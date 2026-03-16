Nem volt lámpaláz: állásinterjún lopta el a konyhafőnök telefonját egy férfi Siófokon

Állásinterjú közben lopta el a konyhafőnök mobiltelefonját egy negyvenes éveiben járó jászberényi férfi Siófokon – közölte a Somogy Vármegyei Főügyészség.
A Bors cikke szerint férfi 2025 júniusában jelentkezett egy siófoki étterem állására. Az interjút a konyhában tartották, ahol a konyhafőnök a mobiltelefonját az előkészítő pultra helyezte. A beszélgetés közben, miközben a séf a beérkező rendelésekkel foglalkozott, a jelentkező észrevétlenül magához vette a készüléket.
Rövid idő múlva visszautasította az állásajánlatot, és elhagyta az éttermet.
A férfi ezt követően vonattal Budapestre utazott azzal a szándékkal, hogy értékesítse a telefont. Az étteremben azonban ismerték a telefonszámát, így a konyhafőnök üzenetben kérte vissza a készüléket. A lopás lebukásától tartva a férfi a telefont a vonat ablakán kidobta. A cselekményt az étterem biztonsági kamerája azonban rögzítette. Az ügyészség a vádlottal szemben közérdekű munka kiszabását és a mobiltelefon vagyonelkobzását indítványozta.
Nyitókép illusztráció. Fotó: Boris Roessler / DPA / AFP