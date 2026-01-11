Megvan Zelenszkij legújabb célpontja: leszámolna Putyin emberével
Az ukrán elnök az Egyesült Államokkal végeztetné el a piszkos munkát.
Az orvosok egyelőre nem tudnak előrejelzést adni az állapotáról.
A Csecsen Köztársaság vezetője, Ramzan Kadirov egészségi állapota jelentősen romlott veseelégtelenség miatt, a Kreml pedig már potenciális utódjelölteket vitat meg a posztjára – írja az Ukrinform az ukrán hírszerzés (GUR) forrásaira hivatkozva, számolt be róla az Index.
A jelentésből kiderült, hogy a Csecsen Köztársaság elnökét veseelégtelenség miatt dialízisen van, miközben az orvosok nem adnak semmilyen előrejelzést az állapotáról. Az ukrán hírszerzés forrásai szerint Kadirovot jelenleg saját kórházában ápolják Csecsenföldön, a családtagjai is odautaztak, még más országokból is.
Ezt is ajánljuk a témában
Az ukrán elnök az Egyesült Államokkal végeztetné el a piszkos munkát.
A rossz egészségi állapot miatt jelentősen felgyorsult a folyamat, hogy meghatározzák a Csecsen Köztársaság új vezetőjének jelöltjét
– írja az ukrán hírügynökség (GUR).
A cikkben hozzátették, hogy a legvalószínűbb és a Kreml számára legkényelmesebb jelöltek között említik Magomed Daudovot, Apti Alaudinovot, valamint Ramzan Kadirov idősebb fiát, Ahmat Kadirovot.
Nyitókép forrása: VYACHESLAV PROKOFYEV / POOL / AFP