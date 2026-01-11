Ft
01. 11.
vasárnap
01. 11.
vasárnap
kreml putyin ramzan kadirov csecsen köztársaság egészségi állapot

Putyin szövetségese kórházba került: már keresik az utódját

2026. január 11. 17:46

Az orvosok egyelőre nem tudnak előrejelzést adni az állapotáról.

2026. január 11. 17:46
null

A Csecsen Köztársaság vezetője, Ramzan Kadirov egészségi állapota jelentősen romlott veseelégtelenség miatt, a Kreml pedig már potenciális utódjelölteket vitat meg a posztjára – írja az Ukrinform az ukrán hírszerzés (GUR) forrásaira hivatkozva, számolt be róla az Index.

A jelentésből kiderült, hogy a Csecsen Köztársaság elnökét veseelégtelenség miatt dialízisen van, miközben az orvosok nem adnak semmilyen előrejelzést az állapotáról. Az ukrán hírszerzés forrásai szerint Kadirovot jelenleg saját kórházában ápolják Csecsenföldön, a családtagjai is odautaztak, még más országokból is.

Ezt is ajánljuk a témában

A rossz egészségi állapot miatt jelentősen felgyorsult a folyamat, hogy meghatározzák a Csecsen Köztársaság új vezetőjének jelöltjét

– írja az ukrán hírügynökség (GUR). 

A cikkben hozzátették, hogy a legvalószínűbb és a Kreml számára legkényelmesebb jelöltek között említik Magomed Daudovot, Apti Alaudinovot, valamint Ramzan Kadirov idősebb fiát, Ahmat Kadirovot.

Nyitókép forrása: VYACHESLAV PROKOFYEV / POOL / AFP

 

borsos-2
2026. január 11. 18:43
Csecsen Köztársaság. Ízlelgetem a szót, köztársaság... hát igen. Az biztos, hogy nem Demokratikus Köztársaság, akkor választanák az elnököt, nem kijelölnék...
kalmanok
2026. január 11. 18:13
👹👹👹☠️☠️☠️ 🤣🤣
akitiosz
2026. január 11. 18:12
Nem tudja a cikkíró, hogy ki kicsoda. Alaudinov csecsen tábornok, az Ahmat különleges egység parancsnoka. Őket ott vetik be a fronton, ahol nem egyszerű a helyzet.
akitiosz
2026. január 11. 18:07
"a Csecsen Köztársaság elnökét veseelégtelenség miatt dialízisen van" A névtelen héber fogalmazás újabb remekműve. Szégyen, hogy mi olvasók olyan újságot olvasunk, amelyet még az írói sem. :-( Anglománoknak persze nehéz, akik nem tudnak különbséget tenni alanyeset és tárgyeset között.
