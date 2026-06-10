Lengyelországban már érzik a változást: az erejüket fitogtatják az afrikai migránsok

Egyre inkább fenyegeti a migráció a közép-európai országokat – írja az American Spectator. Az újság kiemeli, hogy a valóság egyre inkább ütközik a közép-európaiak azon hozzáállásával, miszerint „náluk úgysem történhet meg az, ami Nyugat-Európában”. A lap szerint erre a legújabb példa Lengyelország:

a lengyelek többségének akarata ellenére Lengyelország bevándorlóországgá válik.

Felidézik, hogy május utolsó hétvégéjén „Afrika Napok” elnevezésű rendezvényt tartottak Lublinban, Lengyelország nyolcadik legnagyobb városában, mindössze 80 kilométerre az ukrán határtól. A zimbabweiek már a város harmadik legnagyobb külföldi csoportját alkotják az ukránok és a belaruszok után.