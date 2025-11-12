Ft
rab börtön mobiltelefon

Oda dugta el a mobiltelefont és annak töltőjét egy rab, ahová nem süt be a nap – aztán szó szerint kiszedték belőle

2025. november 12. 14:43

Megpróbálta, nem sikerült.

2025. november 12. 14:43
Végbelébe rejtette a mobiltelefont és töltőt egy a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézetben. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága a 24.hu-nak küldött közleményében írta meg, hogy a mobiltelefont a rab édesanyja adta oda fiának egy ölelés közben a szirmabesenyői intézetben. 

A férfi a telefont a zsebébe csúsztatta, majd később végbelébe helyezte.

A biztonsági ellenőrzésen a felügyelők kiszúrták a tiltott eszközt, így a fogvatartott terve meghiúsult. Ellene fegyelmi eljárás indult a rab ellen, és akár a látogatási jogát is elveszítheti. A hozzátartozó felelősségét a rendőrség vizsgálja a büntetés-végrehajtási intézet rendjének megzavarása miatt.

Nyitókép: Pexels

 

Obsitos Technikus
2025. november 12. 16:16
Szar ügy.
Emzeperix
2025. november 12. 15:53
Kiszúrták az ellenőrzésen. Hát ha minden látogatás után testüregmotozás van, akkor nem biztos h akarsz látogatót.
lendvaiildiko
2025. november 12. 15:22
Bizonyára bejáratott rejtekhely volt ez, ahová most a telefont elrejtették. De, hogy miként fért egy egymás mellett egy trafó, egy valamiféle töltőkábel és a telefon? Ezt azért nehéz elképzelni...
Syr Wullam
•••
2025. november 12. 15:17 Szerkesztve
A böriben kicsit kitágult a srác, jobban csúszott neki az iPhone 17 Pro Max. 😏
