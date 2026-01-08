Megvan Zelenszkij legújabb célpontja: leszámolna Putyin emberével

Elszabadultak az indulatok: a csecsen vezető nyilvánosan alázta meg Zelenszkijt
„Zelya, legalább próbálj meg férfiként viselkedni. Nem fog sikerülni, de próbálkozz.”
Az ukrán elnök az Egyesült Államokkal végeztetné el a piszkos munkát.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a venezuelai Nicolás Maduro amerikai különleges erők általi elfogására reagálva azt javasolta, hogy Washington hasonló akciót hajtson végre Ramzan Kadirov, Csecsenföld vezetője ellen is – írta a Kárpát Hír. Zelenszkij szerint egy ilyen művelet erős stratégiai üzenet lenne a Kreml számára, és ráébresztené Vlagyimir Putyin orosz elnököt saját sebezhetőségére.
„Csinálják meg ezt Kadirovval is. Talán akkor Putyin elgondolkodik azon, hogy meg tudja-e védeni a saját embereit” – fogalmazott Zelenszkij újságíróknak Kijevben. Hozzátette: egy ilyen lépés nemcsak katonai, hanem komoly lélektani csapás lenne Moszkvára. Az ukrán elnök tágabb kontextusba helyezte az eseményeket: „Ha a diktátorokkal így is el lehet bánni, akkor az Egyesült Államok tudja, mi a teendő a következőkben.”
Ramzan Kadirov gyorsan reagált Zelenszkij szavaira Telegram-csatornáján, ahol bohócnak nevezte az ukrán elnököt. „A bohóc azt javasolja az Egyesült Államok hatóságainak, hogy raboljanak el engem. Még csak nem is azzal fenyegetett, hogy ő maga tenné meg, ahogy egy férfi tenné” – írta Kadirov.
Hozzátette: Zelenszkij „gyáván célozgatott arra, hogy szívesen maradna a háttérben, és biztonságos távolságból figyelné, ahogy valaki más megbünteti Ramzan Kadirov bácsit”. A csecsen vezető hangsúlyozta: „Mit nem próbál ez az ördög: körözést ad ki ellenem, szankciókat vezet be. Most már az amerikaiakat kéri segítségért: ha fegyverrel nem is segítettek, legalább Ramzant rabolják el. Zelya, legalább próbálj meg férfiként viselkedni. Nem fog sikerülni, de próbálkozz.”
Végül így zárta sorait: „Őrizd meg az arcodat, és ne alázd meg magad. Ha lenne benned egy csepp férfiasság, megértenéd, mennyire megalázóan hangzanak a szavaid és a kéréseid.”
Nyitókép forrása: Sergei GAPON / AFP
