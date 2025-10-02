Őrült összeesküvés-elmélet terjed Charlie Kirk kapcsán – Netanjahu és a Moszad is kénytelen volt reagálni

A gyűlöletkeltés kiskátéja – avagy Magyar Bálint koholmánya
Így jutottunk a maffiakormánytól Semjén Zsolt bemocskolásáig.
De mi az igazság, és honnan jön, milyen kulturális gyökerekkel rendelkezik ez az egész rágalomhadjárat?
Bár a hazai fősodratú nyilvánosságba kevésbé szivárgott be a pletyka, avagy vád – ám a közösségi médiában és szélsőséges portálokon nagyban terjed –, az amerikai közéletben már abszolút téma, hogy szélsőjobboldali influenszerek azt terjesztik:
Charlie Kirköt Izrael vagy „a zsidók” ölették meg, mert állítólag nagyon készült bírálni Izraelt.
Ezeknek az influenszereknek, „újságíróknak” nehéz feladatuk van, hiszen Kirk tevékenysége végig erősen pro-Izrael volt. Mint maga mondta, „Izrael megváltoztatta az életemet. Megerősítette a hitemet, valósággá tette a Bibliát, és Erika-val együtt a legértékesebb emlékeket adta nekem.” Ez nem túl meglepő, tekintve hogy gyakorló neoprotestáns keresztény volt.
A pletyka, amit elsősorban a klinikai őrület határára sodródó Candace Owens terjeszt, körülbelül úgy hangzik, hogy Kirk egyik finanszírozója meg akarta vonni a támogatását, mert nem érezte elég Izrael-barátnak a nemrég meggyilkolt fiatalt.
Ownes az utóbbi időben teljesen elszállt, arról beszél podcastjában, hogy Sztálin zsidó volt, a holokauszt egy hazugság, kifejtette, hogy nem állítja, hogy a Föld gömb alakú, a Kirkkel kapcsolatos ügyével párhuzamosan pedig éppen az a nagy vesszőparipája, hogy Macron francia elnök felesége férfi, de előszeretettel terjeszt orosz álhíreket is.
Bár Owens Kirkkel kapcsolatos állításaira bizonyítékokat ígért, ilyesmivel természetesen nem állt elő,
és közölte, hogy nem is kell bizonyíték, mert „az emberek felébredtek”. Az, hogy az egyébként rengeteg pénzből és adományból gazdálkodó Kirköt miért érintette volna katasztrofálisan, ha egy donorja nem támogatja, nem világos.
A logika viszont láthatóan kevéssé érdekli ezeket a megszólalókat.
A másik pletyka-terjesztő a szebb napokat látott Tucker Carlson – az utóbbi időben végzett tevékenységét egy gyors angol Google-keresés feltárja, az olvasóra bízom ennek feltérképezését –, aki Kirk búcsúztatásán egyenesen így beszélt: miután megjegyezte, hogy Kirkre „keresztény evangélistaként” tekintett, azt mondta, a gyilkosság Jézus Krisztus halálára emlékeztette, ahogyan a Biblia elbeszéli. „Jézus megjelenik, és elkezd beszélni a hatalmon lévő emberekről, és elkezdi tenni a legrosszabbat, amit tehetsz: kimondja az igazságot” – kezdte Carlson. „És ők ezt gyűlölik, teljesen megőrülnek tőle. Megszállottjává válnak annak, hogy elhallgattassák.” A volt Fox News-műsorvezető hozzátette, hogy „könnyen magam elé tudom képzelni a jelenetet egy lámpafénnyel megvilágított szobában, ahol egy csapat fickó hummuszt eszik, és azon tanakodnak: »Mit csináljunk ezzel az emberrel, aki kimondja rólunk az igazságot? Meg kell állítanunk, nehogy tovább beszéljen!«”
Carlson szerint tehát Kirk meggyilkolását egyenesen Jeruzsálemben tervelték ki – a célzást nyilván mindenki érti.
A vádak ennek ellenére olyan mértékben terjednek a közösségi médiában, hogy azokra reagálnia kellett Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnöknek és Joszi Kohennek, a Moszad volt főnökének is – mind a ketten tagadták, hogy bármi közük lett volna az ügyhöz, és tisztázták, hogy Kirk Izrael-barát közszereplő volt.
Természetesen felmerül a kérdés, hogy mi lehet a gyökere ezeknek az összeesküvés-elméleteknek?
Az izraeli kormány – így Netanjahu és a diaszpóra-ügyi miniszter, Amichai Chikli – világosan elmondta több helyen, hogy a nyugati közvéleményt több, nagy elérésű influenszer befolyásolja most Izrael-ellenes és antiszemita irányba, köztük említették például Dan Bilzeriant, a hatalmas eléréssel rendelkező örmény-amerikai testépítőt, de a mostani, Kirk kapcsán indult kampányt is Katarhoz kötötte az izraeli miniszterelnök.
Egy friss, amerikai kutatás arra jutott, hogy azokon az amerikai egyetemeken, amelyek támogatást fogadtak el Katartól, 300%-al több az antiszemita incidensek száma, mint azokon az egyetemeken, amelyek nem fogadnak el támogatást Katartól.
A katari részvétel az amerikai felsőoktatásban 1986-ban kezdődött, és a 2000-es évek eleje óta az egyik legnagyobb külföldi támogatóvá vált: több mint 5,1 milliárd dollárt fektetett be az amerikai egyetemekbe közvetlen adományok és szerződések révén. A fent idézett jelentést is közzétevő ISGAP Intézet szerint a Katarhoz és muszlim terrorszervezetekhez köthető támogatás jelentős szerepet játszik a kanadai egyetemeken zajló antiszemita, Hamász-párti diáktüntetések fenntartásában, megkérdőjelezve azok alulról jövő mozgalomként való bemutatását.
Mindez segít megmagyarázni, hogy Benjamin Netanjahu fia, Jair Netanjahu miért hívta Katar vezetőjét egy „új Hitlernek” egy hónappal ezelőtt.
Katar egyetemi donációin keresztül és egyéb befektetésein keresztül – így az Al-Dzsazírán keresztül – folyamatosan igyekszik befolyásolni a nyugati közvéleményt. A szélsőjobboldali influenszerek, mint Owens, fokozatosan egyre durvább nyelvezetet használnak, legújabb posztjaiban már nem is egyszerűen az izraeliekről, hanem általában a zsidókról beszél, és olyan szavakat használ, mint a „mocsok” és a „rágcsálók”.
Amerikában most egy nagyon különleges „gyűlöletkoktél” eredményeit látjuk: a hagyományos szélsőjobboldal, a woke baloldal és az arab-muszlim hátterű bevándorlók összeálltak, és megtalálták a közös témát, Izrael és a zsidóság gyűlöletét.
A gyűlöletet külföldről finanszírozó ország és országok megtalálták ezek szerint nem csak a társadalmi szétfeszítő témákat, hanem azokat a pontokat is, amelyek mentén a gyűlölködő csoportokat össze tudják boronálni. Egy dúsgazdag, érdekelt muszlim ország számára példának okáért lényegtelen, hogy a szélsőjobboldal a muszlimokat sem szereti, a szélsőjobboldali megszólalók pénzelése, tartása megfelel nekik, hiszen képesek zsidóellenes érzelmeket kelteni.
A Hamász-párti tüntetések jelensége, az antiszemita influenszerek felbukkanása, és a Charlie Kirk meggyilkolása kapcsán mesterségesen, valószínűleg muszlim országokból érkező pénzekkel felfújt összeesküvés-elméletek egy új fejezetét jelentik a nyugat lelkéért vívott kultúrharcnak. A lecke Amerikából is világos –
ahová egyszer Katar beteszi a lábát, ott rövidesen megjelennek a súlyos társadalmi feszültségek: a tömeges, erőszakos diáktüntetések, a woke és az antiszemitizmus.
Fotó: Wikimedia Commons