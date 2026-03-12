Ft
európa-liga Robbie Keane Fradi Braga

A Braga edzője szerint példát mutattak nekik Budapesten – Keane elmondta, melyik játékosa állná meg a helyét bárhol a világon

2026. március 12. 23:52

Tanulságos mondatok a két vezetőedzőtől. Íme, az FTC–Braga Európa-liga-nyolcaddöntő után elhangzott értékelések.

2026. március 12. 23:52
null
Szabó Péter

Mint arról beszámoltunk, folytatta elképesztő sorozatát a Ferencváros labdarúgócsapata az Európa-ligában. A nyolcaddöntő első mérkőzésén az FTC simán legyőzte 2–0-ra az előzetesen esélyesebbnek tartott Bragát, Gavriel Kanikovszki higgadt megoldása után Lenny Joseph is betalált, így kétgólos előnyből várhatja a jövő heti portugáliai visszavágót.

 FTC–Braga: emlékezetes győzelmet aratott a magyar bajnok az El-nyolcaddöntő első meccsén / Fotó: AFP

FTC–Braga: értékelések a vezetőedzőktől

Az FTC–Braga El-mérkőzés után előbb a vendégek szakvezetője, Carlos Vicens, majd a Fradi ír mestere, Robbie Keane is értékelte a találkozót a sajtótájékoztatón.

„Tudtuk, hogy komoly nyomás lesz majd rajtunk és megpróbálnak hibákra kényszeríteni a hazaiak, így is történt. Az első félidőben az hiányzott, hogy mi kontrolláljuk a meccset. A támadóharmadban nem találtuk meg a csatárokat, elkerülhető gólt kaptunk és bár megvoltak a helyzeteink, nem voltunk elég agresszívak. A szünet után már nagyobb teret hagytak nekünk, a kontrákra építettek és bejött a tervük. Innen kell majd visszaküzdeni magunkat ebbe a párharcba.

Ez most kell, hogy fájjon, a játék és az eredmény is, de nincs időnk ezen keseregni.

Sokáig küzdöttünk, hogy eljussunk idáig, így most még inkább hinnünk kell és azért harcolni, hogy jövő héten továbbjussunk” – fogalmazott a portugál együttes vezetőedzője. A Mandiner kérdésére pedi így felelt:

Kiváló volt a stadionban a hangulat, a Fradi szurkolói ragyogóan kiálltak a csapatukért, példát mutattak Európában”

– jegyezte meg Carlos Vicens.

Robbie Keane ugyanakkor nyugalomra intett az első mérkőzés után, de csapata teljesítményét azért méltatta röviden.

„Kiváló taktikával léptünk pályára, kitettek magukért a fiúk, a hozzáállásunk és az agresszivitásunk is elnyerte a tetszésemet. Tartottuk magunkat a tervhez, de tisztában vagyunk vele, hogy ezzel a sikerrel még csak a párharc felénél járunk. Annyi biztos, a visszavágón sem állunk be védekezni. Itthon mindenkinek megvolt a része ebben a sikerben, mindenki kivette a részét az eddigi menetelésből.

Már a kezdő tizenegy kijelölésekor úgy gondoltam, ez a csapat tudja a legnagyobb gondot okozni a Bragának.

Gratuláltam a srácoknak az öltözőben, kiválóan tették a dolgukat. A pályán sem nagyon ünnepeltünk a lefújás után, mert mindenki tisztában van azzal, hogy egy meccs még hátravan a párharcból. Egy pillanat alatt meg tudnak változni a dolgok. Tudjuk, milyen erős az ellenfél, a jövő heti mérkőzés is nagyon nehéz lesz. Jól tartják a labdát, technikailag képzettek, de ha a pálya közepén nem adunk nekik teret, azzal nagy problémát okozhatunk nekik” – mutatott rá az ír mester.

„Lehetetlen a magyar bajnokságban egymás mellett játszatni ezt a három középpályást (Abu Fani, Kanikovszki és Zachariassen – a szerk.), de ezúttal is megmutatták, miért rájuk épült a tengely. Energikusak voltak, remekül játszottak. Néha szükség van rá, hogy kockázatot vállaljunk, ha a papírforma számítana, akkor kikaptunk volna, de nem hagytuk nekik, hogy kibontakozzanak. Az volt a terv, hogy ne hagyjuk őket lendületbe jönni” – tette hozzá Keane.

„Kanikovszkinál nem fejlődésről beszélhetünk, őt azért hívtam ide, mert már az első pillanattól kezdve tudtam, hogy kimagasló lesz. Így is történt. Lenyűgöző gólokat lő, kiemelkedően játszik. Nagyon csendes személyiség, de a klubon belül mindenki értékeli, tisztában van vele, milyen jó labdarúgó.

Ha magasabb lenne, bárhol játszhatna a világon”

– hangsúlyozta a Fradi vezetőedzője, aki elmondta, azért cserélt, hogy kicsit húzza az időt: Néha erre is szükség van.

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

***

