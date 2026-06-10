Küszöbön a migrációs paktum, hazánknak is komoly árat kell fizetnie

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Számos gyakorlati problémát is felvet a pár nap múlva életbe lépő migrációs paktum, miként az is kérdéses, Magyarországra pontosan milyen terhet ró az új menekültügyi rendszere – mondta a Migrációkutató Intézet igazgatója. Marsai Viktor a szabályozásról, valamint a Tisza-kormány hozzáállásáról is beszélt a Mandinernek a migrációs paktum kapcsán.
Pár nap múlva, június 12-én életbe lép az Európai Unió Migrációs és Menekültügyi Paktuma, ami alól, úgy tűnik, hazánk sem húzhatja ki magát. Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense a Mandinernek arról beszélt, mit is tartalmaz a migrációs paktum, mit ró az egyes tagállamokra a menekültügyi szabályozás, és mire számíthat Magyarország az életbelépés után.
A migrációs paktum lényege az a jogszabálycsomag, amivel az Európai Unió a 2013 óta fennálló migrációs és menekültválságot próbálja orvosolni. Ez az elmúlt évek során folyamatosan bővült, és most alapvetően 10 nagy területet fog szabályozni a Eurodac regisztrációs rendszertől (Európai Daktiloszkópiai Összehasonlító Rendszer, az Európai Unió központi, biometrikus ujjlenyomat-adatbázisa) a visszatérési rendeleten át azon szabályokig, hogy mit is kell a menedékkérőkkel, menekültekkel csinálni
– sorolta Marsai Viktor. Mint fogalmazott, a jogszabálycsomag, amit sem Magyarország, sem Lengyelország nem szavazott meg, 2024 júniusában a visszatérési rendelettől eltekintve kialakult. Viszont, mivel annyira komplex jogi változásokat hoz az előző rendszerhez képest, a tagállamok két év türelmi időt kaptak a végrehajtásra.
Egyrészt ez érinti a jogharmonizációt, tehát a rendeletek átültetését a nemzeti jogba, másrészt pedig az ezek végrehajtását célzó gyakorlati intézkedéseket. Új eleme a paktumnak például a határnál lefolytatott eljárás, amelyhez ki kell alakítani azt a fizikai infrastruktúrát, ami lehetővé teszi ezen eljárások lefolytatását. És mindennek június 12-től működnie kellene
– mondta az intézet vezetője, aki jelezte, a Bizottság május 8-án készítette el a legutóbbi felülvizsgálati jelentését, ami mutatja, hogy ez a rendszer nem fog felállni június 12-ig. Hozzátette, a jogharmonizáció sem történt meg minden tagállam esetében, tehát nem csak hazánkról van itt szó, amely a paktum ellen szavazott, és be sem adott végrehajtási tervet, hanem azon tagállamok sem állnak készen, akik megszavazták a menekültügyi rendeletet.
Marsai Viktor szerint a paktum jogilag látszólag szigorítani fog a rendszeren, szigorúbb lesz például a visszatérési szabályozás. – Eddig például előírta a biztonságos harmadik országok, illetve tranzitországok kapcsán, hogy az elutasított kérelmezőnek reális kapcsolattal kell rendelkeznie az adott országgal, tehát például ott élő rokonokkal kell rendelkeznie. Az, hogy áthaladt a területen, nem volt elég, de ma már elég lesz ahhoz, hogy oda visszaküldhessék – mondta. Kiemelte, eredmény az is, hogy az EU-s tagállamok felismerték, hogy kellenek a harmadik országok, mert hiába mondja az EU, hogy vissza kell menni, ha az adott ország nem fogadja be az elutasított menedékkérőket.
Itt ugyanakkor az a probléma, hogy miközben látunk egy jogi szigorítást, a gyakorlatban komoly kételyek vannak afelől, hogy ez valóban csökkenő számokat fog jelenteni, hiszen egy harmadik ország akkor fogad vissza állampolgárokat, ha komoly anyagi támogatást kap, de ezek az eszközök eddig is az EU rendelkezésére álltak, és mérsékelt hatékonysággal sikerült ezeket megvalósítani. Ma már látszik, hogy a kondicionalitás kezd megmutatkozni a gondolkodásban, de hogy ez milyen mértékű lesz, az kérdéses, miként az is, hogy sikerül-e éves szinten több százezer embert visszaküldeni
– sorolta.
A Migrációkutató Intézet igazgatója szerint a visszatérési központok kapcsán is hasonló a kérdés. – Ilyen még nem volt, így felmerül a kérdés, vajon ha egy adott állam köt egy ilyen megállapodást, NGO-k és jogvédő csoportok meg tudják-e győzni a Bizottságot, hogy az adott ország nem felel meg az uniós követelményeknek.
A félelem nem alaptalan, volt példa arra, hogy Belgiumból Görögországba nem lehetett visszaszállítani visszautasított menedékkérőt, mondván, az ottani menekültügy nem működik elég jól ahhoz, hogy oda szállítsanak embereket. Ugyanez Ghána vagy Mongólia esetében még kényesebb ügy lenne
– fogalmazott az intézet vezetője.
A kötelező határeljárás kapcsán Marsai Viktor azt mondta, a paktum szerint van egy hét napos előszűrés az uniókülső határain, ahol egy hét alatt eldöntik a hatóságok, hogy a menedékkérőnek valóban megalapozott-e az esélye, hogy megkapja a nemzetközi védelmi státuszt. – Pozitív elbírálás esetén a menedékkérő rendes eljárásban bejut az unió területére és például Magyarországon várja ki elméletileg, hogy mi lesz az eljárás vége. Akiknek nem megalapozott a kérelme, ők bekerülnek egy zárt központba, mondhatni, tranzitzónákban maradnak. De, ha határidőn belül nem folytatják le az eljárást, ugyanúgy be kell engedni az unió területére a menedékkérőt, mert 12 héten túl ez illegális fogva tartásnak minősül.
Ezek után az is kérdéses, hogy ha jogerős elutasító döntés születik, visszafogadja-e például Szerbia a menedékkérőt?
– vetette fel.
Marsai Viktor elmondta, a most életbe lépő paktum egyik eleme a kötelező szolidaritási mechanizmus, amely alapján Magyarország vagy menedékkérőket vesz át, vagy 20 ezer eurót fizet minden át nem vett kérelmező után, vagy technikai segítséget nyújtunk. – 350 menedékkérő után 7 millió euró kellene fizetni, ami költségvetési szinten szerintem elfogadható, és egy tucat tagállam már jelezte is, hogy szívesen fizet, csak hagyják őket békén. Tehát a problémát nem ez, hanem a határnál lefolytatott eljárási kvóta fogja jelenteni.
A 30 ezres keretből Magyarországra 7 716 fő jut, ami az olaszoknak jutó 8016 fő után a második legmagasabb. Vagyis ennyi embert kell tudni egyszerre a rendszerben tartani 12 hétre
– mutatott rá, jelezve, hogy a Bizottság erre átmeneti időt biztosít, amelynek értelmében a magyar hatóságoknak 2026 és 2027 júniusa között 15 432 embert kell tudni kezelniük, ám a következő 12 hónapban már több mint 23 ezret. Hangsúlyozta, amennyiben azonban a 12 hetes határidő lejár, az érintetteket be kell engedni az EU területére, ráadásul a két tranzitzóna eddig 6-700 főre volt kapacitálva.
Tehát igen sokba fog kerülni az államnak, ha ki akarja alakítani a határmenti eljárást.
A Migrációkutató Intézet vezetője kitért arra is, hogy a Tisza Párt a választási programjában a migrációs paktum ellen foglal állást, a politikusi nyilatkozatok pedig egyeznek a Fidesz korábbi nyilatkozataival, de azzal kapcsolatban a szakértő óvatos, amikor azt mondják kormányzati szereplők, ha életbe lép a szolidaritási mechanizmus, akkor mi a technikai segítségnyújtást is választhatjuk a befogadás vagy a fizetés helyett.
Egyelőre nem lehet tudni, hogyan mindez miként fog működni, az érintett, segítségre szoruló ország például mondhatja majd azt, hogy a felajánlott segítséget nem fogadja el, ahelyett valami mást kér, például migránsok befogadását
– vélekedett. Hozzátette, a kormányzat sok esetben feltételes módban beszél a paktumról. – Pedig itt nincs „ha”: az unió migrációs nyomás alatt áll, az eljárási kapacitások meg vannak határozva, és ez június 12-e után élesedni fog, és azt számon fogják kérni a tagállamoktól – szögezte le.
Arra a felvetésre, hogy ki lehet-e maradni az egész paktumból, azt mondta, igen, de ez idővel kötelezettszegési eljárást és büntetést von maga után. – Ár nélkül nem lehet kimaradni ebből. Ezek most már rendeletek lesznek, ami jogilag kötött. Most is fizetjük a napi egymilliós bírságot, legrosszabb esetben emellett újabb büntetést kaphatunk – vélekedett. Ugyanakkor – mint mondta – azt nem tudjuk, hogy milyen beszélgetések zajlottak a magyar miniszterelnök és az Európai Bizottság elnöke között. Azt tudjuk, hogy a 27 szupermérföldkő között nem szerepel a menekültügy és a migráció, de a sajtótájékoztatón Ursula von der Leyen elmondta, hogy beszéltek a paktumról. – Nehezen lehet elképzelni, hogy ha a 27 pontot mind ki is pipálja a kormány, de a paktum terén nem történik semmi, az unió félrenéz, és azt mondja, odaadjuk a 6000 milliárd forint európai uniós pénzt – mondta Marsai Viktor, aki jelezte, a magyar társadalom 80 százaléka a szigorú menekültpolitikát támogatja.
Nem véletlen, hogy a Tisza, mint egy forró krumplival dobálózik a migrációs kérdéssel, mert érzékelik ezt, miként a nyomást is Brüsszelből. A jogi keretek azonban adottak, és ezekben jogilag az EU-s jognak kell érvényesülnie
– ezt a keretrendszert azt nem érdekli a magyar alkotmány. Ha nem lesz változás, újabb bírságot kapunk, és mellette a napi egymilliós büntetést – szögezte le a Migrációkutató Intézet vezetője.
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