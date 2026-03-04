Szijjártó Péter nagyszabású mentőakciót jelentett be: fellélegezhetnek a Közel-Keleten rekedt magyarok (VIDEÓ)

„Azt hitték, nem vesszük észre. Tévedtek!” – az izraeli légierő megsemmisített egy titkos atomfegyver-fejlesztő központot Iránban
A WizzAir közel-keleti járatsűrítése mellett egy mentesítő járat is útnak indult Kecskemétről.
Elindult az első mentesítő járat Magyarországról Jordániába, amellyel olyan magyar állampolgárokat fognak hazaszállítani, akik a Közel-Keleten rekedtek a háború miatt – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán a Facebookon közzétett videójában.
A tárcavezető arról számolt be, hogy a Közel-Keleten továbbra is rossz a helyzet, éjszaka is folyamatosak voltak a rakéta- és dróntámadások az arab országokkal szemben, így továbbra is komoly légtérzárak és korlátozások vannak érvényben, sok helyre gyakorlatilag lehetetlen és kizárt a repülés.
Azonban a mai napon egy mentesítő járatot el tudtunk indítani. A gép néhány perce Kecskemétről fel is szállt, hogy aztán Ammánban landoljon, és onnan, Jordániából hozzon haza 87 embert, közöttük 83 magyar, két román, egy szlovák és egy kolumbiai állampolgárt”
– tájékoztatott.
„Ők alapvetően olyan utasok lesznek, akik korábban Izraelben tartózkodtak. Izraelben totális légtérzár van, így Izraelt csak szárazföldön lehet elhagyni. Egy 51 fős zarándokcsoportnak segítettünk, hogy Jordánia felé el tudja hagyni szárazföldön Izraelt, rajtuk kívül pedig harmincegynéhány, Jordániában tartózkodó embert hozunk ma haza” – tette hozzá.
Szijjártó Péter tudatta, hogy a mentesítő járat csütörtökön is útnak indul, akkor is Ammánból szállítanak haza ott rekedt, illetve oda átjutott magyarokat.
„A pénteki napon pedig majd Sarm-es Sejk következik, hiszen akik Izraelben ragadtak a totális légtérzár miatt, azoknak vagy Jordánia vagy Egyiptom irányába van lehetősége szárazföldön elhagyni az országot. Most a héten őket haza is tudjuk hozni, utána pedig már a Wizz Air sűríti a Sarm-es Sejk-i járatait heti tízre, így onnan menetrend szerinti járattal való hazautazás is lehetséges lesz” – húzta alá.
„Folyamatosan tartom a kapcsolatot a térségbeli kollégáimmal annak érdekében, hogy minél több magyarnak tudjunk segíteni. A légtérzárak azonban sajnos egyelőre több helyen is lehetetlenné teszik azt, hogy a magyar emberek hazatérjenek. A nagykövetségeink továbbra is teljes kapacitáson üzemelnek, a konzuli részlegeink pedig állnak az önök rendelkezésére” – összegzett.
