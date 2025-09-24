Folytatódik a rémálom: több francia iskolában is késeléssel indult a tanév

Breaking! Halálos késelés történt egy francia iskolában
Az elkövető legalább három másik tinédzsert szintén megsebesített.
Ha nincs halálos áldozat, ezek a támadások már nem is ütik át az emberek ingerküszöbét – írja egy francia lap. A szigorítások ellenére mára már mindennaposak a késelések a francia iskolákban.
Még egy hónap sem telt el a tanévkezdés óta, máris két iskolai késelésről számoltak be Franciaországban. Az előző tanév végén, áprilisban a Mandiner is megírta, hogy ketten életüket vesztették egy dél-franciaországi iskolai merényletben. A hír egész Európát megrázta, és felmerült az iskolai biztonsági szabályozások szigorítása, de érdemi változás nem történt. A szeptemberi támadások – amelyeknek nem voltak halálos áldozatai – nem elszigetelt esetek, hanem mára már gyakorlatilag mindennaposak a franciaországi iskolákban.
„Az állami oktatás tragikus fordulatot vett. Továbbra is ébernek kell lennünk, hogy tisztában legyünk az iskolarendszerünket érintő legutóbbi eseményekkel, mivel azok gyorsan elsikkadnak a szinte napi szintű erőszakos cselekmények tömegében.
Úgy tűnik, manapság már egy halálesetnek kell történnie az iskolában ahhoz, hogy a társadalom felfigyeljen rá”
– írta a szeptemberi támadásokra reagálva a Valeurs Actuelles.
A tanévkezdés óta eddig két iskolai késes támadásról számolt be a franciaországi média, szeptember 18-án pedig a rendőrség lőtt le egy férfit, aki egy iskola előtt machetével fenyegette a gyerekeket.
„Egy elszigeteltnek aligha nevezhető támadás” – ezzel a szalagcímmel jelent meg a sajtóban, amikor szeptember 3-án a Provence-ben található Martigue városának egyik iskolájában késsel támadt saját kollégájára az intézmény egyik tanára. A megbízási szerződéssel felvett, kevés szakmai tapasztalattal rendelkező oktató egy kisméretű késsel
kétszer nyakon szúrta kollégáját,
miután összekülönböztek egy kérdésben. Végül a tanárban lévő többi kollégának sikerült lenyugtatnia a támadót, aki több különböző forrás szerint is pszichiátriai kezelés alatt állt közvetlenül az iskolába érkezése előttig.
Egy héttel később, a Francia Riviérán található Antibes városában, szeptember 10-én délután, egy kertészeti szakközépiskolában egy tizenhat éves diákot és egy ötvenkét éves tanárnőt sebesített meg egy késes támadó. Az elkövető a rendőrségi nyomozás szerint egy tizennyolc éves férfi volt, az iskola korábbi diákja,
aki egyenesen a tanáriba ment, és három késszúrással támadt a középkorú tanárnőre, útközben megsebesítve egy diákot.
Az iskolaigazgatónak sikerült megnyugtatnia a támadót, és elvenni tőle a fegyverként használt konyhakést. Később az iskola udvarán találtak egy táskát, amelyben volt még egy tartalék kés.
A bíróság szerint egy, még folyamatban lévő eljárás a férfi ellen arra utal, hogy mentális zavarral küzd.
Elisabeth Borne oktatási miniszter X közösségi oldalán reagált a támadásra, és támogatásáról biztosította a tanárnőt és a diákot, akik túlélték a támadást, de súlyos sérüléseket szenvedtek.
Ismét nagyjából egy hét telt el, amikor a rendőrök szeptember 18-án délután lelőttek egy szudáni származású férfit egy Seyne-sur-Merben található óvoda épülete előtt.
A támadó egy machétével fenyegette az óvodából kilépő gyerekeket – egyes szemtanúk szerint volt, akit meg is ütött–, majd menekülőre fogta, amint megpillantotta a rendőröket.
A férfi nem volt hajlandó együttműködni a hatóságokkal, akik később kénytelenek voltak lelőni a támadót, mert a figyelmeztető lövések után a machetével a kezében fenyegetően a rendőrök felé indult.
A rendőrséget egy anyuka hívta ki, arra hivatkozva, hogy a férfi óvodások szeme láttára gyerekeket vert, majd egy elhagyatott épületbe menekült, amely korábban középiskolaként működött.
Nincs új a nap alatt: késes támadásokkal zárult az előző tanév is
A tragikus évkezdés nem jelent újdonságot Franciaországban, ahol hasonló támadásokkal tűzdelve zárták az előző tanévet. A szeptemberi esetek még mondhatni szerencsésen alakultak, ugyanis egyik sem végződött halálos áldozatokkal, nem úgy, mint tavaly áprilisban és júniusban.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, április 24-én egy 15 éves diák halálosan megsebezte egyik társát egy Nantes-i középiskolában. Júniusban pedig egy iskolai felügyelőt ölt meg egy tizennégy éves diák az ország keleti részén található Nogent településen.
Bár Franciaországban nem csak az iskolákban öltött kritikus mértéket a késes támadások aránya – szeptember 2-án például Marseille központjában kapcsolatka le egy elkövetőt – a politikusok és a média is felfigyelt arra, hogy egy növekvő fenyegetéssel áll szemben a francia társadalom, ami ellen fel kell venni a harcot.
A júniusi támadást követően a Franceinfo a számadatok alapján próbált utánajárni, mekkora a valós veszély, és beszámoltak a kormány azon közelmúltbeli intézkedéseiről is, amelyek a gyerekek biztonságát igyekeznek szolgálni.
Júniusban a kormány bejelentette, hogy tovább szigorítanák a szúró és vágó fegyverek iskolai bevitelére vonatkozó szabályokat. Korábban, az április támadás után már bevezették ezen eszközök elkobzását, és a francia lap információi szerint
két hónap alatt hatezer vizsgálat során 186 kést koboztak el a diákoktól.
Új intézkedésként François Bayrou kormánya bejelentette, hogy megtiltják „fegyverként is használható kések” kiskorúaknak történő értékesítését, valamint fegyverdetektorok telepítését kezdeményezték az iskolákba. Az oktatási miniszter Elisabeth Borne szerint ugyanakkor a detektorok használatával sem előzhető meg egy későbbi támadás, a kerámiából készült késeket ugyanis a fémérzékelő nem szúrja ki.
A helyzetet tovább nehezíti, hogy
a legtöbb diák nem támadás céljából tart magánál kést, hanem olyan hétköznapi dolgokra, mint például az uzsonnájuk elfogyasztása.
Nicolas Bonnet, a Nyugat-Franciaországban található Libourne-i Henri-Brulle szakiskola igazgatója, aki egyben az SNPDEN Unsa, az iskolavezetők szakszervezetének országos vezetőségének tagja is, a Franceinfónak arról számolt be, hogy május elején bejelentés nélkül motozást tartottak az iskolában, és 350 diákot ellenőriztek, akik közül kettőnél volt kés.
Igaz, mindketten korábban ebédnél, evőeszközként használták a késeket, és meg is lepődtek, amikor át kellett adniuk az iskola vezetőségének.
Február elején Elisabeth Borne kezdeményezte, hogy rendeleti úton módosítsák az oktatási törvényt, és minden esetben kerüljön fegyelmi tanács elé, ha valakinél kést találnak az iskolában, és ezt jelentsék is az ügyészség felé. Bonnet szerint ez egy fölösleges intézkedés, mivel
a legtöbb esetben a diákoknak nem áll szándékukban senkit megtámadni a náluk lévő, többnyire ártalmatlan késekkel.
Példaként megemlítette, hogy nemrég egy bicskát kellett elkoboznia egy vidéki iskolában egy fiútól, akinél megszokásból mindig nála volt a zsebkése, mert ezt hozta magával otthonról.
A kiemelt oktatás körzetekben (ahol társadalmilag és anyagilag hátrányosabb helyzetű diákok élnek, gyakran ezek azok a zónák, ahol a legtöbb migráns van) ugyanakkor nyugtalanítóbb a helyzet,
itt ugyanis sok gyerek önvédelemből tart magánál szúró-vágó eszközt.
Erről egy, a neve elhallgatását kérő tanár vallott a francia lapnak. Hozzátette, sajnos ezeken a környékeken előfordul, hogy a gyerekek úgy oldják meg a konfliktusaikat, hogy egymásnak esnek, és ilyenkor a kések is előkerülhetnek. Megjegyezte, az összetűzések nem limitálódnak az iskola területére, gyakran iskolán kívül próbálják rendezni a konfliktusaikat, ahol már a tanárok nem is tudnak közbeavatkozni.
Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP
