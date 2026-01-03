Ft
Ft
2°C
-1°C
Ft
Ft
2°C
-1°C
01. 03.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 03.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
nicolás maduro támadás venezuela donald trump

Trump megszólalt az amerikai csapás után: elfogták a venezuelai elnököt és feleségét

2026. január 03. 10:46

Az amerikai elnök megerősítette a katonai támadást.

2026. január 03. 10:46
null

Ahogy arról a Mandiner beszámolt, Venezuela „rendkívül súlyos katonai agressziónak” minősítette az országot szombat hajnalban ért támadást, miután robbanások rázkódtatták meg az éjszaka a fővárost. Nicolás Maduro elnök rendkívüli állapotot hirdetett. A CBS News-nak hivatalos források megerősítették, hogy Donald Trump rendelte el a katonai csapást Venezuelára.

„Az Amerikai Egyesült Államok sikeresen végrehajtott egy nagyszabású csapást Venezuela és annak vezetője, Nicolás Maduro elnök ellen, akit feleségével együtt elfogtak, majd az országból elszállítottak. A művelet az amerikai bűnüldöző szervekkel együttműködésben zajlott le. A részletekről később adunk tájékoztatást” – írta Trump a Truth közösségi oldalon. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Az elnök hozzátette, hogy 11 órakor sajtótájékoztatót tart a floridai Mar-a-Lagóban, ahol további részletekről ad tájékoztatást.

Kapcsolódó cikkek

Nyitókép: Juan BARRETO / AFP

 

Összesen 225 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bekeev-2025
2026. január 03. 12:02
B_kanya 2026. január 03. 12:00 "bekeev-2025 2026. január 03. 11:58 Legalább úgy szét lesz baszva, mint a szar Magyarország Trianonban." Kárpátalja hazatér. Sosem fog. Ez csak a magadfajta narancskárosult lázálma. Ti túl csórók, kicsik és gyengék vagytok, hogy bármit is visszakapnátok vagy erőszakkal elvegyetek, mint az oroszok vagy a mocsok amerikaiak. Az erősebb kutya baszik, pincsikém. :)
Válasz erre
0
1
B_kanya
2026. január 03. 12:02
Közben a venéz védelmi miniszter követeli, hogy az amcsik bizonyítsák, Maduróék még élnek.
Válasz erre
1
0
nyolcadikutasagyozo
2026. január 03. 12:01
B_kanya 2026. január 03. 11:58 "nyolcadikutasagyozo 2026. január 03. 11:54 • Szerkesztve Fenébe mostmár mindegy, az út a börtönbe" Aha. Csak egy Nagykőrös (52% Fidesz, 30% tiszás "független) után miért várod ennyire? Ja, a Fidesszel te is jobban jársz. " 😁😁😁😁 én járok jobban vagy tiborc?Esetleg Balásy Gyula?370 milliárd plakátokra 3 év alatt.😁😁😁👏Cak a fidesz, inkább propaganda plakát, mint modern korház.😁😁😁👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
Válasz erre
0
0
B_kanya
2026. január 03. 12:00
"bekeev-2025 2026. január 03. 11:58 Legalább úgy szét lesz baszva, mint a szar Magyarország Trianonban." Kárpátalja hazatér.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!