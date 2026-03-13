„A labdabirtoklás királyai...” – saját szurkolói gúnyolódnak a Bragán a budapesti fiaskó után

A szerző később is megemlítette, hogy a vendégek képtelenek voltak uralni a játékot, pedig az idényben már számtalanszor bebizonyították, hogy képesek rá, például a múlt hétvégén a bajnoki címért küzdő Sporting ellen. Később úgy fogalmazott, hogy „a portugál csapat nem tudta megtörni ellenfelét, amely a 84. percig nem cserélt a meccsen”.

„A Braga – António Salvador klubelnök 190. európai kupameccsén – nem tudta megtalálni identitását Budapesten, és ezzel alaposan megnehezítette célját, hogy bejusson az Európa-liga negyeddöntőjébe” – olvasható a cikkben, amely utána hangsúlyozta:

A párharc nyilvánvalóan nem dőlt el, de ahhoz, hogy a legendás Robbie Keane irányította, jól összerakott Ferencvárost felülmúlja, a játékosoknak össze kell szedniük magukat a visszavágóra.

Az idény során volt fent és lent is a csapat, de a legjobb Braga képes megfordítani ezt a párharcot, és kiharcolni a továbbjutást. Ehhez azonban azt az oldalát kell megmutatnia, amely ural, dominál és szép futballt nyújt, viszont ebből a Bragából igazán semmit nem láthattunk a magyar fővárosban.”