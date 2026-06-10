A lap kiemeli, hogy Donald Tusk miniszterelnök és szövetségesei 2024-ben „csendben” bejelentették 49 migránstábor létesítését az országban. Tudva, hogy a választók körében vesztes ügy, a kormány elhalasztotta a konkrét lépéseket a tavalyi nyári elnökválasztás utánra. Hasonlóképpen az EU tisztségviselői felfüggesztették a migránsok Lengyelországba való áthelyezését, hogy ne „akadályozzák” Tusk kormánykoalícióját a jövő évi parlamenti választásokon.
A migráció és a civil szervezetek Lengyelországban is kéz a kézben járnak. Több helyi NGO finanszírozta a lublini „Afrika Napokat”. Az újonnan bejegyzett Black Justice Poland Alapítvány céljai között szerepel „a Lengyelországban való letelepedés folyamatának támogatása”. Az alapítvány nyilvánosan ismert támogatói között szerepel a Rockefeller Brothers Fund és a FemFund (A Lengyelországi Feminista Alap), amely viszont az Open Society Foundationstől kap pénzt.
A Podlaskie OPH, amely a belarusz határon segíti az átkeléseket, támogatást kapott a Stefan Batory Alapítványtól, amely az Open Society Foundations egyik legfontosabb intézményi partnere Lengyelországban.