01. 03.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
caracas támadás venezuela egyesült államok

Rendkívüli: brutális amerikai támadás érte Venezuelát, az elnök rendkívüli állapotot hirdetett (VIDEÓ)

2026. január 03. 09:37

„Rendkívül súlyos katonai agressziónak" minősítették a támadást Venezuelában.

2026. január 03. 09:37
null

Venezuela „rendkívül súlyos katonai agressziónak" minősítette az országot szombat hajnalban ért támadást, miután robbanások rázkódtatták meg az éjszaka a fővárost. Nicolás Maduro elnök rendkívüli állapotot hirdetett.

„Venezuela elutasítja, és elítéli (...) az Egyesült Államok által a venezuelai terület és lakosság ellen elkövetett súlyos katonai agressziót Caracas polgári és katonai településein, valamint a Caracas környékén fekvő Miranda, Aragua és La Guaira államokban" – áll a kormányzat közleményében.

Nicolás Maduro elnök rendkívüli állapotot hirdetett ki, és felszólította „az ország összes társadalmi és politikai erejét, hogy léptesse életbe a mozgósítási terveket" – írták a dokumentumban.

Videó a támadásról

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI) 

Nyitókép: Luis JAIMES / AFP

 

