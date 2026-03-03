„Azt hitték, nem vesszük észre. Tévedtek!” – az izraeli légierő megsemmisített egy titkos atomfegyver-fejlesztő központot Iránban

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt
Továbbra is zajlik a közvélemény-kutatások „háborúja”, utánajártunk, mekkora a valós különbség a Fidesz és a Tisza között.
Az izraeli katonai szóvivő szerint a hadművelet „addig tart, ameddig tart.”
Az izraeli hadsereg légiereje csapást mért Iránban egy titkos atomfegyver-fejlesztő központra – jelentette be az izraeli katonai szóvivő kedden. A hadsereg Teheránban egy titkos parancsnoki központot támadott, ahol olyan nukleáris tudósok dolgoztak, akik az iráni atomfegyverrendszer egyik kulcsfontosságú elemét fejlesztették – közölte Efi Defrin szóvivő.
A sajtónak adott nyilatkozatában hozzátette, hogy a központ neve Min Zadaai. Mint mondta, a létesítmény részben a föld alatt működött. A korábbi csapások után az iráni rezsim megpróbálta egyes képességeit titkos bunkerekbe áthelyezni.
A rezsim úgy vélte, hogy nem vesszük észre. Tévedtek”
– fogalmazott Defrin.
Elmondta azt is, hogy az Irán elleni hadműveletek kezdete óta a hadsereg mintegy négyezer csapást hajtott végre Iránban mintegy ezerhatszáz bevetésen. Csak az elmúlt 24 órában több száz harci repülőgép és más légi jármű indult több mint háromszáz egymást követő csapáshullámra Iránban és Libanonban. „Egyidejűleg több száz célpontot és az iráni tengely stratégiai eszközeit támadtuk” – mondta. Arra a kérdésre, meddig tart a hadművelet, Defrin azt válaszolta, hogy „addig tart, ameddig tart.”
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
