A magyar foci legendája csak a lelátóról nézheti a Fradi-meccset

Ahogyan arról beszámoltunk, a Braga elleni Európa Liga-nyolcaddöntőben is Gróf Dávid védheti a Ferencváros labdarúgócsapatának kapuját. A 35 éves magyar válogatott kapus, Dibusz Dénes továbbra sem szerepel a zöld-fehérek EL-keretében: a klub annak ellenére sem cserélte őt vissza sérülése után, hogy erre technikailag lett volna lehetősége. A Fradi játékosa, Mohammed Abu Fani róla is szót ejtett a nagy meccs előtt.

„Nehéz dolgunk van a magyar bajnokságban és a nemzetközi kupaporondon is, de jó pozícióban vagyunk, így is kell folytatnunk, nem vehetünk semmit garantáltnak” – mondta az M4 Sportnak a Ferencváros jelenlegi helyzetéről Abu Fani, akit az ősszel ugyan mellőzött Robbie Keane, de Tóth Alex távozását követően ismét számít rá, olyannyira, hogy az El-keretbe is benevezte, sőt, fontos szerepet szán neki.