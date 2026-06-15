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G7 genf évian - les - bains rendőrség Svájc Emmanuel Macron Franciaország Donald Trump Volodimir Zelenszkij tüntetők

A svájciak Franciaországgal fizettetnék ki a G7-csúcs biztonsági költségeit

2026. június 15. 21:41

Komoly diplomáciai vita bontakozott ki a csúcstalálkozó körül.

2026. június 15. 21:41
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Genf vezetése azt szeretné, ha Franciaország is beszállna a G7-csúcshoz kapcsolódó biztonsági intézkedések költségeibe – írja a Politico. A svájciak szerint ugyanis miközben a csúcstalálkozót a franciaországi Évian-les-Bains-ben rendezik meg, a demonstrációk és a biztonsági terhek jelentős része Svájcra hárul.

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Hétfőn kezdődött meg a G7-csúcstalálkozó a Franciaország keleti részén fekvő Évian-les-Bains üdülővárosban, ahol többek között Emmanuel Macron francia elnök és Donald Trump amerikai elnök is részt vesz az egyeztetéseken. A vezetők a globális kereskedelmi egyensúlytalanságokról és az ukrajnai háború lezárásának lehetőségeiről tárgyalnak.

A rendezvény azonban váratlan feszültséget okozott a francia–svájci kapcsolatokban. A Politico szerint a legtöbb delegáció a genfi nemzetközi repülőtérre érkezik, és onnan folytatja útját a francia helyszínre, ezért a csúcs ellen tiltakozó tüntetők tízezrei is a svájci oldalon gyülekeznek.

Laurent Paoliello, a genfi biztonsági hivatal kommunikációs igazgatója szerint Svájc 21,7–27,2 millió euró közötti összeget költ a határ biztosítására és a demonstrációk kezelésére, Franciaország viszont egyetlen euróval sem járul hozzá a költségekhez.

Rendkívül jelentős biztonsági rendszert állítottunk fel”

– mondta Paoliello. Hozzátette:

Elegáns lenne, ha ők is pénzügyileg hozzájárulnának döntéseik következményeihez.”

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Az amerikai vezető a beszámoló szerint megjegyezte, hogy az oroszországi polgári célpontok elleni közelmúltbeli támadások akadályozzák a békefolyamatot. Trump közölte, hogy ha a háborút mielőbb lezárják, akkor megnyílik a lehetőség a valóban új minőségű amerikai-orosz kapcsolatok kiépítése előtt.

Több ezer katona az utcán

A svájci hatóságok nem szeretnék megismételni a 2003-as G8-csúcs körüli zavargásokat, amelyek súlyos károkat okoztak Genfben. Ezért a rendőrség mellett mintegy négyezer katonát is mozgósítottak a tüntetések felügyeletére és a határátkelők biztosítására.

A feszültség már hétfőn megmutatkozott: a svájci rendőrök összecsaptak 600–700 tüntetővel, majd három óra elteltével betiltották a demonstrációt. A csúcs idejére minden további nyilvános megmozdulást megtiltottak.

A genfi vezetés azt is sérelmezi, hogy Franciaország nem jelölt ki hivatalos demonstrációs területeket, illetve nem engedélyezett úgynevezett ellen-csúcstalálkozókat, amelyek más nemzetközi rendezvények – például a davosi Világgazdasági Fórum – idején bevett gyakorlatnak számítanak.

Adóvisszatartással fenyegetőznek

A Politico szerint több svájci politikus azt is felvetette, hogy Genf tartson vissza Franciaországnak járó pénzeket, amíg Párizs nem hajlandó részt vállalni a biztonsági kiadásokból. Ennek azonban jogi akadályai vannak, mivel az átutalásokat nemzetközi szerződések szabályozzák. Genf idén például 446 millió eurót fizetett Franciaországnak egy 1973-as megállapodás alapján.

A vita így éppen akkor árnyékolja be a G7-csúcsot, amikor a világ vezetői az ukrajnai háború és a globális gazdasági kihívások megoldásáról próbálnak egyeztetni. A keddi tárgyalásokon Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is részt vesz, a középpontban Kijev katonai és pénzügyi támogatása áll majd.

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Fotó: A genfi repteret biztosító rendőri erők egyik páncélozott járműve és a hadsereg egyik helikoptere / MARTIAL TREZZINI / POOL / AFP

 

Összesen 4 komment

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Sorrend:
Hejjas_Ivan_Egyenlo_Banasmod_Szakkollegium
2026. június 15. 22:47
túl puhán bánnak azzal a baloldali csürhével akik ezeket az eseményeket amolyan fesztiválként élik meg
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uranvaros
2026. június 15. 22:25
Évtizedeken át Svájc + Genf és környéke profitált a végeláthatatlan nemzetközi találkozókból. Kuss legyen, tessék lenyelni.
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Gubbio
•••
2026. június 15. 22:05 Szerkesztve
Minek biztonsági intézkedés azok köré, akik - a világ népeinek szeretete által övezetten - a világ népei jólétét intézik? Spórolják meg a biztonsági költésegeket, és fordítsák az így megtakarított összeget kórházak, iskolák építésére. Tarthatják az összeröffenést egy bangladesi nyomornegyedben is. Az ún. "Magyar" Peter is ezt ígérte az Orbán által kirabolt, birka magyaroknak!
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1
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Takagi
2026. június 15. 21:46
Jó a buli.
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