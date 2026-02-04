Tanárokat késelő, bevándorló hátterű tinédzserektől hangos Franciaország

Folytatódik a rémálom: több francia iskolában is késeléssel indult a tanév
Ha nincs halálos áldozat, ezek a támadások már nem is ütik át az emberek ingerküszöbét – írja egy francia lap.
Most egy 14 éves fiú szúrt meg életveszélyesen egy idős művésztanárt.
Életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba egy 60 éves rajztanárnőt, akit egy 14 éves diákja támadott meg a dél-franciaországi Sanary-sur-Mer egyik középiskolájában – írta meg a European Conservative. A támadó diákot emberölési kísérlet gyanújával őrizetbe vették.
A rendőrség tájékoztatása szerint az eset kedden, kora délután történt a Collège La Guicharde nevű állami iskolában.
A tanuló óra közben hirtelen felállt a helyéről, három-négy alkalommal megszúrta tanárát, majd elmenekült az osztályteremből, de rövid időn belül elfogták.
A hatóságok szerint a fiatalkorú tanuló korábban több figyelmeztetést kapott a tanártól, feltehetően magatartási problémák miatt. Az ügy körülményeit még vizsgálják.
Az eset nagy felháborodást kavart Franciaországban. Az ország nemzeti oktatási és ifjúsági minisztere, Edouard Geffray együttérzését fejezte ki az áldozatnak, családjának és az érintett iskolai közösségnek. Jordan Bardella, a Nemzeti Tömörülés vezetője szintén megszólalt az ügyben, hangsúlyozva, hogy a tanár élete veszélyben van, és az egész közösség sokkos állapotban van.
A támadás nem elszigetelt eset: Franciaországban az elmúlt években több erőszakos támadás érte az iskolai dolgozókat,
ami miatt több helyen már nem is vihetnek a gyerekek szúróeszközt az iskolába. Korábban mi is írtunk a késes támadásokról, amelyek sajnos nem egy alkalommal halállal végződtek.
Nyitókép: Miguel MEDINA / AFP