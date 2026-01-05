Ft
Tíz embert elítéltek, amiért azt terjesztették, hogy Brigitte Macron férfinak született

2026. január 05. 22:44

Nem tudott máshogy szabadulni a transzneműség vádjától a francia first lady.

2026. január 05. 22:44
null

Elítélték a Brigitte Macron elleni online rágalmazók egy csoportját Franciaországban – adta hírül a Telegraph. A párizsi bíróság nyolc férfit és két nőt marasztalt el, akik éveken át azt a bizonyíthatóan hamis összeesküvés-elméletet terjesztették, miszerint Brigitte Macron, Franciaország first ladyje valójában férfinak született, és pedofíliával is összefüggésbe hozták.

A vádlottak 41 és 60 év közöttiek, büntetésük négy–nyolc hónap felfüggesztett szabadságvesztés,

de egy esetben azonban tényleges, hat hónapos börtönbüntetést is kiszabtak.

A bíróság szerint az elkövetők „rosszindulatú, megalázó és sértő” üzenetekkel tudatos zaklatást valósítottak meg, amely Brigitte Macron testi és lelki állapotának romlásához vezetett.

Az ügy középpontjában az az állítás állt, hogy a first lady Jean-Michel Trogneux néven született férfiként. Holott ez a név Brigitte Macron fivéréhez tartozik. A bíróság szerint az érintettek

tudatosan és szervezetten erősítették egymás tartalmait a közösségi médiában, így klasszikus értelemben vett kiberzaklatást valósítottak meg.

Brigitte Macron – aki 2007 óta Emmanuel Macron felesége – nem jelent meg a tárgyaláson, de korábban úgy fogalmazott:

Ha nem állítjuk meg az online zaklatást, hogyan várhatnánk el a fiataloktól, hogy ellenálljanak neki?”

Lánya, Tiphaine Auzière tanúvallomásában megerősítette: édesanyján jól látható lelki megterhelést okozott a lejáratókampány.

Az ügy nemzetközi dimenziót is kapott: az Egyesült Államokban Candace Owens konzervatív influenszer milliós nézettségű videókban terjesztette tovább a most elítélt kör által kitalált állításokat. A Macron házaspár emiatt az amerikai bíróságokon is rágalmazási pert indított.

***

Fotó: Eliot BLONDET / POOL / AFP

