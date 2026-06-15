A svájciak Franciaországgal fizettetnék ki a G7-csúcs biztonsági költségeit

A rendezvény azonban váratlan feszültséget okozott a francia–svájci kapcsolatokban. A Politico szerint a legtöbb delegáció a genfi nemzetközi repülőtérre érkezik, és onnan folytatja útját a francia helyszínre, ezért a csúcs ellen tiltakozó tüntetők tízezrei is a svájci oldalon gyülekeznek.

Laurent Paoliello, a genfi biztonsági hivatal kommunikációs igazgatója szerint Svájc 21,7–27,2 millió euró közötti összeget költ a határ biztosítására és a demonstrációk kezelésére, Franciaország viszont egyetlen euróval sem járul hozzá a költségekhez.