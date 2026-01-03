Trump nagy bejelentése: „Az Egyesült Államok átmenetileg átveszi Venezuela irányítását”

Rendkívüli: brutális amerikai támadás érte Venezuelát, az elnök rendkívüli állapotot hirdetett (VIDEÓ)
„Rendkívül súlyos katonai agressziónak” minősítették a támadást Venezuelában.
Az amerikai elnök nem kertelt, világosan elmondta: Maduro egy diktátor, terrorista és drogbáró.
Donald Trump amerikai elnök bejelentette: „az Egyesült Államok átmenetileg átveszi Venezuela irányítását”, miután az amerikai hadsereg éjszakai csapásokat hajtott végre az ország ellen – adta hírül a Guardian. A floridai sajtótájékoztatón Trump azt állította, hogy az akció során az Egyesült Államok „megbénította Venezuela teljes katonai képességét”, és a művelet „az amerikai katonai erő egyik leglátványosabb és leghatékonyabb megnyilvánulása volt a történelemben”.
Trump szerint Washington addig „fogja működtetni az országot”, amíg egy „biztonságos, megfelelő és körültekintő politikai átmenet nem valósul meg”. Hangsúlyozta:
Ott vagyunk. Ott is maradunk, amíg a megfelelő átmenet meg nem történik.”
Trump ugyanakkor nem utalt jogi vagy nemzetközi felhatalmazásra, illetve azzal kapcsolatban sem említett konkrétumokat, hogy meddig tart majd az amerikai katonai jelenlét a latin-amerikai országban.
Az amerikai elnök rendkívül élesen támadta Nicolás Maduro venezuelai elnököt, akit
diktátornak és drogbárónak nevezett.
Maduro vezetését „egyszerre borzalmasnak és lélegzetelállítónak” minősítette, majd hozzátette:
Nem engedhetjük meg, hogy megint olyasvalaki kerüljön Venezuela élére, aki nem a venezuelai nép érdekét szolgálja.”
Trump beszédében külön hangsúlyt kapott Venezuela hatalmas olajvagyona is. Az elnök szerint amerikai olajcégek ismét meg fognak jelenni az országban, hogy dollármilliárdokból helyreállítsák a leromlott infrastruktúrát, újraindítsák a kitermelést és profitot generáljanak az országnak. Trump egyértelművé tette:
az Egyesült Államok készen áll egy „második, még nagyobb katonai csapásra” is, ha a helyzet úgy kívánja, bár állítása szerint erre most nem volt szükség.
A Guardian hangsúlyozza: egyelőre teljesen tisztázatlan, milyen jogalapon, vagy nemzetközi megállapodások mentén – ha egyáltalán léteznek ilyenek – kívánja Washington „irányítani” Venezuelát, és milyen formában képzeli el az átmeneti időszakot.
Az elnök a venezuelai hatalmi elit számára is figyelmeztetést intézett. Közölte, hogy az Egyesült Államok „minden katonai opciót napirenden tart”, és azt üzente:
Ami Maduróval történt, az mindenkivel meg fog történni, aki szembemegy az amerikai elvárásokkal”, és közölte, hogy a „diktátor és terrorista végleg eltűnt a színről”.
Donald Trump arról is beszélt, hogy külügyminisztere, Marco Rubio még aznap egyeztetett a venezuelai alelnökkel, Delcy Rodríguezzel, aki beleegyezett az Egyesült Államokkal való együttműködésbe.
Az amerikai elnök azt is kijelentette, hogy
Rodríguez „már letette az elnöki esküt”.
Ugyanakkor korábban olyan hírek jelentek meg, hogy Oroszországban tartózkodik, vagyis a helyzet továbbra is ellentmondásos és tisztázatlan.
Trump szavai szerint Rodríguez „hosszasan beszélt Marcóval, és azt mondta: megtesz mindent, amire szükség van”. Hozzátette:
Nem volt más választása”.
Arra a kérdésre, hogy számít-e amerikai szárazföldi csapatok jelenlétére Venezuelában, Trump azt válaszolta: katonai jelenlét kizárólag az olajipar „rendbetételéhez” kapcsolódhat, de részleteket ezúttal sem közölt.
Marco Rubio külügyminiszter emlékeztetett rá, hogy Maduro ellen 2020 óta eljárás folyik az Egyesült Államokban, és az első Trump-adminisztráció mellett
a Biden-kormányzat és az Európai Unió sem ismerte el őt Venezuela törvényes vezetőjének.
Hozzátette, hogy Madurót az amerikai igazságszolgáltatás elől menekülő bűnözőnek tekintik, akinek egész eddig 50 millió dolláros vérdíj volt a fején.
A külügyminiszter azt is leszögezte:
Nicolás Madurónak számos alkalma volt rá, hogy elkerülje ezt. Ehelyett azt az opciót választotta, hogy mindenféle játszmákat játsszon. Ennek az eredményét látjuk most.”
Rubio külön kitért arra is, hogy Maduro a nemzetközi bűnözés és terrorizmus egyik központjává változtatta Venezuelát azzal, hogy
meghívta az országába Iránt, amerikai olajtársaságokat államosított, bandatagokkal árasztotta el az országunkat, amerikaiakat ejtett foglyul és próbált meg túszokként felhasználni és csereberélni, mint ahogy azt a Biden-adminisztráció alatt tehette”.
Marco Rubio mindenkit figyelmeztetett, hogy hasonló játszmákat senki sem játszhat büntetlenül a Trump-kormányzattal. Úgy fogalmazott, hogy
Donald Trump a tettek elnöke, aki nemcsak beszél, leveleket küldözget és sajtótájékoztatókat tart”.
Közben a venezuelai ellenzék is mozgásba lendült. Az idén Nobel-békedíjjal kitüntetett María Corina Machado, száműzetésben élő ellenzéki vezető felszólította Edmundo González Urrutia korábbi elnökjelöltet, hogy azonnal vállalja az ország vezetését, és a hadsereg ismerje el főparancsnokként.
Machado szerint
eljött az idő, hogy az ellenzék érvényt szerezzen demokratikus felhatalmazásának”, és arra kérte híveit, maradjanak „éberek, aktívak és szervezettek”.
Azt is kijelentette:
Nicolás Maduro mostantól nemzetközi igazságszolgáltatással néz szembe az elkövetett bűncselekmények miatt”,
és nyíltan üdvözölte az amerikai beavatkozást, amely szerinte a törvények kikényszerítését szolgálja. A politikus a következőképpen zárta üzenetét:
Venezuela szabad lesz. Isten kezét fogva megyünk végig az úton.”
Ugyanakkor a mai sajtótájékoztatón Donald Trump azt is közölte, hogy aznap nem egyeztettek a száműzetésben élő Machadóval. Az elnök szerint az ellenzéki vezetőnek „nagyon nehéz lenne” visszatérni és átvenni az ország vezetését, mivel „nincs meg hozzá a támogatottsága Venezuelában” (valószínűleg ezért is nem magát ajánlotta az ország élére – a szerk.).
Fotó: Jim WATSON / AFP