Forrósodik a helyzet: Spanyolországban már azt találgatják, kizárják-e Magyarországot az Európai Unióból

Brüsszel arra kéri Orbánt, hagyja figyelmen kívül Ukrajna zsarolását: kőkemény választ küldött a magyar miniszterelnök
Orbán Viktor fölhívta a figyelmet a helyzet abszurditására.
Az El Mundo publicistája élesen bírálja Orbán Viktor egyre kiszámíthatatlanabbnak ítélt magatartását, amely a szerző szerint akár Magyarország EU-ból való kizárásához vezethet. Az ok persze Ukrajna támogatásának hiánya.
élesen bírálja Orbán egyre kiszámíthatatlanabbnak ítélt magatartását, amely a szerző szerint akár Magyarország EU-ból való kizárásához vezethet.
António Costa, az Európai Tanács elnöke felszólította Orbánt, hogy tartsa be korábbi ígéretét és ne veszélyeztesse az uniós döntéshozatal hitelességét – eközben a magyar kormányfő azt üzente, nem áll módjában semmilyen, Ukrajna számára kedvező döntést támogatni mindaddig, amíg vissza nem térnek a normalitáshoz.
Ezt is ajánljuk a témában
Orbán Viktor fölhívta a figyelmet a helyzet abszurditására.
Nyitókép: AFP/Thomas Kienzle
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.