Tíz embert elítéltek, amiért azt terjesztették, hogy Brigitte Macron férfinak született

De mi az igazság, és honnan jön, milyen kulturális gyökerekkel rendelkezik ez az egész rágalomhadjárat?
Elítélték a Brigitte Macron elleni online rágalmazók egy csoportját Franciaországban – adta hírül a Telegraph. A párizsi bíróság nyolc férfit és két nőt marasztalt el, akik éveken át azt a bizonyíthatóan hamis összeesküvés-elméletet terjesztették, miszerint Brigitte Macron, Franciaország first ladyje valójában férfinak született, és pedofíliával is összefüggésbe hozták.
A vádlottak 41 és 60 év közöttiek, büntetésük négy–nyolc hónap felfüggesztett szabadságvesztés,
de egy esetben azonban tényleges, hat hónapos börtönbüntetést is kiszabtak.
A bíróság szerint az elkövetők „rosszindulatú, megalázó és sértő” üzenetekkel tudatos zaklatást valósítottak meg, amely Brigitte Macron testi és lelki állapotának romlásához vezetett.
Az ügy középpontjában az az állítás állt, hogy a first lady Jean-Michel Trogneux néven született férfiként. Holott ez a név Brigitte Macron fivéréhez tartozik. A bíróság szerint az érintettek
tudatosan és szervezetten erősítették egymás tartalmait a közösségi médiában, így klasszikus értelemben vett kiberzaklatást valósítottak meg.
Brigitte Macron – aki 2007 óta Emmanuel Macron felesége – nem jelent meg a tárgyaláson, de korábban úgy fogalmazott:
Ha nem állítjuk meg az online zaklatást, hogyan várhatnánk el a fiataloktól, hogy ellenálljanak neki?”
Lánya, Tiphaine Auzière tanúvallomásában megerősítette: édesanyján jól látható lelki megterhelést okozott a lejáratókampány.
Az ügy nemzetközi dimenziót is kapott: az Egyesült Államokban Candace Owens konzervatív influenszer milliós nézettségű videókban terjesztette tovább a most elítélt kör által kitalált állításokat. A Macron házaspár emiatt az amerikai bíróságokon is rágalmazási pert indított.
Fotó: Eliot BLONDET / POOL / AFP