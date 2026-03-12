Ft
Ft
17°C
3°C
Ft
Ft
17°C
3°C
03. 12.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 12.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
női kézilabda MK Fradi Elek Gábor női kézilabda Ferencváros kézilabda Esztergom FTC

„Gyorsan haza is megyünk” – Elek Gábor zseniális nyilatkozatot adott a Fradi győzelme után

2026. március 12. 21:26

Az Esztergom mesterének mindig különleges érzés a Ferencváros otthonában irányítani. Elek Gábor értékelt a Fradi továbbjutása után.

2026. március 12. 21:26
null

Ahogyan arról beszámoltunk, az FTC-Rail Cargo Hungaria házigazdaként 37–28-ra legyőzte az Elek Gábor vezette Mol Esztergomot a női kézilabda Magyar Kupa negyeddöntőjében, és ezzel bejutott a négyes döntőbe. A Fradi legendás trénere a vereség ellenére jó kedélyűen állt az M4 Sport kamerája elé.

Elek Gábor megjegyezte, az első félidőben egyik oldalon sem volt kimagasló kapusteljesítmény, de a második játékrészben Bíró Blanka ezen változtatott. Elismerte, csapata elfáradt, azt a sebességet, amit a Fradi diktált, azt sokáig nem képesek tartani. Dicsérte a remek hangulatot és az ellenfelet, amely a végén már nagyon felszabadultan játszott.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Nagyon sok sikert kívánok nekik a Magyar Kupa négyes döntőjéhez, mi pedig járjuk tovább a saját utunkat. Én azért sejtettem, hogy itt nem mi vagyunk az esélyesek, nagyon bölcsen gondoltam ezt”

– mondta tréfásan Elek, aki az első félidő alapján egy kicsit többet remélt a meccstől, de szerinte az Esztergomnak sok eladott labdája volt, és ezt a Fradi nagyon rutinosan kihasználta.

Elek Gábor csapata a második félidőre elfogyott
Elek Gábor csapata a második félidőre elfogyott (Fotó: Esztergom Handball/Facebook)

Elek Gábornak ismét a Ferencváros ellen kellett irányítania

Elek elárulta, hogy a Magyar Kupa sorsolásakor a Ferencváros mellé pont ő húzta ki az Esztergomot, úgyhogy ő sorsolta össze a két csapatot.

A trénert természetesen üdvözölte a Fradi-tábor.

Mindig csodálatos ide visszatérni, nagyon jó érzés, de nyilván egy tízgólos vereség után gyorsan haza is megyünk”

– jelentette ki nevetve, de gyorsan kijavították, hogy „csak” kilencgólos vereséget szenvedtek.

„Pláne” – tette hozzá.

Elek Gábor teljes értékelését itt hallgathatja meg!

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Esztergom Handball, archív/Facebook

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!