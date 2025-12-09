Elemző a migrációs paktumról: Magyarország politikai okokból nem került be az uniós országok kedvezményezett körébe

„Amit most elfogadtak, az egy végrehajtási határozat. Akármi történik, jövő év nyarán, júliusban hatályba lép a migrációs paktum. Az alapján meghatározzák majd, hogy mely tagállamban van migrációs nyomás vagy azzal fenyegető veszély. Amelyik ország ebbe a két csoportba beletartozik, annak nem kell átvennie a migránsokat másoktól. Amelyik viszont nem, annak vagy át kell vennie őket, vagy pedig kötelező fejenként 20 ezer eurós bírságot fizetnie” – magyarázta Dornfeld László a Mandinernek nyilatkozva.

Az Alapjogokért Központ vezető elemzője kifejtette: „időről időre felülvizsgálják majd, melyek legyenek a kedvezményezett országok, de nekem az a gyanúm, hogy