Földindulás Venezuelában: Maduróéknak annyi, de a java még csak most jön – szakértő a Mandinernek!

és az sem kizárt, hogy egy demokratikus (vagy „demokratikus”, tehát az amerikai játékszabályokat jobban elfogadó) venezuelai kormánynak kiadják, és ők elintézik ezt.

Ami inkább látványos volt Reile szerint, az a venezuelai hadsereg és biztonsági apparátus totális csődje, és érthető, ha felmerül a kérdés, vajon a képességek vagy a lojalitás hiányzott a fegyveres testületek részéről – nem véletlen, hogy puccsot és árulást is emlegetnek egyesek.

Ez pedig egyből továbbvezet minket ahhoz a kérdéshez, hogy vajon milyen jövő vár egy Madurótlanított Venezuelára, kik vehetik át a hatalmat. Az sanszos, hogy a rezsim hívei már jócskán kisebbségbe szorultak, „a tavalyi választásokat nagy valószínűséggel elcsalták, több ellenzéki jelöltet eltiltottak az indulástól, köztük az utóbb béke-Nobel-díjas Maria Corina Machát”, Edmundo González, a legutóbbi választásokon egyébként minden anomália ellenére igen jól szereplő elnökjelölt is ott van a pakliban.

Az ország gazdaságilag romokban van, a társadalmi feszültség óriási – szögezi le a szakértő, aki szerint a következő napokban dőlhet el, hogy a lehetséges forgatókönyvek közül melyik valósul meg: