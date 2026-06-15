A svájciak Franciaországgal fizettetnék ki a G7-csúcs biztonsági költségeit

Evianban gyűlnek össze a világ vezetői: kezdődik a G7 csúcs
A francia házigazdák aggódnak, hogy Trump idő előtt lelép a találkozóról.
Komoly diplomáciai vita bontakozott ki a csúcstalálkozó körül.
Genf vezetése azt szeretné, ha Franciaország is beszállna a G7-csúcshoz kapcsolódó biztonsági intézkedések költségeibe – írja a Politico. A svájciak szerint ugyanis miközben a csúcstalálkozót a franciaországi Évian-les-Bains-ben rendezik meg, a demonstrációk és a biztonsági terhek jelentős része Svájcra hárul.
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Hétfőn kezdődött meg a G7-csúcstalálkozó a Franciaország keleti részén fekvő Évian-les-Bains üdülővárosban, ahol többek között Emmanuel Macron francia elnök és Donald Trump amerikai elnök is részt vesz az egyeztetéseken. A vezetők a globális kereskedelmi egyensúlytalanságokról és az ukrajnai háború lezárásának lehetőségeiről tárgyalnak.
A rendezvény azonban váratlan feszültséget okozott a francia–svájci kapcsolatokban. A Politico szerint a legtöbb delegáció a genfi nemzetközi repülőtérre érkezik, és onnan folytatja útját a francia helyszínre, ezért a csúcs ellen tiltakozó tüntetők tízezrei is a svájci oldalon gyülekeznek.
Laurent Paoliello, a genfi biztonsági hivatal kommunikációs igazgatója szerint Svájc 21,7–27,2 millió euró közötti összeget költ a határ biztosítására és a demonstrációk kezelésére, Franciaország viszont egyetlen euróval sem járul hozzá a költségekhez.
Rendkívül jelentős biztonsági rendszert állítottunk fel”
– mondta Paoliello. Hozzátette:
Elegáns lenne, ha ők is pénzügyileg hozzájárulnának döntéseik következményeihez.”
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Az amerikai vezető a beszámoló szerint megjegyezte, hogy az oroszországi polgári célpontok elleni közelmúltbeli támadások akadályozzák a békefolyamatot. Trump közölte, hogy ha a háborút mielőbb lezárják, akkor megnyílik a lehetőség a valóban új minőségű amerikai-orosz kapcsolatok kiépítése előtt.
A svájci hatóságok nem szeretnék megismételni a 2003-as G8-csúcs körüli zavargásokat, amelyek súlyos károkat okoztak Genfben. Ezért a rendőrség mellett mintegy négyezer katonát is mozgósítottak a tüntetések felügyeletére és a határátkelők biztosítására.
A feszültség már hétfőn megmutatkozott: a svájci rendőrök összecsaptak 600–700 tüntetővel, majd három óra elteltével betiltották a demonstrációt. A csúcs idejére minden további nyilvános megmozdulást megtiltottak.
A genfi vezetés azt is sérelmezi, hogy Franciaország nem jelölt ki hivatalos demonstrációs területeket, illetve nem engedélyezett úgynevezett ellen-csúcstalálkozókat, amelyek más nemzetközi rendezvények – például a davosi Világgazdasági Fórum – idején bevett gyakorlatnak számítanak.
A Politico szerint több svájci politikus azt is felvetette, hogy Genf tartson vissza Franciaországnak járó pénzeket, amíg Párizs nem hajlandó részt vállalni a biztonsági kiadásokból. Ennek azonban jogi akadályai vannak, mivel az átutalásokat nemzetközi szerződések szabályozzák. Genf idén például 446 millió eurót fizetett Franciaországnak egy 1973-as megállapodás alapján.
A vita így éppen akkor árnyékolja be a G7-csúcsot, amikor a világ vezetői az ukrajnai háború és a globális gazdasági kihívások megoldásáról próbálnak egyeztetni. A keddi tárgyalásokon Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is részt vesz, a középpontban Kijev katonai és pénzügyi támogatása áll majd.
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Fotó: A genfi repteret biztosító rendőri erők egyik páncélozott járműve és a hadsereg egyik helikoptere / MARTIAL TREZZINI / POOL / AFP