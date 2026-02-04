Ft
iskola késelés franciaország diák tanár

Tanárokat késelő, bevándorló hátterű tinédzserektől hangos Franciaország

2026. február 04. 13:55

Most egy 14 éves fiú szúrt meg életveszélyesen egy idős művésztanárt.

2026. február 04. 13:55
null

Életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba egy 60 éves rajztanárnőt, akit egy 14 éves diákja támadott meg a dél-franciaországi Sanary-sur-Mer egyik középiskolájában – írta meg a European Conservative. A támadó diákot emberölési kísérlet gyanújával őrizetbe vették.

A rendőrség tájékoztatása szerint az eset kedden, kora délután történt a Collège La Guicharde nevű állami iskolában. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Leleplezték Török Gábor titkát: múltbéli mondata tette nevetségessé

Leleplezték Török Gábor titkát: múltbéli mondata tette nevetségessé
Tovább a cikkhezchevron

A tanuló óra közben hirtelen felállt a helyéről, három-négy alkalommal megszúrta tanárát, majd elmenekült az osztályteremből, de rövid időn belül elfogták.

A hatóságok szerint a fiatalkorú tanuló korábban több figyelmeztetést kapott a tanártól, feltehetően magatartási problémák miatt. Az ügy körülményeit még vizsgálják.

Az eset nagy felháborodást kavart Franciaországban. Az ország nemzeti oktatási és ifjúsági minisztere, Edouard Geffray együttérzését fejezte ki az áldozatnak, családjának és az érintett iskolai közösségnek. Jordan Bardella, a Nemzeti Tömörülés vezetője szintén megszólalt az ügyben, hangsúlyozva, hogy a tanár élete veszélyben van, és az egész közösség sokkos állapotban van.

A támadás nem elszigetelt eset: Franciaországban az elmúlt években több erőszakos támadás érte az iskolai dolgozókat,

 ami miatt több helyen már nem is vihetnek a gyerekek szúróeszközt az iskolába. Korábban mi is írtunk a késes támadásokról, amelyek sajnos nem egy alkalommal halállal végződtek.

Nyitókép: Miguel MEDINA / AFP
 

auditorium
2026. február 04. 14:30
Németo- után más tagországokban is szigorúbb lesz a diákok ellenőrzése. Itáliában is elrendelik, hogy max. 5 cm-es késekkel lehet iskolába menni (sic), ahogy a németeknél is, vannak olyan középiskolák, szakiskolák, ahol csak metáldetektorral lehet bemenni és időnként megjelennek rendőrök is civil ruhában drogkereső kutyával. Mindig találnak drogot a hátizsákokban. Igy változik a világ a jogállamokban. Több joguk van a bűnözőknek, babygang-eknek, főleg ha "migráns hátterűek" mint a becsületes dolgozó polgároknak. Több országban tiltják az okostelefon használatát és főleg a Tik-tok, Instagram, facebook, youtube etc. használatát 15 éven aluliaknak, ahogy Ausztráliában ez már rendelet. Elképesztő milyen fiatalság nő fel és rengeteg a pszichés problémákkal küzdő diák.
Válasz erre
1
0
Takagi
2026. február 04. 14:29
Megérdemlik. Biztos a sok csigazabálás miatt kialakult mérgezes okozta a disszonanciát.
Válasz erre
0
0
trokadero
2026. február 04. 14:26
Humánusan ki kellett volna ezeket "toleranciázni"/sic/ !
Válasz erre
0
0
iphone-13
2026. február 04. 14:24
ŐK AKARTÁK EZT! NEMSOKÁRA ÁT IS VESZIK AZ ORSZÁG VEZETÉSÉT.
Válasz erre
0
0
