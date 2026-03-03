A prevenció ugyanakkor nem csupán kríziskezelés. Sokkal inkább szemléletformálás. A pedagógus-továbbképzésnek ki kellene terjednie az egészségfejlesztés, a mentálhigiéné és a reziliencia erősítésének módszereire is. A kutatások egyértelműen rámutatnak: azok a fiatalok, akik stabil családi háttérrel, szereteten és bizalmon alapuló felnőtt kapcsolatokkal, pozitív visszajelzésekkel és biztonságos közösségi élményekkel rendelkeznek, kisebb eséllyel fordulnak a szerek felé. A tanár ebben kulcsszereplő. Egy odafigyelő mondat, egy bizalmi beszélgetés, egy időben észrevett segélykiáltás életeket fordíthat jó irányba.

Fontos hangsúlyozni, hogy a drogprevenció nem moralizáló prédikációt jelent. A fiatalok érzékenyek a hitelességre. A „csak mondj nemet” típusú üzenetek ideje lejárt. A továbbképzéseknek modern, interaktív módszereket kell bemutatniuk: helyzetgyakorlatokat, kortárssegítő programokat, projektalapú feldolgozást. A pedagógusnak eszközökre van szüksége, nem csupán információkra. Tudnia kell, hogyan vezessen osztálybeszélgetést kényes témákról, hogyan reagáljon provokatív kérdésekre, hogyan kezelje a saját bizonytalanságát.

A kérdés társadalmi szinten is jelentős. Az iskola gyakran az egyetlen hely, ahol a hátrányos helyzetű, instabil családi háttérrel rendelkező fiatal rendszeres figyelmet kap. Ha itt sincs megfelelő prevenció, a problémák észrevétlenül mélyülnek. A pedagógus tehát nemcsak oktat, hanem korai jelzőrendszeri szerepet is betölt. Ehhez azonban intézményi támogatás, világos protokoll és folyamatos szakmai háttér szükséges. Nem várható el, hogy a tanár egyedül birkózzon meg egy komplex addiktológiai helyzettel.

A pedagógus továbbképzésnek ezért rendszeres, kötelező és gyakorlatorientált drogprevenciós modulokat kellene tartalmaznia. Nem egyszeri előadásokat, hanem visszatérő, frissített képzéseket, amelyek reagálnak az új trendekre és veszélyekre. A szerhasználati mintázatok gyorsan változnak; ami öt éve még ritka jelenség volt, ma tömeges probléma lehet. A tanár csak akkor tud lépést tartani, ha a rendszer is támogatja ebben.

Végső soron a kérdés az, milyen iskolát szeretnénk. Olyat, amely kizárólag a tanulmányi eredményeket méri, vagy olyat, amely a diák egész személyiségét, jóllétét és jövőjét tartja szem előtt? A drogprevenció beemelése a pedagógus továbbképzés középpontjába nem adminisztratív teher, hanem befektetés. Befektetés a fiatalok egészségébe, a családok biztonságába és a társadalom jövőjébe.