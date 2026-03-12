Ft
Ft
17°C
3°C
Ft
Ft
17°C
3°C
03. 12.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 12.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
európa-liga Mohammed Abu Fani Fradi Braga Ferencváros Dibusz Dénes FTC

A magyar foci legendája csak a lelátóról nézheti a Fradi-meccset

2026. március 12. 15:46

Abu Fani Dibusz Dénesről is kifejtette a véleményét. A Fradi és a magyar futball legendájaként hivatkozik rá.

2026. március 12. 15:46
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a Braga elleni Európa Liga-nyolcaddöntőben is Gróf Dávid védheti a Ferencváros labdarúgócsapatának kapuját. A 35 éves magyar válogatott kapus, Dibusz Dénes továbbra sem szerepel a zöld-fehérek EL-keretében: a klub annak ellenére sem cserélte őt vissza sérülése után, hogy erre technikailag lett volna lehetősége. A Fradi játékosa, Mohammed Abu Fani róla is szót ejtett a nagy meccs előtt.

„Nehéz dolgunk van a magyar bajnokságban és a nemzetközi kupaporondon is, de jó pozícióban vagyunk, így is kell folytatnunk, nem vehetünk semmit garantáltnak” – mondta az M4 Sportnak a Ferencváros jelenlegi helyzetéről Abu Fani, akit az ősszel ugyan mellőzött Robbie Keane, de Tóth Alex távozását követően ismét számít rá, olyannyira, hogy az El-keretbe is benevezte, sőt, fontos szerepet szán neki.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Boldog vagyok, hogy újra játszhatok, jó érzés, hogy visszatértem a csapatba, mindig jó érzés a Fradiban játszani.”

Abu Fani tisztában van azzal, mekkora meccs vár a Fradira
Abu Fani tisztában van azzal, mekkora meccs vár a Fradira (Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA)

Az izraeli válogatott középpályás a Robbie Keane vezetőedzővel ápolt kapcsolatáról is beszélt.

„Minden játékosnak vannak jó és rossz időszakai. Robbie nagyszerű edző, tökéletes. Mindenki a legjobbat szeretné a csapatnak és a klubnak, ezért próbálunk így vagy úgy segíteni. Jó kapcsolatban vagyunk. Az a dolgom, hogy a lehető legjobban teljesítsek, hogy a kezdőben kapjak helyet” – idézte a futballistát az m4sport.hu.

A Braga elleni első mérkőzésről így vélekedik.

Fontos lesz, hogy a szurkolóink mögöttünk álljanak, biztassanak minket. Az Európa-ligában ezen a szinten mindenki kiváló, de megteszünk mindent csütörtökön. Kreatívnak kell lennünk, talán nem lesz sok helyzetünk, ki kell használunk a lehetőségeinket, ezen a szinten minden helyzet jelentőségteljes”

– fogalmazott, majd a sérüléséből visszatérő Dibusz Dénest méltatta.

Dénes a Fradi és a magyar futball legendája. Őrületes, hogy több mint tíz éve itt van. Érezni lehet rajta, mennyire szereti a klubot – olyan, amikor a klubról beszél, mintha a családjáról, a gyerekeiről lenne szó. Szerintem jobban szereti a klubot, mint a gyerekeit. Számunkra is egy igazi legenda, tudja, hogyan kell beszélni a játékosokkal, hogy hogyan érzik magukat. Boldog vagyok, hogy visszatért.”

Ezt is ajánljuk a témában

Jön a Fradi nyolcaddöntője

A Ferencváros–Braga találkozót ma (csütörtökön) 21 órakor rendezik, a mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti. A visszavágót jövő szerdán (16.30) Portugáliában rendezik. A párharc győztese bejut a legjobb nyolc közé.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!