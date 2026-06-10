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lengyelország open society lublin migráció migráns

Lengyelországban már érzik a változást: az erejüket fitogtatják az afrikai migránsok

2026. június 10. 10:11

A bevándorlás mögött vannak a már jól ismert civilszervezetek is.

2026. június 10. 10:11
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Egyre inkább fenyegeti a migráció a közép-európai országokat – írja az American Spectator. Az újság kiemeli, hogy a valóság egyre inkább ütközik a közép-európaiak azon hozzáállásával, miszerint „náluk úgysem történhet meg az, ami Nyugat-Európában”. A lap szerint erre a legújabb példa Lengyelország:

a lengyelek többségének akarata ellenére Lengyelország bevándorlóországgá válik.

Felidézik, hogy május utolsó hétvégéjén „Afrika Napok” elnevezésű rendezvényt tartottak Lublinban, Lengyelország nyolcadik legnagyobb városában, mindössze 80 kilométerre az ukrán határtól. A zimbabweiek már a város harmadik legnagyobb külföldi csoportját alkotják az ukránok és a belaruszok után. 

Nemcsak, hogy létrejött egy afrikai közösség Lengyelországban, de már erőfitogtatásra is képes”

– fogalmaz a lap.

Egyes becslések szerint ma már annyi afrikai él Lublinban, mint amennyi tíz évvel ezelőtt az egész országban élt. A migránsközösség méretét a 2011-ben indított „Study in Lublin” programnak tulajdonítják, amely külföldi diákokat igyekszik bevonzani a város egyetemeire.

Felháborodást váltott ki az is, hogy a rendezvényt követő éjszakán egy afrikai bevándorló egy üvegpalackkal támadt egy helyi férfira, aki súlyos sérüléseket szenvedett a támadásban. A rendőrség ennek ellenére csak vétséggel vádolta meg a bevándorlót, akit még csak le sem tartóztattak, és valószínűleg kiutasítani sem fogják. Sokan a brit Henry Nowak-üggyel vontak párhuzamot.

Egyre több hasonló esetről hallani Lengyelországban is: 

  • 2025 júliusában egy venezuelai migráns meggyilkolt egy fiatal lengyel nőt Toruńban, miután nem sikerült megerőszakolnia.
  • 2025 áprilisában egy jamaicai férfi leszúrt és súlyosan megsebesített egy másik utast, aki éppen leszállt a varsói villamosról.
  • Áprilisban két kolumbiai férfit tartóztattak le a varsói Chopin repülőtéren, miután fegyveres rablás után próbáltak elmenekülni az országból.
  • Az előző hónapban egy másik kolumbiai férfi súlyosan megvert egy édesanyát Kutnóban.

A lap kiemeli, hogy Donald Tusk miniszterelnök és szövetségesei 2024-ben „csendben” bejelentették 49 migránstábor létesítését az országban. Tudva, hogy a választók körében vesztes ügy, a kormány elhalasztotta a konkrét lépéseket a tavalyi nyári elnökválasztás utánra. Hasonlóképpen az EU tisztségviselői felfüggesztették a migránsok Lengyelországba való áthelyezését, hogy ne „akadályozzák” Tusk kormánykoalícióját a jövő évi parlamenti választásokon.

A migráció és a civil szervezetek Lengyelországban is kéz a kézben járnak. Több helyi NGO finanszírozta a lublini „Afrika Napokat”. Az újonnan bejegyzett Black Justice Poland Alapítvány céljai között szerepel „a Lengyelországban való letelepedés folyamatának támogatása”. Az alapítvány nyilvánosan ismert támogatói között szerepel a Rockefeller Brothers Fund és a FemFund (A Lengyelországi Feminista Alap), amely viszont az Open Society Foundationstől kap pénzt.

A Podlaskie OPH, amely a belarusz határon segíti az átkeléseket, támogatást kapott a Stefan Batory Alapítványtól, amely az Open Society Foundations egyik legfontosabb intézményi partnere Lengyelországban.

Az újság szerint a közép-európai országok példái mutatják, hogy milyen nehéz megszabadulni ezektől a szervezetektől.

Még Orbán Viktor kétharmados felhatalmazással rendelkező kormánya is csak korlátozottan tudott fellépni a külföldről finanszírozott NGO-kal szemben.

A lap szerint hacsak Lengyelország nem választ egy valóban illiberális utat, akkor az NGO-k és az őket támogató körök továbbra is felülírják majd az emberek akaratát.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: illusztráció, forrás: Oscar DEL POZO 

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Összesen 32 komment

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Ergit
2026. június 10. 11:32
Már a lengyel rendőröket is sikerült ennyire érzékenyíteni ilyen rövid idő alatt??? Hol vannak azoknak a lengyeleknek a leszármazottjai, akik anno a svédeket üldözték ki a hazájukból????
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kipe71
2026. június 10. 11:30
Már azt várom, hogy mikor alakulnak meg az "Önvédelmi körök"... Szégyen, hogy a saját kultúrámat meg kell védenem egy ilyen balfasz EU és Kormány miatt... Szerintem természetesnek kellene lennie ennek: Ez az Én HAZÁM! www_youtube_com/watch?v=ga_ucCLMHrc&t=1s
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Ergit
2026. június 10. 11:28
Még több polgárőrségre van szükség!!!
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Hohokam
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2026. június 10. 11:25 Szerkesztve
A Podlaskie OPH, amely a belarusz határon segíti az átkeléseket, támogatást kapott a Stefan Batory Alapítványtól, amely az Open Society Foundations egyik legfontosabb intézményi partnere Lengyelországban. ---------------------------- A cinizmus teteje az egyik legismertebb és legtiszteltebb lengyel királlyá lett magyarról elnevezni egy szar sorosista galerit. Egyébként - Wroclaw/Breslauban kb. 200K (!!) ukrán él (a mondjuk 650K ottani lakos közül), ezek szerint Lublinban meg Zimbabve Nowa alakul. Bravo.
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