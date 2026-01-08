Megvan Zelenszkij legújabb célpontja: leszámolna Putyin emberével

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a venezuelai Nicolás Maduro amerikai különleges erők általi elfogására reagálva azt javasolta, hogy Washington hasonló akciót hajtson végre Ramzan Kadirov, Csecsenföld vezetője ellen is – írta a Kárpát Hír. Zelenszkij szerint egy ilyen művelet erős stratégiai üzenet lenne a Kreml számára, és ráébresztené Vlagyimir Putyin orosz elnököt saját sebezhetőségére.

„Csinálják meg ezt Kadirovval is. Talán akkor Putyin elgondolkodik azon, hogy meg tudja-e védeni a saját embereit” – fogalmazott Zelenszkij újságíróknak Kijevben. Hozzátette: egy ilyen lépés nemcsak katonai, hanem komoly lélektani csapás lenne Moszkvára. Az ukrán elnök tágabb kontextusba helyezte az eseményeket: „Ha a diktátorokkal így is el lehet bánni, akkor az Egyesült Államok tudja, mi a teendő a következőkben.”