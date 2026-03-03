Ft
Ft
12°C
4°C
Ft
Ft
12°C
4°C
03. 03.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 03.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
pedagógus Drogkutató Intézet drogprevenció tanár

A drogprevenció szerepe a pedagógus-továbbképzésben

2026. március 03. 16:25

A tanár nem mindenható, ahogy a szülő sem, de jelen kell lennie, mert néha éppen a jelenlét a legnagyobb védelem.

2026. március 03. 16:25
null
Téglásy Kristóf
Téglásy Kristóf
Drogkutató Intézet

„A pedagógustársadalom vállán ma olyan felelősség nyugszik, amely messze túlmutat a tananyag átadásán. Az iskola nem pusztán tudásközvetítő tér, hanem szociális háló, mentális védőburok, közösségi tér és – sok esetben – az első olyan intézmény, ahol egy fiatal segítséget kaphat. Ebben a rendszerben a drogprevenció nem opcionális kiegészítő elem, hanem alapvető kompetencia kellene, hogy legyen. Mégis, a pedagógus-továbbképzésekben gyakran perifériára szorul, miközben a valóság egyre sürgetőbben kopogtat az iskolák ajtaján. Ne feledjük, hogy a kábítószer első kipróbálásának átlagos ideje ma Magyarországon 14 év. Ez azt is jelenti, hogy gyakran már 12-13 éves korban találkoznak a gyerekek a droggal. Sőt, ez a korcsoport már a dílerek látókörében is benne van, már ebben a korban megpróbálják becserkészni a gyerekeket.

A mai fiatalok olyan világban nőnek fel, ahol a pszichoaktív szerekhez való hozzáférés könnyebb, mint valaha. Nemcsak a klasszikus kábítószerekről van szó, hanem designer drogokról, vényköteles gyógyszerekkel való visszaélésről, energiaital- és alkoholfüggőségről, sőt az online térben terjedő, sokszor ártalmatlannak beállított „trendekről”. A tanár az, aki nap mint nap látja a gyerekeket: észreveszi a hirtelen hangulatingadozást, a teljesítményromlást, a motivációvesztést, a szélsőséges viselkedésváltozást. De vajon felismeri-e, hogy ezek mögött szerhasználat is állhat? És ha felismeri, tudja-e, mit kell tennie?

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert
Tovább a cikkhezchevron

A drogprevenció szerepe a pedagógus-továbbképzésben éppen itt válik kulcsfontosságúvá. Nem arról van szó, hogy a tanároknak rendőrré vagy addiktológussá kellene válniuk. Sokkal inkább arról, hogy legyenek tisztában a leggyakoribb szerek hatásaival, a korai figyelmeztető jelekkel és a megfelelő intézményi lépésekkel. A tudás biztonságot ad: csökkenti a pánikot, a túlreagálást és a bagatellizálást is. Egy felkészült pedagógus nem vádaskodik, hanem kérdez. Nem megbélyegez, hanem párbeszédet kezdeményez.

A felismerés az első és talán legnehezebb lépés. A szerhasználat tünetei sokszor összetéveszthetők a kamaszkori identitáskeresés természetes velejáróival. A bezárkózás, a hangulati hullámzás, a konfliktuskeresés önmagukban még nem bizonyítékok. Éppen ezért van szükség arra, hogy a pedagógus árnyalt képet kapjon: mikor indokolt a fokozott figyelem, mikor szükséges a szülő bevonása, és mikor kell szakemberhez fordulni. A bizonytalanság sokszor bénítóbb, mint maga a probléma. Ha a tanár nem tudja, mit tehet, inkább nem tesz semmit – ez azonban a legrosszabb forgatókönyv.

A prevenció ugyanakkor nem csupán kríziskezelés. Sokkal inkább szemléletformálás. A pedagógus-továbbképzésnek ki kellene terjednie az egészségfejlesztés, a mentálhigiéné és a reziliencia erősítésének módszereire is. A kutatások egyértelműen rámutatnak: azok a fiatalok, akik stabil családi háttérrel, szereteten és bizalmon alapuló felnőtt kapcsolatokkal, pozitív visszajelzésekkel és biztonságos közösségi élményekkel rendelkeznek, kisebb eséllyel fordulnak a szerek felé. A tanár ebben kulcsszereplő. Egy odafigyelő mondat, egy bizalmi beszélgetés, egy időben észrevett segélykiáltás életeket fordíthat jó irányba.

Fontos hangsúlyozni, hogy a drogprevenció nem moralizáló prédikációt jelent. A fiatalok érzékenyek a hitelességre. A „csak mondj nemet” típusú üzenetek ideje lejárt. A továbbképzéseknek modern, interaktív módszereket kell bemutatniuk: helyzetgyakorlatokat, kortárssegítő programokat, projektalapú feldolgozást. A pedagógusnak eszközökre van szüksége, nem csupán információkra. Tudnia kell, hogyan vezessen osztálybeszélgetést kényes témákról, hogyan reagáljon provokatív kérdésekre, hogyan kezelje a saját bizonytalanságát.

A kérdés társadalmi szinten is jelentős. Az iskola gyakran az egyetlen hely, ahol a hátrányos helyzetű, instabil családi háttérrel rendelkező fiatal rendszeres figyelmet kap. Ha itt sincs megfelelő prevenció, a problémák észrevétlenül mélyülnek. A pedagógus tehát nemcsak oktat, hanem korai jelzőrendszeri szerepet is betölt. Ehhez azonban intézményi támogatás, világos protokoll és folyamatos szakmai háttér szükséges. Nem várható el, hogy a tanár egyedül birkózzon meg egy komplex addiktológiai helyzettel.

A pedagógus továbbképzésnek ezért rendszeres, kötelező és gyakorlatorientált drogprevenciós modulokat kellene tartalmaznia. Nem egyszeri előadásokat, hanem visszatérő, frissített képzéseket, amelyek reagálnak az új trendekre és veszélyekre. A szerhasználati mintázatok gyorsan változnak; ami öt éve még ritka jelenség volt, ma tömeges probléma lehet. A tanár csak akkor tud lépést tartani, ha a rendszer is támogatja ebben.

Végső soron a kérdés az, milyen iskolát szeretnénk. Olyat, amely kizárólag a tanulmányi eredményeket méri, vagy olyat, amely a diák egész személyiségét, jóllétét és jövőjét tartja szem előtt? A drogprevenció beemelése a pedagógus továbbképzés középpontjába nem adminisztratív teher, hanem befektetés. Befektetés a fiatalok egészségébe, a családok biztonságába és a társadalom jövőjébe.

Ha a pedagógus felismeri a jeleket, tudja, hogyan lépjen, és érzi, hogy nincs egyedül a felelősséggel, akkor az iskola valóban védőhálóvá válhat. A drogprevenció nem külön fejezet a nevelésben – hanem annak szerves része. És minél előbb ismerjük ezt fel, annál több esélyt adunk a következő generációnak arra, hogy tiszta fejjel és erős közösségi háttérrel induljon el az életben.”

Nyitókép: Pixabay

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!