy az érvek ütköztetése nem azonos a veszekedéssel.

Az MCC közleménye szerint a Vitaakadémia szakemberei interaktív feladatokon és közös gondolkodáson keresztül mutatták be, hogy a jól vezetett vita nem a konfliktusról, hanem az érvelésről, a nyitottságról és a kölcsönös tiszteletről szól. Az eseményen Fekete Sándor és Dunai Márk Bence, az MCC Vitaakadémia szakemberei mutatták be, hogyan fejleszthető tudatosan a vitakultúra. Az előadók hangsúlyozták, hogy 

a vitázás tanulható készség, amely segíti a fiatalokat abban, hogy önálló véleményt formáljanak, azt megalapozott érvekkel támasszák alá, miközben nyitottak maradnak mások nézőpontjaira is.

Mint írták, a program különlegességét az adta, hogy a résztvevők nem csupán hallgatói voltak az előadásnak, hanem aktív szerepet is vállaltak benne. A helyzetgyakorlatok és szimulációs feladatok során a résztvevők közvetlenül is megtapasztalhatták, milyen kihívásokkal és lehetőségekkel találkoznak a fiatalok, amikor véleményüket megfogalmazzák és érveiket mások előtt képviselik.

 

Az előadás során az is világossá vált, hogy 

a vitakészség nemcsak az iskolai teljesítményben és a továbbtanulás során jelent előnyt, hanem a közösségi életben és a későbbi felnőtt létben is. 

A jól vitázó fiatal képes kiállni a véleménye mellett, miközben nyitott marad mások nézőpontjaira is – ez a kiegyensúlyozott gondolkodás egyik alapja.

A jó hangulatú esemény végén a résztvevők betekintést nyerhettek a Vitára fel! című gyakorlatorientált kézikönyvbe is, amely közérthető módon mutatja be az érvelés alapjait, a hatékony vita eszközeit és a leggyakoribb logikai hibákat.

Hangsúlyozták, a vitakultúra fejlesztése az MCC tehetséggondozási szemléletének fontos része. A kulturált véleménycsere, a kritikus gondolkodás és a megalapozott érvelés olyan készségek, amelyek a fiatalokat nemcsak tanulmányaik során, hanem a közéletben és a munka világában is segítik.

Nyitókép: MCC

Összesen 2 komment

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elégia
2026. június 16. 17:19
A mai teljesen aberrált világban ez az egész így nevetséges és szánalmas. Az ember azt gondolná, hogy manapság már nem gyilkolják egymást az emberek /országok/, belek nem fordulnak ki, testek nem szakadnak darabokra, és igazán szerencsésnek mondhatja magát, aki szenvedés nélkül hagyja itt ezt a mocskos világot. Humánum? Chopin és Beethoven? Miről beszélünk? Könyvhét? Színház? Színészi átlényegülés? Miről beszélünk? Selejtek diktálják a tempót Európában, az elhülyült tömeg meg tapsikol hozzá. Jó egészséget. És jó szerencsét /ha van bányász közöttünk/.
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csicseriborso3
2026. június 16. 17:12
A kézikönyvet küldjétek el adolfpetinek is, hátha ismét dührohamot kap.
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