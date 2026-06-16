Figyelmeztetés: Franciaország sorsára juthat Lengyelország a migránsok beengedésével

A tömeges bevándorlás hosszú távú következményeire figyelmeztetett Olivier Bault, a Remix News korábbi munkatársa és a lengyel Ordo Iuris jogvédő intézet kommunikációs igazgatója. A TVP Info egyik műsorában arról beszélt, hogy Lengyelországnak még van lehetősége elkerülni azokat a problémákat, amelyek szerinte ma már Franciaországban visszafordíthatatlanná váltak.

Saját szülővárosát hozta fel példának

A Franciaországból származó Bault elmondta, hogy közel 33 éve él Lengyelországban, és ezalatt jelentős változásokat tapasztalt szülővárosában, a mintegy 30 ezer lakosú Vienne-ben.