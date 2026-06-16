A kulturált vita szerepéről tartott előadást az MCC

Az egészséges vitázásról tartott interaktív előadást szülőknek a székesfehérvári MCC. A „Vitára fel! – Miért fontos, hogy egy fiatal megtanuljon jól vitázni?” című program célja az volt, hogy

új megvilágításba helyezze a kulturált véleménycsere szerepét a fiatalok fejlődésében, és rámutasson arra, hogy az érvek ütköztetése nem azonos a veszekedéssel.

Az MCC közleménye szerint a Vitaakadémia szakemberei interaktív feladatokon és közös gondolkodáson keresztül mutatták be, hogy a jól vezetett vita nem a konfliktusról, hanem az érvelésről, a nyitottságról és a kölcsönös tiszteletről szól. Az eseményen Fekete Sándor és Dunai Márk Bence, az MCC Vitaakadémia szakemberei mutatták be, hogyan fejleszthető tudatosan a vitakultúra. Az előadók hangsúlyozták, hogy