Trump nagy bejelentése: „Az Egyesült Államok átmenetileg átveszi Venezuela irányítását”

Donald Trump amerikai elnök bejelentette: „az Egyesült Államok átmenetileg átveszi Venezuela irányítását”, miután az amerikai hadsereg éjszakai csapásokat hajtott végre az ország ellen – adta hírül a Guardian. A floridai sajtótájékoztatón Trump azt állította, hogy az akció során az Egyesült Államok „megbénította Venezuela teljes katonai képességét”, és a művelet „az amerikai katonai erő egyik leglátványosabb és leghatékonyabb megnyilvánulása volt a történelemben”.

Trump szerint Washington addig „fogja működtetni az országot”, amíg egy „biztonságos, megfelelő és körültekintő politikai átmenet nem valósul meg”. Hangsúlyozta: