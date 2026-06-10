Küszöbön a migrációs paktum, hazánknak is komoly árat kell fizetnie

– vélekedett. Hozzátette, a kormányzat sok esetben feltételes módban beszél a paktumról. – Pedig itt nincs „ha”: az unió migrációs nyomás alatt áll, az eljárási kapacitások meg vannak határozva, és ez június 12-e után élesedni fog, és azt számon fogják kérni a tagállamoktól – szögezte le.

Ursula von der Leyen Brüsszelben tárgyalt a migrációs paktumról Magyar Péterr miniszterelnökkel (Fotó: Facebook)

Arra a felvetésre, hogy ki lehet-e maradni az egész paktumból, azt mondta, igen, de ez idővel kötelezettszegési eljárást és büntetést von maga után. – Ár nélkül nem lehet kimaradni ebből. Ezek most már rendeletek lesznek, ami jogilag kötött. Most is fizetjük a napi egymilliós bírságot, legrosszabb esetben emellett újabb büntetést kaphatunk – vélekedett. Ugyanakkor – mint mondta – azt nem tudjuk, hogy milyen beszélgetések zajlottak a magyar miniszterelnök és az Európai Bizottság elnöke között. Azt tudjuk, hogy a 27 szupermérföldkő között nem szerepel a menekültügy és a migráció, de a sajtótájékoztatón Ursula von der Leyen elmondta, hogy beszéltek a paktumról. – Nehezen lehet elképzelni, hogy ha a 27 pontot mind ki is pipálja a kormány, de a paktum terén nem történik semmi, az unió félrenéz, és azt mondja, odaadjuk a 6000 milliárd forint európai uniós pénzt – mondta Marsai Viktor, aki jelezte, a magyar társadalom 80 százaléka a szigorú menekültpolitikát támogatja.

Nem véletlen, hogy a Tisza, mint egy forró krumplival dobálózik a migrációs kérdéssel, mert érzékelik ezt, miként a nyomást is Brüsszelből. A jogi keretek azonban adottak, és ezekben jogilag az EU-s jognak kell érvényesülnie

– ezt a keretrendszert azt nem érdekli a magyar alkotmány. Ha nem lesz változás, újabb bírságot kapunk, és mellette a napi egymilliós büntetést – szögezte le a Migrációkutató Intézet vezetője.

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