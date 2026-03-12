„Gyorsan haza is megyünk” – Elek Gábor zseniális nyilatkozatot adott a Fradi győzelme után

Ahogyan arról beszámoltunk, az FTC-Rail Cargo Hungaria házigazdaként 37–28-ra legyőzte az Elek Gábor vezette Mol Esztergomot a női kézilabda Magyar Kupa negyeddöntőjében, és ezzel bejutott a négyes döntőbe. A Fradi legendás trénere a vereség ellenére jó kedélyűen állt az M4 Sport kamerája elé.

Elek Gábor megjegyezte, az első félidőben egyik oldalon sem volt kimagasló kapusteljesítmény, de a második játékrészben Bíró Blanka ezen változtatott. Elismerte, csapata elfáradt, azt a sebességet, amit a Fradi diktált, azt sokáig nem képesek tartani. Dicsérte a remek hangulatot és az ellenfelet, amely a végén már nagyon felszabadultan játszott.