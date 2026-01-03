Ft
venezuelai washington donald trump

„Most látunk először fényt” – Donald Trump olyat tett, amire senki sem mert gondolni, a venezuelai menekültek sírva ünnepelnek

2026. január 03. 15:28

Történelmi nap, ami mindent megváltoztat. Nicolás Maduro bilincsben, a feleségével együtt vitette el Trump. A Magyarországon élő venezuelai keresztények számára a kínzások, a szétszakított családok és az évek óta tartó rettegés után most először csillant fel a remény – de figyelmeztetnek: a diktátor bukása még nem a vége.

2026. január 03. 15:28
null
Varga Mátyás Zsolt
Varga Mátyás Zsolt

A világ még fel sem ocsúdott a sokkból, de a budapesti venezuelai közösségben már pezsgőt bontanak. Donald Trump olyat lépett, amit az elmúlt évtizedben senki sem mert: nem szankciókkal, nem dörgedelmekkel, hanem kőkemény erővel vágta le a Maduro-rezsim fejét. A Monroe-doktrína, amely kimondja, hogy Amerika nem tűri az elnyomó rezsimeket a saját hátsó udvarában, visszatért – és nem is akárhogyan. A diktátor és felesége amerikai fogságban – a hír futótűzként terjedt a menekültek között, akik évek óta vártak erre a pillanatra.

„Végtelenül hálás vagyok Trump elnöknek. Évek óta erre vártunk”

 – mondja egyikük, könnyeivel küszködve. A szavai mögött súlyos tragédiák húzódnak: „Sok évnyi elnyomás és kínzás van mögöttünk. Szétszakított családok, kényszerű menekülés, eltűnt emberek és elveszett életek” – sorolja.

A menekültek szerint a nemzetközi szervezetek szégyenteljesen viselkedtek.

Trump más, mint a többiek

Miközben az emberi jogokról papoltak, valójában hátat fordítottak a szenvedőknek. „Mit ér a nemzetközi jog, ha egy fegyvertelen civileket gyilkoló rezsimet véd? Mi a szuverenitás, ha egy diktatórikus elit túszul ejt egy egész országot?” – teszi fel a kérdést egyikük, aki szerint a „performatív globalizmus” magasról tett a tragédiájukra.

Trump, Biden és Obama szankcióival szemben a tettek mezejére lépett. „Senki sem tett értünk annyit, mint amit az USA ma véghezvitt. Ez egy történelmi nap, az öröm és az ünneplés napja” – fogalmaz egy másik menekült. 

A lépés nemcsak katonai siker, hanem üzenet is: Washington nem tűri tovább, hogy egy kábítószer-kereskedő rezsim terrorizálja a kontinenst.

De az örömbe óvatosság is vegyül. A venezuelaiak tudják: a Nicolás Maduro-rezsim lefejezése csak az első lépés. „Nem tudom, hogy ez a vége-e, mert Maduro egyedül nem elég; az egész hatalmi struktúrának buknia kell. De ez már egy óriási lépés előre” – vélekedik egyikük. Képzeletbeli listájukon ott vannak a Rodriguez testvérek, Vladimir Padrino és Diosdado Cabello is – szerintük a műveletnek addig kell folytatódnia, amíg az egész elitet el nem fogják, máskülönben csak visszanő a hidra feje. Csak így lehet biztosítani, hogy a rezsim ne termeljen ki újra egy Chávez-Maduro szerű vezetőt.

Mindenki izgatott

„Épp most beszéltem a Venezuelában élő rokonaimmal, és nagyon izgatottak. Újra fényt látunk az alagút végén” – meséli egy fiatal nő. A remény, az izgalom és a bizonytalanság keveredik bennük, de a hitük erősebb, mint valaha. 

„Bízunk benne, hogy Isten meghallgatja az imáinkat, és felszabadul az országunk.”

Budapesten, több ezer kilométerre a Karib-tengertől, ma egy kicsit minden venezuelai úgy érzi: végre nem hagyták magukra őket. Trump döntése nemcsak egy diktátort távolított el, hanem visszaadta a hitet egy egész nemzetnek – és talán az egész régiónak is, hogy a zsarnokság nem tarthat örökké.

Nyitókép forrása: AFP
 

Gintonic68
2026. január 03. 16:15
Mind szép és jó a diktátor eltűnik, de Venezuela ásványkincsei ezután kiket fognak gazdagítani? Mi is örültünk a rendszerváltásnak, majd jött a feketeleves...alias "nyugati típusú demokrácia"...
rasputin
2026. január 03. 16:15
"""Magyarország megvétózta az EU közös nyilatkozatát, amiben a venezuelai elnökválasztással kapcsolatos aggodalmaiknak adtak volna hangot a választáson történt állítólagos „hibák és szabálytalanságok” miatt az uniós országok.""""
mlotta
2026. január 03. 16:13
Azért ami Venezuelában történt nem akkora durranás hogy erről szóljon minden második cikk a Mandineren.
Tapeino
2026. január 03. 16:12
Putyinnak is ezt kellett volna csinálnia: faszzongoristát azonnal kivonni a fogalomból!!
