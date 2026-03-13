„A labdabirtoklás királyai...” – saját szurkolói gúnyolódnak a Bragán a budapesti fiaskó után

Csoda az Üllői úton: a portugál élcsapat is behódolt a magyar bajnoknak – FTC–Braga 2–0
Gavriel Kanikovszki higgadt megoldása után Lenny Joseph is betalált.
Megnéztük, mit írtak Portugáliában a Fradi nagy győzelme után. A sajtó szerint a párharc még nem lefutott, de a Braga drukkereinek már elege van a látottakból.
Ahogyan arról beszámoltunk, a Ferencvárosi TC hazai pályán 2–0-ra nyert a portugál SC Braga ellen, így kétgólos előnyből várhatja a jövő heti portugáliai visszavágót a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjében. A mérkőzés után megnéztük, mit írtak a portugál lapok.
Az A Bola újságírója kritikusan írt a Braga teljesítményét illetően.
A Braga nem tudott dominánsan és erélyesen fellépni a magyar fővárosban. A hátul remekül védekező és elöl a hibákat megbüntető Ferencváros fontos előnyt szerzett a visszavágóra.”
A szerző később is megemlítette, hogy a vendégek képtelenek voltak uralni a játékot, pedig az idényben már számtalanszor bebizonyították, hogy képesek rá, például a múlt hétvégén a bajnoki címért küzdő Sporting ellen. Később úgy fogalmazott, hogy „a portugál csapat nem tudta megtörni ellenfelét, amely a 84. percig nem cserélt a meccsen”.
„A Braga – António Salvador klubelnök 190. európai kupameccsén – nem tudta megtalálni identitását Budapesten, és ezzel alaposan megnehezítette célját, hogy bejusson az Európa-liga negyeddöntőjébe” – olvasható a cikkben, amely utána hangsúlyozta:
A párharc nyilvánvalóan nem dőlt el, de ahhoz, hogy a legendás Robbie Keane irányította, jól összerakott Ferencvárost felülmúlja, a játékosoknak össze kell szedniük magukat a visszavágóra.
Az idény során volt fent és lent is a csapat, de a legjobb Braga képes megfordítani ezt a párharcot, és kiharcolni a továbbjutást. Ehhez azonban azt az oldalát kell megmutatnia, amely ural, dominál és szép futballt nyújt, viszont ebből a Bragából igazán semmit nem láthattunk a magyar fővárosban.”
Tanulságos mondatok a két vezetőedzőtől. Íme, az FTC–Braga Európa-liga-nyolcaddöntő után elhangzott értékelések.
Az A Bola egy másik cikke osztályozta a vendégjátékosokat, és itt a Ferencváros védelme kapcsán az áthatolhatatlan jelzőt használta. A legtöbb Braga-játékos négyes és ötös osztályzatot kapott, de hatosnál jobbat senki se.
„A Braga vereséget szenvedett Magyarországon, és nehéz helyzetbe került az Európa-ligában” – összegzett az O Jogo. A rövid és lényegre törő cikkben az állt, hogy a gárda továbbjutási esélyei ezzel a kétgólos vereséggel csökkentek.
A portál egy másik cikke a Braga egyik játékosának, Ricardo Hortának értékelését publikálta.
„Nem volt minden rossz, de az eredmény súlyos, nem tudtuk kezelni a játékukat. A második játékrész már jobb volt, de még csak a félidőnél járunk, sok idő van még hátra. Tisztában voltunk azzal, hogy milyen agresszívek hazai pályán. Készültünk erre, de nem igazán tudtunk megfelelően reagálni rá” – idézte az O Jogo a futballistát, aki utána emlékeztetett arra, hogy azért halasztották el a hétvégi bajnokijukat, hogy erre a mérkőzésre tudjanak koncentrálni.
„A negyeddöntőbe akarunk jutni, és ezért mindent megteszünk.”
Egy másik bragást, Lelót is idézték, aki hasonló véleményen volt. Kiemelte, hogy fizikálisan fel kell jönniük a Fradi szintjére, és több párharcot kell megnyerniük.
„Még semmi nem dőlt el, a szurkolóinknak is úgy kell hinniük a továbbjutásunkban, mint ahogyan mi.”
A Récord tanulságként azt fogalmazta meg, hogy „aki így habozik, az nagyon kiszolgáltatott helyzetbe hozza magát”. Hozzátették, hogy a Bragának a visszavágóra teljesen át kell alakítania a játékát, amennyiben tovább akar jutni.
A vendégcsapat szurkolói nagyon csalódottak voltak az eredmény miatt.
A Braga futballja egy nagyon lassú és kiszámítható körhintára hasonlít. A labda túlzott óvatossággal jár lábról lábra és gyakran az ellenfél térfeléről egészen hátra a kapusig visszakerül, mintha idővel mindig előjönne az az ösztön, hogy vonuljunk vissza, ahelyett, hogy megtámadjuk az ellenfelet. Még rosszabbá teszi a helyzetet az, hogy a játékosok annyira közel helyezkednek egymáshoz, hogy ezzel egymást oltják ki. Ennek az egésznek az eredménye a magas labdabirtoklásból és kevés betörésből álló játék: biztonságos, megszervezett… és rendkívül unalmas”
– összegezte a Braga helyzetét a kommentjére legtöbb helyeslő reakciót kapó szurkoló. Mások is hasonló véleményen voltak, az ötlettelen és passzív játékot rótták fel az együttesnek, valamint a gyenge védekezést.
A labdabirtoklás királyai…, de ártalmatlanok”
– jegyezte meg egy újabb drukker, aki a támadóharmadban több betörést vár, és nem ilyen passzivitást.
A portugál sajtó – amely a Ferencvárosról csak jókat írt – szerint a Bragának meg kell újulnia a visszavágóra, különben elbukja a még nyíltnak titulált párharcot a Ferencváros ellen. Úgy gondolják, a csapat képes erre, de ahhoz jobban kell dominálnia a játékot. A szurkolók kommentjeiből pedig arra lehet következtetni, hogy ez a passzív és nem túl veszélyes futball, amit az FTC ellen is láthattunk az együttestől, az egész idényben jellemző rá, és ezért a drukkereknél már betelt a pohár, változást, agresszívebb játékot akarnak látni.
A két csapat visszavágóját jövő szerdán 16 óra 30 perckor rendezik Bragában, és a két gárda addig már nem is játszik több mérkőzést, a bajnokijukat egyaránt elhalasztották.
A Fradi győzelme mellett Varga Barnabás újabb gólját is lehet ünnepelni.
Nyitókép: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA
