Tíz embert elítéltek, amiért azt terjesztették, hogy Brigitte Macron férfinak született

de egy esetben azonban tényleges, hat hónapos börtönbüntetést is kiszabtak.

A bíróság szerint az elkövetők „rosszindulatú, megalázó és sértő” üzenetekkel tudatos zaklatást valósítottak meg, amely Brigitte Macron testi és lelki állapotának romlásához vezetett.

Az ügy középpontjában az az állítás állt, hogy a first lady Jean-Michel Trogneux néven született férfiként. Holott ez a név Brigitte Macron fivéréhez tartozik. A bíróság szerint az érintettek