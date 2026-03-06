Ft
Ft
15°C
2°C
Ft
Ft
15°C
2°C
03. 07.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 07.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
wizz air atlanti - óceán járat engedély egyesült államok

Amerika felé tör a Wizz Air: előzetes engedélyt kaptak az Atlanti-óceán átrepülésére

2026. március 06. 15:56

Az amerikai hatóságok zöld jelzést adtak egy régóta dédelgetett tervhez.

2026. március 06. 15:56
null

Az amerikai közlekedési minisztérium előzetes engedélyt adott a Wizz Airnek, hogy járatokat indítson az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok között – számolt be róla a Reuters.

A döntés egyelőre nem végleges, de fontos lépés lehet a diszkont légitársaság számára az Atlanti-óceán átrepülése felé. A kérelmet a Wizz Air Holdings brit leányvállalata, a Wizz Air UK nyújtotta be még januárban. A társaság külföldi légitársasági működési engedélyt kért az amerikai hatóságoktól, amelyet most közérdekre hivatkozva előzetesen jóváhagytak.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A végleges döntés előtt 21 nap áll rendelkezésre az esetleges kifogások benyújtására. Ha az engedély véglegessé válik, az két évre szólhat. 

A Wizz Air tervei között szerepel, hogy charterjáratokat indít az Egyesült Államokba, elsősorban a nyári labdarúgó-világbajnokság idején.

Ezekkel a járatokkal európai csapatokat és szurkolóikat szállítanák a tornára, ami komoly üzleti lehetőséget jelenthet a légitársaságnak. A járatok az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok között 2020-ban megkötött Nyitott Égbolt (Open Skies) egyezmény keretében közlekednének.

Ezt is ajánljuk a témában

A Wizz Air már korábban is megpróbált belépni az amerikai piacra. A magyarországi anyavállalat 2022-ben teherszállító járatok indítására kért engedélyt, ám ez a kísérlet végül nem járt sikerrel.

A vállalat vezérigazgatója, Váradi József a napokban a cég kilátásairól is beszélt, miután a Wizz Air profit warningot adott ki, és kitért a közel-keleti konfliktusok – köztük az iráni háború – légi közlekedésre gyakorolt hatásaira is.

Nyitókép forrása: Ben Stansall / AFP

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével

Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
wadcutter
2026. március 06. 16:01
Irán is beleegyezett?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!