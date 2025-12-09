Orbán Viktor: Ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, Brüsszel botrányos döntését nem hajtjuk végre

„Brüsszel a tegnapi migrációs döntésével új, abszurd és igazságtalan támadást indított Magyarország ellen” – írta Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor kedd reggel.

„Az, hogy az Európai Bizottság szerint Magyarországot nem érinti a migrációs krízis, már önmagában bicskanyitogató, és a valóságtól teljes mértékben elrugaszkodott állítás. Magyarország egész Európa legstabilabb védőbástyája, ahova az idei évben is tízezrek kíséreltek meg illegálisan belépni. Mi ezt a határkerítéssel és határvadászok ezreivel megakadályoztuk, amiért a brüsszeliek napi egymillió euróra büntetnek” – fogalmazott a miniszterelnök.