facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
spanyolország európai unió magyarország ukrajna orbán viktor

Forrósodik a helyzet: Spanyolországban már azt találgatják, kizárják-e Magyarországot az Európai Unióból

2026. február 24. 10:07

Az El Mundo publicistája élesen bírálja Orbán Viktor egyre kiszámíthatatlanabbnak ítélt magatartását, amely a szerző szerint akár Magyarország EU-ból való kizárásához vezethet. Az ok persze Ukrajna támogatásának hiánya.

2026. február 24. 10:07
null

Orbán Viktor magyar miniszterelnök blokkolja az EU 90 milliárd eurós ukrajnai hitelét és a 20. orosz szankciós csomagot, Ukrajna Barátság-vezeték elleni lépéseire hivatkozva – írja az El Mundo.

A cikk

élesen bírálja Orbán egyre kiszámíthatatlanabbnak ítélt magatartását, amely a szerző szerint akár Magyarország EU-ból való kizárásához vezethet.

António Costa, az Európai Tanács elnöke felszólította Orbánt, hogy tartsa be korábbi ígéretét és ne veszélyeztesse az uniós döntéshozatal hitelességét – eközben a magyar kormányfő azt üzente, nem áll módjában semmilyen, Ukrajna számára kedvező döntést támogatni mindaddig, amíg vissza nem térnek a normalitáshoz.

Nyitókép: AFP/Thomas Kienzle

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Upuaut
2026. február 24. 10:23
Üdvözlendő lépés lenne, mert Ukrajna felvétele az EU-ba, olyan lépés lenne, mintha valaki szándékosan beszerezne valami daganatos megbetegedést.
Obsitos Technikus
2026. február 24. 10:22
Akkor áruljuk el nekik is, hogy az uniós alapszerződésben nincsen kizárásról szóló klauzula.
csulak
2026. február 24. 10:19
Hogy milyen szar hely lett az EU, a zilyen felvetesek bizonyitjak a legjobban. KEt tagallam ellen acsarkodnak szemben ukrajnaval aki nem is EU tagallam
Nasi12
2026. február 24. 10:18
Minap mutattak a köztvn egy spanyol csajt ahogy vérgőzösen ordibál. Hitler elbujhat mögötte. A migránsoknak állampolgárságot adnak. Tovább hevítve magukat :)
