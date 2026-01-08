Ft
volodimir zelenszkij ramzan kadirov egyesült államok

Megvan Zelenszkij legújabb célpontja: leszámolna Putyin emberével

2026. január 08. 12:39

Az ukrán elnök az Egyesült Államokkal végeztetné el a piszkos munkát.

2026. január 08. 12:39
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a venezuelai Nicolás Maduro amerikai különleges erők általi elfogására reagálva azt javasolta, hogy Washington hasonló akciót hajtson végre Ramzan Kadirov, Csecsenföld vezetője ellen is – írta a Kárpát Hír. Zelenszkij szerint egy ilyen művelet erős stratégiai üzenet lenne a Kreml számára, és ráébresztené Vlagyimir Putyin orosz elnököt saját sebezhetőségére.

„Csinálják meg ezt Kadirovval is. Talán akkor Putyin elgondolkodik azon, hogy meg tudja-e védeni a saját embereit” – fogalmazott Zelenszkij újságíróknak Kijevben. Hozzátette: egy ilyen lépés nemcsak katonai, hanem komoly lélektani csapás lenne Moszkvára. Az ukrán elnök tágabb kontextusba helyezte az eseményeket: „Ha a diktátorokkal így is el lehet bánni, akkor az Egyesült Államok tudja, mi a teendő a következőkben.”

Ramzan Kadirov gyorsan reagált Zelenszkij szavaira Telegram-csatornáján, ahol bohócnak nevezte az ukrán elnököt. „A bohóc azt javasolja az Egyesült Államok hatóságainak, hogy raboljanak el engem. Még csak nem is azzal fenyegetett, hogy ő maga tenné meg, ahogy egy férfi tenné” – írta Kadirov.

Hozzátette: Zelenszkij „gyáván célozgatott arra, hogy szívesen maradna a háttérben, és biztonságos távolságból figyelné, ahogy valaki más megbünteti Ramzan Kadirov bácsit”. A csecsen vezető hangsúlyozta: „Mit nem próbál ez az ördög: körözést ad ki ellenem, szankciókat vezet be. Most már az amerikaiakat kéri segítségért: ha fegyverrel nem is segítettek, legalább Ramzant rabolják el. Zelya, legalább próbálj meg férfiként viselkedni. Nem fog sikerülni, de próbálkozz.”

Végül így zárta sorait: „Őrizd meg az arcodat, és ne alázd meg magad. Ha lenne benned egy csepp férfiasság, megértenéd, mennyire megalázóan hangzanak a szavaid és a kéréseid.”

Nyitókép forrása:  Sergei GAPON / AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bszakonyi
2026. január 08. 13:20
Kadirov csak egy pozőr.Fenyegetőzik minden alap és következményei nélkül. A csecseneknek át kellett volna venniük a Wagner szerepét Akkor igen, lehet fenyegetni
Válasz erre
0
0
johannluipigus
2026. január 08. 13:18
Ez gyilkosságra való felbujtás.. Na jó, a kis kazár majomnak ez is meg van engedve.
Válasz erre
1
0
Morton
2026. január 08. 12:50
Soha nem hittem volna, hogy ezt mondom egy muszlim hadúrról, de Kadirov a legnagyobb arc! :-)
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!