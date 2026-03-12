Óriási botrány Berlinben: elképesztő okból titkolhatták el egy lány megerőszakolását

Nagy felháborodást váltott ki Németországban egy berlini ifjúsági központban történt feltételezett nemi erőszak ügye. A Die Welt cikke szerint a főváros Neukölln kerületében működő intézményben egy 16 éves lány állítása szerint több muszlim fiú zaklatta, sőt korábban meg is erőszakolták, a hatóságok azonban csak jóval később értesültek az esetről. A Berlini Tartományi Bűnügyi Hivatal (LKA) és az ügyészség jelenleg is nyomoz.

A sajtóbeszámolók szerint januárban több, a beszámolók szerint több muszlim fiatal egy hátsó helyiségbe vitte a lányt az ifjúsági központban, majd egy kanapéra leszorítva molesztálták. A szexuális erőszaknak egy dolgozó váratlan megjelenése vetett véget.