„Most látunk először fényt” – Donald Trump olyat tett, amire senki sem mert gondolni, a venezuelai menekültek sírva ünnepelnek

De az örömbe óvatosság is vegyül. A venezuelaiak tudják: a Nicolás Maduro-rezsim lefejezése csak az első lépés. „Nem tudom, hogy ez a vége-e, mert Maduro egyedül nem elég; az egész hatalmi struktúrának buknia kell. De ez már egy óriási lépés előre” – vélekedik egyikük. Képzeletbeli listájukon ott vannak a Rodriguez testvérek, Vladimir Padrino és Diosdado Cabello is – szerintük a műveletnek addig kell folytatódnia, amíg az egész elitet el nem fogják, máskülönben csak visszanő a hidra feje. Csak így lehet biztosítani, hogy a rezsim ne termeljen ki újra egy Chávez-Maduro szerű vezetőt.

Mindenki izgatott

„Épp most beszéltem a Venezuelában élő rokonaimmal, és nagyon izgatottak. Újra fényt látunk az alagút végén” – meséli egy fiatal nő. A remény, az izgalom és a bizonytalanság keveredik bennük, de a hitük erősebb, mint valaha.

„Bízunk benne, hogy Isten meghallgatja az imáinkat, és felszabadul az országunk.”

Budapesten, több ezer kilométerre a Karib-tengertől, ma egy kicsit minden venezuelai úgy érzi: végre nem hagyták magukra őket. Trump döntése nemcsak egy diktátort távolított el, hanem visszaadta a hitet egy egész nemzetnek – és talán az egész régiónak is, hogy a zsarnokság nem tarthat örökké.