Rendkívüli: brutális amerikai támadás érte Venezuelát, az elnök rendkívüli állapotot hirdetett (VIDEÓ)

Akcióba lépett Donald Trump: hátborzongató felvételen, ahogy amerikai helikopterek lepik el Venezuelát (VIDEÓ)
„Ezekben a percekben is bombázzák Caracast, Venezuelát megtámadták.”
„Rendkívül súlyos katonai agressziónak” minősítették a támadást Venezuelában.
Venezuela „rendkívül súlyos katonai agressziónak” minősítette az országot szombat hajnalban ért támadást, miután robbanások rázkódtatták meg az éjszaka a fővárost. Nicolás Maduro elnök rendkívüli állapotot hirdetett.
„Venezuela elutasítja, és elítéli (...) az Egyesült Államok által a venezuelai terület és lakosság ellen elkövetett súlyos katonai agressziót Caracas polgári és katonai településein, valamint a Caracas környékén fekvő Miranda, Aragua és La Guaira államokban” – áll a kormányzat közleményében.
Nicolás Maduro elnök rendkívüli állapotot hirdetett ki, és felszólította „az ország összes társadalmi és politikai erejét, hogy léptesse életbe a mozgósítási terveket” – írták a dokumentumban.
Videó a támadásról:
(MTI)
