Oda dugta el a mobiltelefont és annak töltőjét egy rab, ahová nem süt be a nap – aztán szó szerint kiszedték belőle

Végbelébe rejtette a mobiltelefont és töltőt egy a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézetben. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága a 24.hu-nak küldött közleményében írta meg, hogy a mobiltelefont a rab édesanyja adta oda fiának egy ölelés közben a szirmabesenyői intézetben.

A férfi a telefont a zsebébe csúsztatta, majd később végbelébe helyezte.

A biztonsági ellenőrzésen a felügyelők kiszúrták a tiltott eszközt, így a fogvatartott terve meghiúsult. Ellene fegyelmi eljárás indult a rab ellen, és akár a látogatási jogát is elveszítheti. A hozzátartozó felelősségét a rendőrség vizsgálja a büntetés-végrehajtási intézet rendjének megzavarása miatt.

