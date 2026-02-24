Forrósodik a helyzet: Spanyolországban már azt találgatják, kizárják-e Magyarországot az Európai Unióból

élesen bírálja Orbán egyre kiszámíthatatlanabbnak ítélt magatartását, amely a szerző szerint akár Magyarország EU-ból való kizárásához vezethet.

António Costa, az Európai Tanács elnöke felszólította Orbánt, hogy tartsa be korábbi ígéretét és ne veszélyeztesse az uniós döntéshozatal hitelességét – eközben a magyar kormányfő azt üzente, nem áll módjában semmilyen, Ukrajna számára kedvező döntést támogatni mindaddig, amíg vissza nem térnek a normalitáshoz.