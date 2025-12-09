Elemző a migrációs paktumról: Magyarország politikai okokból nem került be az uniós országok kedvezményezett körébe

Megszületett a döntés: Brüsszel arra kényszerítené Magyarországot, hogy fizessen még többet vagy telepítsünk be migránsokat
Ha ellenszegülünk, jön a kötelezettségszegési eljárás, aztán a pénzbírság.
Az Alapjogokért Központ vezető elemzője a Mandinernek nyilatkozva rámutatott: hasonló történik, mint a migrácós válság 2015-ös kirobbanásakor.
„Amit most elfogadtak, az egy végrehajtási határozat. Akármi történik, jövő év nyarán, júliusban hatályba lép a migrációs paktum. Az alapján meghatározzák majd, hogy mely tagállamban van migrációs nyomás vagy azzal fenyegető veszély. Amelyik ország ebbe a két csoportba beletartozik, annak nem kell átvennie a migránsokat másoktól. Amelyik viszont nem, annak vagy át kell vennie őket, vagy pedig kötelező fejenként 20 ezer eurós bírságot fizetnie” – magyarázta Dornfeld László a Mandinernek nyilatkozva.
Az Alapjogokért Központ vezető elemzője kifejtette: „időről időre felülvizsgálják majd, melyek legyenek a kedvezményezett országok, de nekem az a gyanúm, hogy
Magyarország politikai okokból nem került be ebbe a körbe, hogy a magyar kormányra nyomást gyakoroljanak és minél rosszabb helyzetbe hozzák.
Tudják, hogy a magyar kormány migrációellenes, ezért nem részesítik a paktum előnyeiből. Nem volt ez másként 2015-ben sem, a migrációs válság kirobbanásakor. Magyarország akkor sem tartozott abba a körbe, ahonnan át kellett venni migránsokat, vagy ahol nem kellett migránsokat fogadni” – mutatott rá Dornfeld.
Az elemző szerint, ha nemzeti kormány marad nem fogjuk átvenni a migránsokat, míg a Tisza a hírek szerint támogatja a migrációs paktumot, tehát, ha ők kerülnek kormányra, vélhetően a migránsokat is fogadnák.
Amennyiben marad a nemzeti kormány és nem hajtjuk végre Brüsszel elvárását, azaz nem vesszük át a migránsokat, abban az esetben
kötelezettségszegési eljárás indulhat Magyarország ellen, amely átkerülhet az Európai Unió bíróságára, a bíróság pedig dönthet úgy, hogy Magyarországra bírságot szab ki
– tudtuk meg Dornfeld Lászlótól.
A bíróság azonban már exponálta magát a migráció kérdésében, lehet, tudni melyik irányba húz,
hiszen úgy döntöttek, hogy Magyarországra gigantikus bírságot szabnak ki azért, mert megvédi a külső határait. Ami az Európai Unió külső határa is, tehát schengeni övezetből eredő kötelezettségünk ennek a határnak a védelme.
Magyarország az egyetlen olyan ország a világon, melyet azért büntettek meg, mert eleget tesz jogi kötelezettségeinek, nem azért, mert elkerüli őket”
– vélekedett.
Amennyiben nem fizetjük be a bírságot, Dornfeld László szerint Brüsszel ugyanahhoz az eszközhöz nyúlhat, mint a határkerítés miatt kiszabott bírság esetében: levonja a Magyarországnak járó, de eddig ki nem fizetett forrásokból.
„Nem igazán látom, hogy lenne visszatartó ereje ennek, hiszen azt a pénzt már egyszer elvették tőlünk és nem úgy látszik, mintha valaha is oda akarnak adni, tehát abból levonni bármit teljesen értelmetlen” – fogalmazott.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, megegyeztek Brüsszelben az uniós tagállamok az úgynevezett szolidaritási alapról, amely az új EU-s migrációs és menekültpolitika központi eleme és döntöttek arról is, hogy mely országok jogosultak kedvezményre vagy támogatásra. Továbbá szolidaritási intézkedéseket ír elő a tagállamok között. Utóbbi célja az, hogy csökkentse azon országok terheit, ahová a legtöbb migráns érkezik. Eszerint háromféle szolidaritási intézkedés létezik: menedékkérők áthelyezése, pénzügyi hozzájárulások és alternatív szolidaritási intézkedések.
Mivel Magyarország egyik kategóriában sincs, ezért kötelező a szolidaritás valamelyik formáját felajánlania.
Akkor is, ha Magyarország a jogszabály ellen szavazott.
Ezt is ajánljuk a témában
Ha ellenszegülünk, jön a kötelezettségszegési eljárás, aztán a pénzbírság.
„A legújabb brüsszeli döntés jövő júliustól azt írja elő Magyarország számára, hogy vagy átveszünk migránsokat más európai országokból, vagy fizetünk értük” – reagált Orbán Viktor.
Ezt is ajánljuk a témában
„A legújabb brüsszeli döntés jövő júliustól azt írja elő Magyarország számára, hogy vagy átveszünk migránsokat más európai országokból, vagy fizetünk értük” – írta közösségi oldalán a miniszterelnök.
A Magyarország miniszterelnöke aláhúzta: „Szeretném egyszer és mindenkorra világossá tenni, hogy
ameddig nemzeti kormánya van Magyarországnak, addig ezt a botrányos döntést nem hajtjuk végre”
– húzta alá.
„De július messze van.
Jövő áprilisban választások. A magyar emberek fontos döntést kell hozzanak: olyan kormányt akarnak, amely kiegyezne Brüsszellel, és elfogadná a migrációs paktumot, vagy maradnak a nemzeti kormány, és a migránsmentes Magyarország mellett”
– mutatott rá Orbán Viktor.
Magyar Péter és a Tisza Párt az Európai Parlamentben a hazánkat sújtó migrációs paktum végrehajtását támogató javaslatokat szavaztak meg – derült ki az Ellenpont elemzéséből.
Ezt is ajánljuk a témában
Az Ellenpont elemzése szerint a Tisza Párt teljesen elkötelezte magát Brüsszel migrációs elképzelései mellett.
A paktum valójában egy burkolt kvótarendszer: nem állítja meg a migrációt, csak szétosztja a bevándorlókat, így még azok az országok is érintettek, amelyek alapvetően ellenzik a migrációt. A gyorsított menedékkérelmi eljárásnak nincs elég visszatartó ereje, a pénzbírság pedig ellentétes az uniós elvekkel. Ennek ellenére a Tisza Párt Brüsszelben teljes mellszélességgel támogatta a paktumot.
Az Ellenpont szerint mindezek alapján egyértelmű, hogy
a Tisza Párt teljesen elkötelezte magát Brüsszel migrációs elképzelései mellett, és finanszírozási szinten is hozzájárul azok végrehajtásához.
Nyitókép: Ujvári Sándor/MTI