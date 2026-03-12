A Braga edzője szerint példát mutattak nekik Budapesten – Keane elmondta, melyik játékosa állná meg a helyét bárhol a világon

„Tudtuk, hogy komoly nyomás lesz majd rajtunk és megpróbálnak hibákra kényszeríteni a hazaiak, így is történt. Az első félidőben az hiányzott, hogy mi kontrolláljuk a meccset. A támadóharmadban nem találtuk meg a csatárokat, elkerülhető gólt kaptunk és bár megvoltak a helyzeteink, nem voltunk elég agresszívak. A szünet után már nagyobb teret hagytak nekünk, a kontrákra építettek és bejött a tervük. Innen kell majd visszaküzdeni magunkat ebbe a párharcba.

Ez most kell, hogy fájjon, a játék és az eredmény is, de nincs időnk ezen keseregni.

Sokáig küzdöttünk, hogy eljussunk idáig, így most még inkább hinnünk kell és azért harcolni, hogy jövő héten továbbjussunk” – fogalmazott a portugál együttes vezetőedzője. A Mandiner kérdésére pedi így felelt: