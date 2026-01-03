Trump megszólalt az amerikai csapás után: elfogták a venezuelai elnököt és feleségét

Rendkívüli: brutális amerikai támadás érte Venezuelát, az elnök rendkívüli állapotot hirdetett (VIDEÓ)
„Rendkívül súlyos katonai agressziónak” minősítették a támadást Venezuelában.
Az amerikai elnök megerősítette a katonai támadást.
Ahogy arról a Mandiner beszámolt, Venezuela „rendkívül súlyos katonai agressziónak” minősítette az országot szombat hajnalban ért támadást, miután robbanások rázkódtatták meg az éjszaka a fővárost. Nicolás Maduro elnök rendkívüli állapotot hirdetett. A CBS News-nak hivatalos források megerősítették, hogy Donald Trump rendelte el a katonai csapást Venezuelára.
„Az Amerikai Egyesült Államok sikeresen végrehajtott egy nagyszabású csapást Venezuela és annak vezetője, Nicolás Maduro elnök ellen, akit feleségével együtt elfogtak, majd az országból elszállítottak. A művelet az amerikai bűnüldöző szervekkel együttműködésben zajlott le. A részletekről később adunk tájékoztatást” – írta Trump a Truth közösségi oldalon.
Az elnök hozzátette, hogy 11 órakor sajtótájékoztatót tart a floridai Mar-a-Lagóban, ahol további részletekről ad tájékoztatást.
„Ezekben a percekben is bombázzák Caracast, Venezuelát megtámadták.”
Nyitókép: Juan BARRETO / AFP