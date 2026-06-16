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Európa Lengyelország migráció Franciaország bevándorlás

Figyelmeztetés: Franciaország sorsára juthat Lengyelország a migránsok beengedésével

2026. június 16. 19:47

Egy elemző szerint Varsó ugyanarra az útra lépett, amelyen korábban Párizs, Berlin és London is végighaladt.

2026. június 16. 19:47
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A tömeges bevándorlás hosszú távú következményeire figyelmeztetett Olivier Bault, a Remix News korábbi munkatársa és a lengyel Ordo Iuris jogvédő intézet kommunikációs igazgatója. A TVP Info egyik műsorában arról beszélt, hogy Lengyelországnak még van lehetősége elkerülni azokat a problémákat, amelyek szerinte ma már Franciaországban visszafordíthatatlanná váltak.

Saját szülővárosát hozta fel példának

A Franciaországból származó Bault elmondta, hogy közel 33 éve él Lengyelországban, és ezalatt jelentős változásokat tapasztalt szülővárosában, a mintegy 30 ezer lakosú Vienne-ben.

Mint fogalmazott, fiatal korában még csak egy arab és török negyed létezett a városban, mára azonban a település arculata teljesen megváltozott:

  • arról számolt be, hogy a fehér francia lakosság kisebbségbe került, és
  • kulturális szempontból is jelentős átalakulás ment végbe.

Bault szerint a folyamatot évtizedeken át tartó bevándorlás idézte elő. Emlékeztetett arra, hogy

  • Nicolas Sarkozy elnöksége idején a nettó bevándorlás még évi 200 ezer fő alatt maradt,
  • napjainkra azonban már megközelíti a 400 ezret.

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A franciák többsége is aggódik

Az elemző szerint a bevándorlás önmagát erősítő folyamat. Az újonnan érkezők olyan országokat választanak, ahol már rokonaik vagy ismerőseik élnek, emellett a családegyesítés rendszere is folyamatosan növeli a migrációt.

Úgy véli, az európai államok mozgástere korlátozott, mivel számos vonatkozó szabály uniós és emberi jogi keretekhez kötődik. Bault azt állította, hogy Franciaországban ma már a lakosság mintegy 30 százaléka első vagy második generációs bevándorlói háttérrel rendelkezik.

A Remix News által idézett felmérések szerint a francia választók 60 százaléka úgy véli, hogy az országban a francia népesség fokozatos lecserélődése zajlik nem európai származású csoportokra.

Lengyelországot is figyelmeztette

Bault szerint Lengyelország jelenleg ugyanazon az úton halad, amelyet korábban Franciaország, Németország és Nagy-Britannia is bejárt.

Ha Lengyelország el akarja kerülni Franciaország sorsát, akkor most kell megállítani a bevándorlást. Később már túl késő lesz”

– fogalmazott. Hozzátette, hogy szerinte

nincs integráció ott, ahol évente több százezer új bevándorló érkezik”.

Az elemző külön kitért az iszlamizmus kérdésére is. A műsorban arról beszélt, hogy

  • Franciaország egyes részein párhuzamos társadalmak alakultak ki,
  • és olyan negyedek is léteznek, ahol a hatóságok nehezen tudják érvényesíteni befolyásukat.

Emiatt úgy véli, Európának először vissza kell szereznie az ellenőrzést a migráció felett, és jelentősen korlátoznia kell a bevándorlást.

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Fotó: Illegális migránsok Lengyelországban / X

 

Összesen 3 komment

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olvaso9
2026. június 16. 20:40
Amit mond a francia születésű és Lengeyelországban hosszú ideje élő szakember, hiteles, de egyúttal magától értetődő, minden józanul gondolkodó ember számára nyilvánvaló. Miért kell nekünk is erre a jól ismert és a teljes önfeladásba vezető útra lépni?
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isler111
2026. június 16. 20:14
Magyarországon is ez várható nemsokára!!!!
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monuskaroly
2026. június 16. 19:52
Szar szemét Poloska, a Tuskó példáját követi!!!
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