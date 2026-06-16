Figyelmeztetés: Franciaország sorsára juthat Lengyelország a migránsok beengedésével

Megírta a Politico: a PSG győzelme után kitört zavargások erősíthetik a francia jobboldalt
A rendőrséggel való összecsapások és a tömeges előállítások után ismét napirendre került a bevándorlás és az asszimiláció ügye.
Egy elemző szerint Varsó ugyanarra az útra lépett, amelyen korábban Párizs, Berlin és London is végighaladt.
A tömeges bevándorlás hosszú távú következményeire figyelmeztetett Olivier Bault, a Remix News korábbi munkatársa és a lengyel Ordo Iuris jogvédő intézet kommunikációs igazgatója. A TVP Info egyik műsorában arról beszélt, hogy Lengyelországnak még van lehetősége elkerülni azokat a problémákat, amelyek szerinte ma már Franciaországban visszafordíthatatlanná váltak.
A Franciaországból származó Bault elmondta, hogy közel 33 éve él Lengyelországban, és ezalatt jelentős változásokat tapasztalt szülővárosában, a mintegy 30 ezer lakosú Vienne-ben.
Mint fogalmazott, fiatal korában még csak egy arab és török negyed létezett a városban, mára azonban a település arculata teljesen megváltozott:
Bault szerint a folyamatot évtizedeken át tartó bevándorlás idézte elő. Emlékeztetett arra, hogy
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A rendőrséggel való összecsapások és a tömeges előállítások után ismét napirendre került a bevándorlás és az asszimiláció ügye.
Az elemző szerint a bevándorlás önmagát erősítő folyamat. Az újonnan érkezők olyan országokat választanak, ahol már rokonaik vagy ismerőseik élnek, emellett a családegyesítés rendszere is folyamatosan növeli a migrációt.
Úgy véli, az európai államok mozgástere korlátozott, mivel számos vonatkozó szabály uniós és emberi jogi keretekhez kötődik. Bault azt állította, hogy Franciaországban ma már a lakosság mintegy 30 százaléka első vagy második generációs bevándorlói háttérrel rendelkezik.
A Remix News által idézett felmérések szerint a francia választók 60 százaléka úgy véli, hogy az országban a francia népesség fokozatos lecserélődése zajlik nem európai származású csoportokra.
Bault szerint Lengyelország jelenleg ugyanazon az úton halad, amelyet korábban Franciaország, Németország és Nagy-Britannia is bejárt.
Ha Lengyelország el akarja kerülni Franciaország sorsát, akkor most kell megállítani a bevándorlást. Később már túl késő lesz”
– fogalmazott. Hozzátette, hogy szerinte
nincs integráció ott, ahol évente több százezer új bevándorló érkezik”.
Az elemző külön kitért az iszlamizmus kérdésére is. A műsorban arról beszélt, hogy
Emiatt úgy véli, Európának először vissza kell szereznie az ellenőrzést a migráció felett, és jelentősen korlátoznia kell a bevándorlást.
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A bevándorlás mögött vannak a már jól ismert civilszervezetek is.
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Fotó: Illegális migránsok Lengyelországban / X