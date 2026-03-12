„Gyorsan haza is megyünk” – Elek Gábor zseniális nyilatkozatot adott a Fradi győzelme után

Megtartotta ígéretét a Fradi-legenda: nem lépett pályára a Népligetben
Csapata kiesett a kupából.
Az Esztergom mesterének mindig különleges érzés a Ferencváros otthonában irányítani. Elek Gábor értékelt a Fradi továbbjutása után.
Ahogyan arról beszámoltunk, az FTC-Rail Cargo Hungaria házigazdaként 37–28-ra legyőzte az Elek Gábor vezette Mol Esztergomot a női kézilabda Magyar Kupa negyeddöntőjében, és ezzel bejutott a négyes döntőbe. A Fradi legendás trénere a vereség ellenére jó kedélyűen állt az M4 Sport kamerája elé.
Elek Gábor megjegyezte, az első félidőben egyik oldalon sem volt kimagasló kapusteljesítmény, de a második játékrészben Bíró Blanka ezen változtatott. Elismerte, csapata elfáradt, azt a sebességet, amit a Fradi diktált, azt sokáig nem képesek tartani. Dicsérte a remek hangulatot és az ellenfelet, amely a végén már nagyon felszabadultan játszott.
Nagyon sok sikert kívánok nekik a Magyar Kupa négyes döntőjéhez, mi pedig járjuk tovább a saját utunkat. Én azért sejtettem, hogy itt nem mi vagyunk az esélyesek, nagyon bölcsen gondoltam ezt”
– mondta tréfásan Elek, aki az első félidő alapján egy kicsit többet remélt a meccstől, de szerinte az Esztergomnak sok eladott labdája volt, és ezt a Fradi nagyon rutinosan kihasználta.
Elek elárulta, hogy a Magyar Kupa sorsolásakor a Ferencváros mellé pont ő húzta ki az Esztergomot, úgyhogy ő sorsolta össze a két csapatot.
A trénert természetesen üdvözölte a Fradi-tábor.
Mindig csodálatos ide visszatérni, nagyon jó érzés, de nyilván egy tízgólos vereség után gyorsan haza is megyünk”
– jelentette ki nevetve, de gyorsan kijavították, hogy „csak” kilencgólos vereséget szenvedtek.
„Pláne” – tette hozzá.
