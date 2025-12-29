Tragédia Spanyolországban: síelőket sodort el egy lavina a Pireneusokban

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Közel 3000 méter magasban történt a tragédia.
Legalább három ember meghalt egy lavina következtében egy észak-spanyolországi síközpontban – számolt be az esetről a Daily Mail. A brit lap szerint a tragédia a francia határhoz közel eső Panticosa síközpontban történt közel 3000 méteres magasságban.
A riasztást helyi idő szerint hétfő délután körülbelül 13 órakor adták le. A mentőegységek egy nőt hipotermiával szállítottak kórházba, további két síelő pedig sérülés nélkül úszta meg a balesetet.
Az információk szerint a lavina összesen hat embert sodort el. A csoport éppen egy sí-túrán vett részt, amikor elsodorta őket a hó.
Nyitókép forrása: RAYMOND ROIG / AFP
