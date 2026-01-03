Az EU-s nagyágyú felszólította Trumpot: így reagált a világ az Egyesült Államok venezuelai katonai műveletére

Spanyolország közvetítőnek ajánlkozott, az Európai Unió pedig másokkal együtt önmérsékletre szólította fel az érintetteket a Caracas elleni szombati amerikai csapásokat követően. Oroszország és Venezuela szövetségesei viszont elítélték a hajnali támadást, amelyben az amerikai erők elfogták Nicolás Maduro elnököt és feleségét is.

A spanyol külügyminisztérium bejelentette, hogy a Madrid kész közvetíteni a konfliktus békés lezárása érdekében. Hozzátették: José Manuel Albares külügyminiszter állandó kapcsolatban áll országa caracasi nagykövetével és Kaja Kallas-szal, az Európai Unió biztonsági és külpolitikai főképviselőjével, valamint európai és más kollégáival a Caracas elleni amerikai támadások után. Spanyol külügyi illetékesek szerint Albares összehívta a tárca válságkabinetjét a helyzet állandó figyelésére.