Putyin szövetségese kórházba került: már keresik az utódját

A Csecsen Köztársaság vezetője, Ramzan Kadirov egészségi állapota jelentősen romlott veseelégtelenség miatt, a Kreml pedig már potenciális utódjelölteket vitat meg a posztjára – írja az Ukrinform az ukrán hírszerzés (GUR) forrásaira hivatkozva, számolt be róla az Index.

A jelentésből kiderült, hogy a Csecsen Köztársaság elnökét veseelégtelenség miatt dialízisen van, miközben az orvosok nem adnak semmilyen előrejelzést az állapotáról. Az ukrán hírszerzés forrásai szerint Kadirovot jelenleg saját kórházában ápolják Csecsenföldön, a családtagjai is odautaztak, még más országokból is.