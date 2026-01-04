Ft
Ft
1°C
-4°C
Ft
Ft
1°C
-4°C
01. 04.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 04.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
beavatkozás new york nicolás maduro börtön elnök venezuela kongresszus egyesült államok donald trump

Kiderült, hol tartják fogva Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét

2026. január 04. 06:41

A kábítószer-bűncselekményekkel és kábítószer-terrorizmussal vádolt Maduro a várakozások szerint már hétfőn megjelenik a bíróság előtt.

2026. január 04. 06:41
null

Egy brooklyni börtönben tartják őrizetben Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét, akiket amerikai katonai műveletben fogtak el Caracasban, helyi idő szerint szombaton hajnalban.

A dél-amerikai ország Egyesült Államokban vád alá helyezett vezetőjét szombaton átszállították New Yorkba. 

Videófelvételek tanúsága szerint helikopterrel érkezett a Hudson folyó partján működő leszállóhelyre, ahonnan komoly biztosítás mellett a Metropolitan Detention Centerbe vitték, Brooklyn városrészbe.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

A kábítószer-bűncselekményekkel és kábítószer-terrorizmussal vádolt Nicolás Maduro a várakozások szerint már hétfőn megjelenik a bíróság előtt.

Hétfőn összeül az ENSZ Biztonsági Tanácsa

A Venezuelában történtek miatt hétfőn összeülhet az ENSZ Biztonsági Tanácsa is, amelynek rendkívüli ülését Gustavo Petro kolumbiai elnök és Yvan Gil venezuelai külügyminiszter kezdeményezte Oroszország támogatásával.

Antonio Guterres, az ENSZ főtitkára szombaton – szóvivője útján – „komoly aggodalmának” adott hangot a Venezuelában történtek miatt, és "veszélyes precedenst" említett.

Donald Trump amerikai elnök szombaton Floridában tartott sajtótájékoztatóján számolt be a venezuelai katonai műveletről, valamint közölte, hogy átmeneti időre az Egyesült Államok átveheti Venezuela irányítását, amíg egy „békés„ és „jogszerű” hatalmi átmenet megvalósul. Arról is beszélt, hogy amerikai olajcégek segítségével újítanák fel a dél-amerikai ország kőolaj-kitermelő infrastruktúráját. Nemzetközi kőolajipari statisztikák szerint jelenleg Venezuela rendelkezik a világ legnagyobb kitermelhető kőolaj-készletével.

Az elnök floridai sajtótájékoztatóján azt is közölte, hogy Nicolás Maduro letartóztatásának ellenére érvényben van a Maduro-rezsim ellen korábban elrendelt olajembargó.

Ezt is ajánljuk a témában

Figyelmeztetett Trump

Donald Trump egy kérdésre válaszolva figyelmeztette Gustavo Petro kolumbiai elnököt, utalva arra, hogy a Venezuelával szomszédos országban hasonlóképpen kiterjedt kábítószer-előállítás és -kereskedelem zajlik, az amerikai elnök szavai szerint az ottani hatalom tudtával.

Marco Rubio külügyminiszter a sajtótájékoztatón Kuba vezetése felé intézett figyelmeztetést, mondván, hogy „a helyükben most aggódna„.

Dan Caine tábornok, az Egyesült Államok hadseregének egyesített vezérkari főnöke a floridai sajtótájékoztatón ismertette, hogy 

a szombati katonai akcióban 150 repülőgép vett részt, köztük F-35-ös és F-22-es vadászgépek, valamint B-1-es bombázók és helikopterek, hozzátéve, hogy a teljes küldetés 2 óra 20 percig tartott.

Sean Duffy amerikai közlekedési miniszer washingtoni idő szerint a szombat délutáni órákban közleményt adott ki arról, hogy az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) a polgári légiközlekedés védelmében korlátozta a légtérhasználatot katonai mozgások miatt. Hozzátette, hogy az intézkedés átmeneti időre érvényes.

Donald Trump szombaton egy interjúban a katonai művelet részleteivel kapcsolatban arról is beszámolt, hogy azt eredetileg négy nappal korábbi időpontra tervezték, de az időjárási körülmények miatt napokig halasztani kellett a beavatkozást.

Bírálták a demokraták a bevatkozást

Az amerikai politika szereplői közül több demokrata választott tisztségviselő bírálatot fogalmazott meg a venezuelai katonai beavatkozás nyomán. Chuck Schumer, a szenátus demokrata kisebbségének vezetője, valamint Hakeem Jeffries, a képviselőházban kisebbségben politizáló demokraták vezetője közös nyilatkozatban szólította fel a Trump-adminisztrációt, hogy a jövő hét első felében tájékoztassa a Kongresszus tagjait a történtekről.

Donald Trump elnök előzőleg elismerte, hogy a Kongresszus tagjait előzetesen nem értesítették a katonai akcióról, ami azzal magyarázott, hogy a kongresszusi politikusok „hajlamosak a kiszivárogtatásra”.

(MTI)

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Viszik-e az amcsik az olajat?

A venezuelaiak most abban bíznak, hogy Trumpék nem fogják hagyni, hogy egy szimpla személycserével az élen tovább működhessen ugyanaz a rendszer, ami eddig futott.

Nyitókép: Juan BARRETO / AFP

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
monicagellert
2026. január 04. 07:23
Ha a Tisza nyer, Magyart is elrabolja Trump? Mert ez ugyebár nem más, mint emberrablás.
Válasz erre
0
0
iphone-13
2026. január 04. 07:15
TRUMP EGY ISTEN!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!