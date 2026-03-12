A magyar foci legendája csak a lelátóról nézheti a Fradi-meccset

Ez ám a meglepetés: a keretben sem lesz ott a Fradi válogatott kapusa a történelmi meccsen!
Abu Fani Dibusz Dénesről is kifejtette a véleményét. A Fradi és a magyar futball legendájaként hivatkozik rá.
Ahogyan arról beszámoltunk, a Braga elleni Európa Liga-nyolcaddöntőben is Gróf Dávid védheti a Ferencváros labdarúgócsapatának kapuját. A 35 éves magyar válogatott kapus, Dibusz Dénes továbbra sem szerepel a zöld-fehérek EL-keretében: a klub annak ellenére sem cserélte őt vissza sérülése után, hogy erre technikailag lett volna lehetősége. A Fradi játékosa, Mohammed Abu Fani róla is szót ejtett a nagy meccs előtt.
„Nehéz dolgunk van a magyar bajnokságban és a nemzetközi kupaporondon is, de jó pozícióban vagyunk, így is kell folytatnunk, nem vehetünk semmit garantáltnak” – mondta az M4 Sportnak a Ferencváros jelenlegi helyzetéről Abu Fani, akit az ősszel ugyan mellőzött Robbie Keane, de Tóth Alex távozását követően ismét számít rá, olyannyira, hogy az El-keretbe is benevezte, sőt, fontos szerepet szán neki.
Boldog vagyok, hogy újra játszhatok, jó érzés, hogy visszatértem a csapatba, mindig jó érzés a Fradiban játszani.”
Az izraeli válogatott középpályás a Robbie Keane vezetőedzővel ápolt kapcsolatáról is beszélt.
„Minden játékosnak vannak jó és rossz időszakai. Robbie nagyszerű edző, tökéletes. Mindenki a legjobbat szeretné a csapatnak és a klubnak, ezért próbálunk így vagy úgy segíteni. Jó kapcsolatban vagyunk. Az a dolgom, hogy a lehető legjobban teljesítsek, hogy a kezdőben kapjak helyet” – idézte a futballistát az m4sport.hu.
A Braga elleni első mérkőzésről így vélekedik.
Fontos lesz, hogy a szurkolóink mögöttünk álljanak, biztassanak minket. Az Európa-ligában ezen a szinten mindenki kiváló, de megteszünk mindent csütörtökön. Kreatívnak kell lennünk, talán nem lesz sok helyzetünk, ki kell használunk a lehetőségeinket, ezen a szinten minden helyzet jelentőségteljes”
– fogalmazott, majd a sérüléséből visszatérő Dibusz Dénest méltatta.
Dénes a Fradi és a magyar futball legendája. Őrületes, hogy több mint tíz éve itt van. Érezni lehet rajta, mennyire szereti a klubot – olyan, amikor a klubról beszél, mintha a családjáról, a gyerekeiről lenne szó. Szerintem jobban szereti a klubot, mint a gyerekeit. Számunkra is egy igazi legenda, tudja, hogyan kell beszélni a játékosokkal, hogy hogyan érzik magukat. Boldog vagyok, hogy visszatért.”
Noha technikailag meglett volna a lehetősége a klubnak a cserére.
A Ferencváros–Braga találkozót ma (csütörtökön) 21 órakor rendezik, a mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti. A visszavágót jövő szerdán (16.30) Portugáliában rendezik. A párharc győztese bejut a legjobb nyolc közé.
