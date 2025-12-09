Ft
Orbán Viktor: Ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, Brüsszel botrányos döntését nem hajtjuk végre

2025. december 09. 07:37

„A legújabb brüsszeli döntés jövő júliustól azt írja elő Magyarország számára, hogy vagy átveszünk migránsokat más európai országokból, vagy fizetünk értük” – írta közösségi oldalán a miniszterelnök.

2025. december 09. 07:37
Brüsszel a tegnapi migrációs döntésével új, abszurd és igazságtalan támadást indított Magyarország ellen” írta Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor kedd reggel.

„Az, hogy az Európai Bizottság szerint Magyarországot nem érinti a migrációs krízis, már önmagában bicskanyitogató, és a valóságtól teljes mértékben elrugaszkodott állítás. Magyarország egész Európa legstabilabb védőbástyája, ahova az idei évben is tízezrek kíséreltek meg illegálisan belépni. Mi ezt a határkerítéssel és határvadászok ezreivel megakadályoztuk, amiért a brüsszeliek napi egymillió euróra büntetnek” – fogalmazott a miniszterelnök.

A kormányfő hozzátette: „A déli irányt lezártuk, de a migrációs paktummal nyakunkon a nyugati front. 

A legújabb brüsszeli döntés jövő júliustól azt írja elő Magyarország számára, hogy vagy átveszünk migránsokat más európai országokból, vagy fizetünk értük.”

„Szeretném egyszer és mindenkorra világossá tenni, hogy 

ameddig nemzeti kormánya van Magyarországnak, addig ezt a botrányos döntést nem hajtjuk végre” 

– húzta alá.

„De július messze van.

Jövő áprilisban választások. A magyar emberek fontos döntést kell hozzanak: olyan kormányt akarnak, amely kiegyezne Brüsszellel, és elfogadná a migrációs paktumot, vagy maradnak a nemzeti kormány, és a migránsmentes Magyarország mellett” 

– mutatott rá Orbán Viktor.

Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor

RasPutin
2025. december 09. 08:53
fabulon a bőre őreRasPutin 2025. december 09. 08:44 Meg se születtek 322 ezren Bokros miatt. :-))))) Hány évig volt Bokros pézügyminiszter? Az AB hogy herélte ki a bokros csomagot? Amgy meg ez mi? Születések száma: 1998---97 301 1995---97 496 1996---99 871 ksh.hu/stadat_files/nep/hu/nep0006.html
Válasz erre
0
0
zrx8
2025. december 09. 08:52
Mi már átvettük a nyugattól a migránskvótánkat 500 éve, azt is ők tolták ránk, ezzel letudtuk.
Válasz erre
1
0
ekeke1
•••
2025. december 09. 08:50 Szerkesztve
nuevoreynuevaley "Mar beszelt Vitya a huxitrol : SOHA" Na és? Beszélt ugyanígy a Néppártról is. Aztán addig hátráltunk amíg más nem maradt hátra mint a fal és a kilépés. Most pedig ennél sokkal súlyosabb a helyzet. Mert világos hogy Brüsszel háborúba akar menni. Ki szeretne ebben részt venni? Mert az hogy kormánybuktatásra törekednek, hogy pénzt nem adnak, hogy migrációs paktumokkal, jogállamisággal és egyebekkel naponta kijátszanak, már az is elég lenne önmagában a kilépéshez. Na de a háború...Az egy más tészta. Megint úgy járnák mint a dualizmussal és a monarchiával és az első világháborúval.Minket kényszerítettek bele és aztán mi lettünk a fő felelősök akiken elverték a port.
Válasz erre
1
0
salátás
•••
2025. december 09. 08:49 Szerkesztve
továbbá: ha ezek az aranyemberek akkora gazdasági hasznot hoznak a befogadó országnak, mint amiről hablatyoltak, akkor nekem nem világos, miért kéne velük szolidárisnak lenni valójában harc kellene menjen a befogadásukért és épp a befogadó országoknak kellene szolidárisnak lenni a kimaradókkal, nem? ezzel így elismerik, hogy ez egy TEHER, amit szét óhajtanak teríteni. de ha meg teher, akkor mégis mi a fasznak erőltetik?
Válasz erre
1
0
