Tanárokat késelő, bevándorló hátterű tinédzserektől hangos Franciaország

Életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba egy 60 éves rajztanárnőt, akit egy 14 éves diákja támadott meg a dél-franciaországi Sanary-sur-Mer egyik középiskolájában – írta meg a European Conservative. A támadó diákot emberölési kísérlet gyanújával őrizetbe vették.

A rendőrség tájékoztatása szerint az eset kedden, kora délután történt a Collège La Guicharde nevű állami iskolában.