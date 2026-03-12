Ft
Berlin ifjúsági központ Németország rendőrség Neukölln nemi erőszak migráció szexuális zaklatás muszlim bevándorlás

Óriási botrány Berlinben: elképesztő okból titkolhatták el egy lány megerőszakolását

2026. március 12. 16:44

A 16 éves áldozat édesapja a hatóságok ellen is vizsgálatot kezdeményezett.

2026. március 12. 16:44
null

Nagy felháborodást váltott ki Németországban egy berlini ifjúsági központban történt feltételezett nemi erőszak ügye. A Die Welt cikke szerint a főváros Neukölln kerületében működő intézményben egy 16 éves lány állítása szerint több muszlim fiú zaklatta, sőt korábban meg is erőszakolták, a hatóságok azonban csak jóval később értesültek az esetről. A Berlini Tartományi Bűnügyi Hivatal (LKA) és az ügyészség jelenleg is nyomoz.

A sajtóbeszámolók szerint januárban több, a beszámolók szerint több muszlim fiatal egy hátsó helyiségbe vitte a lányt az ifjúsági központban, majd egy kanapéra leszorítva molesztálták. A szexuális erőszaknak egy dolgozó váratlan megjelenése vetett véget.

A lány később arról is beszélt, hogy már az előző évben is megerőszakolták ugyanabban az intézményben. Állítása szerint az eset az ifjúsági központ kertjében történt egy este, amikor egy 17 éves fiú videót is készített a történtekről.

A felvétellel később megfenyegették, zsarolták, más fiatalok pedig zaklatták és gúnyolták miatta.

A hatóság csak akkor szerzett tudomást az ügyről, amikor a lány egy rendőrségi prevenciós tisztnek beszélt a történtekről. Ő értesítette a nyomozókat a részletekről. A lány édesapja feljelentést tett a feltételezett elkövető ellen, de az intézmény és az illetékes hatósági szereplők ellen is vizsgálatot kezdeményezett, mivel szerinte nem léptek időben.

Az ügy különösen azért vált botrányossá, mert

sem az intézmény, sem a kerületi ifjúsági hivatal nem tett azonnali feljelentést, hanem megpróbálták szőnyeg alá söpörni az ügyet.

A hivatal közlése szerint csak 2026. január 28-án kaptak értesítést a történtekről, a kerület illetékes vezetője pedig csak március elején szerzett tudomást az esetről.

A történtek politikai reakciókat is kiváltottak. Falko Liecke, Berlin kereszténydemokrata ifjúsági államtitkára szerint felmerül a gyanú, hogy az ügyet politikai okokból, az elkövetők származása miatt nem jelentették azonnal. Mint fogalmazott:

Elfogadhatatlan, hogy bűncselekményeket eltussoljanak és védjék a nyilvánvalóan muszlim elkövetőket, csak azért, hogy ne bélyegezzék meg őket, miközben az áldozatot magára hagyják.”

Neukölln szociáldemokrata polgármestere, Martin Hikel hangsúlyozta: az elkövetők vallási hovatartozása semmilyen körülmények között nem lehet ok arra, hogy bűncselekményeket eltitkoljanak.

Az ügyben jelenleg az LKA és az ügyészség nyomoz.

***

Fotó: X

 

