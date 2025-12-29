Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
spanyolország daily mail lavina tragédia

Tragédia Spanyolországban: síelőket sodort el egy lavina a Pireneusokban

2025. december 29. 17:25

Közel 3000 méter magasban történt a tragédia.

2025. december 29. 17:25
null

Legalább három ember meghalt egy lavina következtében egy észak-spanyolországi síközpontban – számolt be az esetről a Daily Mail. A brit lap szerint a tragédia a francia határhoz közel eső Panticosa síközpontban történt közel 3000 méteres magasságban.

A riasztást helyi idő szerint hétfő délután körülbelül 13 órakor adták le. A mentőegységek egy nőt hipotermiával szállítottak kórházba, további két síelő pedig sérülés nélkül úszta meg a balesetet.

Az információk szerint a lavina összesen hat embert sodort el. A csoport éppen egy sí-túrán vett részt, amikor elsodorta őket a hó.

Nyitókép forrása: RAYMOND ROIG / AFP

