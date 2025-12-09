Orbán Viktor: Ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, Brüsszel botrányos döntését nem hajtjuk végre

Megszületett a döntés: Brüsszel arra kényszerítené Magyarországot, hogy fizessen még többet vagy telepítsünk be migránsokat
Ha ellenszegülünk, jön a kötelezettségszegési eljárás, aztán a pénzbírság.
„A legújabb brüsszeli döntés jövő júliustól azt írja elő Magyarország számára, hogy vagy átveszünk migránsokat más európai országokból, vagy fizetünk értük” – írta közösségi oldalán a miniszterelnök.
„Brüsszel a tegnapi migrációs döntésével új, abszurd és igazságtalan támadást indított Magyarország ellen” – írta Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor kedd reggel.
„Az, hogy az Európai Bizottság szerint Magyarországot nem érinti a migrációs krízis, már önmagában bicskanyitogató, és a valóságtól teljes mértékben elrugaszkodott állítás. Magyarország egész Európa legstabilabb védőbástyája, ahova az idei évben is tízezrek kíséreltek meg illegálisan belépni. Mi ezt a határkerítéssel és határvadászok ezreivel megakadályoztuk, amiért a brüsszeliek napi egymillió euróra büntetnek” – fogalmazott a miniszterelnök.
A kormányfő hozzátette: „A déli irányt lezártuk, de a migrációs paktummal nyakunkon a nyugati front.
A legújabb brüsszeli döntés jövő júliustól azt írja elő Magyarország számára, hogy vagy átveszünk migránsokat más európai országokból, vagy fizetünk értük.”
Ezt is ajánljuk a témában
Ha ellenszegülünk, jön a kötelezettségszegési eljárás, aztán a pénzbírság.
„Szeretném egyszer és mindenkorra világossá tenni, hogy
ameddig nemzeti kormánya van Magyarországnak, addig ezt a botrányos döntést nem hajtjuk végre”
– húzta alá.
„De július messze van.
Jövő áprilisban választások. A magyar emberek fontos döntést kell hozzanak: olyan kormányt akarnak, amely kiegyezne Brüsszellel, és elfogadná a migrációs paktumot, vagy maradnak a nemzeti kormány, és a migránsmentes Magyarország mellett”
– mutatott rá Orbán Viktor.
Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor