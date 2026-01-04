Kiderült, hol tartják fogva Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét

Hétfőn összeül az ENSZ Biztonsági Tanácsa

A Venezuelában történtek miatt hétfőn összeülhet az ENSZ Biztonsági Tanácsa is, amelynek rendkívüli ülését Gustavo Petro kolumbiai elnök és Yvan Gil venezuelai külügyminiszter kezdeményezte Oroszország támogatásával.

Antonio Guterres, az ENSZ főtitkára szombaton – szóvivője útján – „komoly aggodalmának” adott hangot a Venezuelában történtek miatt, és "veszélyes precedenst" említett.

Donald Trump amerikai elnök szombaton Floridában tartott sajtótájékoztatóján számolt be a venezuelai katonai műveletről, valamint közölte, hogy átmeneti időre az Egyesült Államok átveheti Venezuela irányítását, amíg egy „békés„ és „jogszerű” hatalmi átmenet megvalósul. Arról is beszélt, hogy amerikai olajcégek segítségével újítanák fel a dél-amerikai ország kőolaj-kitermelő infrastruktúráját. Nemzetközi kőolajipari statisztikák szerint jelenleg Venezuela rendelkezik a világ legnagyobb kitermelhető kőolaj-készletével.

Az elnök floridai sajtótájékoztatóján azt is közölte, hogy Nicolás Maduro letartóztatásának ellenére érvényben van a Maduro-rezsim ellen korábban elrendelt olajembargó.