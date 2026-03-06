Amerika felé tör a Wizz Air: előzetes engedélyt kaptak az Atlanti-óceán átrepülésére

Szijjártó Péter nagyszabású mentőakciót jelentett be: fellélegezhetnek a Közel-Keleten rekedt magyarok (VIDEÓ)
A WizzAir közel-keleti járatsűrítése mellett egy mentesítő járat is útnak indult Kecskemétről.
Az amerikai hatóságok zöld jelzést adtak egy régóta dédelgetett tervhez.
Az amerikai közlekedési minisztérium előzetes engedélyt adott a Wizz Airnek, hogy járatokat indítson az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok között – számolt be róla a Reuters.
A döntés egyelőre nem végleges, de fontos lépés lehet a diszkont légitársaság számára az Atlanti-óceán átrepülése felé. A kérelmet a Wizz Air Holdings brit leányvállalata, a Wizz Air UK nyújtotta be még januárban. A társaság külföldi légitársasági működési engedélyt kért az amerikai hatóságoktól, amelyet most közérdekre hivatkozva előzetesen jóváhagytak.
A végleges döntés előtt 21 nap áll rendelkezésre az esetleges kifogások benyújtására. Ha az engedély véglegessé válik, az két évre szólhat.
A Wizz Air tervei között szerepel, hogy charterjáratokat indít az Egyesült Államokba, elsősorban a nyári labdarúgó-világbajnokság idején.
Ezekkel a járatokkal európai csapatokat és szurkolóikat szállítanák a tornára, ami komoly üzleti lehetőséget jelenthet a légitársaságnak. A járatok az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok között 2020-ban megkötött Nyitott Égbolt (Open Skies) egyezmény keretében közlekednének.
A kurdok készen állnak nekimenni Iránnak, a CIA már fegyverzi őket.
A Wizz Air már korábban is megpróbált belépni az amerikai piacra. A magyarországi anyavállalat 2022-ben teherszállító járatok indítására kért engedélyt, ám ez a kísérlet végül nem járt sikerrel.
A vállalat vezérigazgatója, Váradi József a napokban a cég kilátásairól is beszélt, miután a Wizz Air profit warningot adott ki, és kitért a közel-keleti konfliktusok – köztük az iráni háború – légi közlekedésre gyakorolt hatásaira is.
