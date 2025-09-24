Folytatódik a rémálom: több francia iskolában is késeléssel indult a tanév

Még egy hónap sem telt el a tanévkezdés óta, máris két iskolai késelésről számoltak be Franciaországban. Az előző tanév végén, áprilisban a Mandiner is megírta, hogy ketten életüket vesztették egy dél-franciaországi iskolai merényletben. A hír egész Európát megrázta, és felmerült az iskolai biztonsági szabályozások szigorítása, de érdemi változás nem történt. A szeptemberi támadások – amelyeknek nem voltak halálos áldozatai – nem elszigetelt esetek, hanem mára már gyakorlatilag mindennaposak a franciaországi iskolákban.

Az iskolai késelés után Elisabeth Borne Angers-be utazott, hogy az erőszak megfékezéséről beszélgessen az intézmény igazgatójával.

Forrás: Karoll Petit / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

„Az állami oktatás tragikus fordulatot vett. Továbbra is ébernek kell lennünk, hogy tisztában legyünk az iskolarendszerünket érintő legutóbbi eseményekkel, mivel azok gyorsan elsikkadnak a szinte napi szintű erőszakos cselekmények tömegében.

Úgy tűnik, manapság már egy halálesetnek kell történnie az iskolában ahhoz, hogy a társadalom felfigyeljen rá”

– írta a szeptemberi támadásokra reagálva a Valeurs Actuelles.