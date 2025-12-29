Tragédia Spanyolországban: síelőket sodort el egy lavina a Pireneusokban

Legalább három ember meghalt egy lavina következtében egy észak-spanyolországi síközpontban – számolt be az esetről a Daily Mail. A brit lap szerint a tragédia a francia határhoz közel eső Panticosa síközpontban történt közel 3000 méteres magasságban.

A riasztást helyi idő szerint hétfő délután körülbelül 13 órakor adták le. A mentőegységek egy nőt hipotermiával szállítottak kórházba, további két síelő pedig sérülés nélkül úszta meg a balesetet.