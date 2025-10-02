Őrült összeesküvés-elmélet terjed Charlie Kirk kapcsán – Netanjahu és a Moszad is kénytelen volt reagálni

Bár a hazai fősodratú nyilvánosságba kevésbé szivárgott be a pletyka, avagy vád – ám a közösségi médiában és szélsőséges portálokon nagyban terjed –, az amerikai közéletben már abszolút téma, hogy szélsőjobboldali influenszerek azt terjesztik:

Charlie Kirköt Izrael vagy „a zsidók” ölették meg, mert állítólag nagyon készült bírálni Izraelt.

Ezeknek az influenszereknek, „újságíróknak” nehéz feladatuk van, hiszen Kirk tevékenysége végig erősen pro-Izrael volt. Mint maga mondta, „Izrael megváltoztatta az életemet. Megerősítette a hitemet, valósággá tette a Bibliát, és Erika-val együtt a legértékesebb emlékeket adta nekem.” Ez nem túl meglepő, tekintve hogy gyakorló neoprotestáns keresztény volt.

A pletyka, amit elsősorban a klinikai őrület határára sodródó Candace Owens terjeszt, körülbelül úgy hangzik, hogy Kirk egyik finanszírozója meg akarta vonni a támogatását, mert nem érezte elég Izrael-barátnak a nemrég meggyilkolt fiatalt.

Ownes az utóbbi időben teljesen elszállt, arról beszél podcastjában, hogy Sztálin zsidó volt, a holokauszt egy hazugság, kifejtette, hogy nem állítja, hogy a Föld gömb alakú, a Kirkkel kapcsolatos ügyével párhuzamosan pedig éppen az a nagy vesszőparipája, hogy Macron francia elnök felesége férfi, de előszeretettel terjeszt orosz álhíreket is.