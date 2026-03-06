Amerika felé tör a Wizz Air: előzetes engedélyt kaptak az Atlanti-óceán átrepülésére

Az amerikai közlekedési minisztérium előzetes engedélyt adott a Wizz Airnek, hogy járatokat indítson az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok között – számolt be róla a Reuters.

A döntés egyelőre nem végleges, de fontos lépés lehet a diszkont légitársaság számára az Atlanti-óceán átrepülése felé. A kérelmet a Wizz Air Holdings brit leányvállalata, a Wizz Air UK nyújtotta be még januárban. A társaság külföldi légitársasági működési engedélyt kért az amerikai hatóságoktól, amelyet most közérdekre hivatkozva előzetesen jóváhagytak.