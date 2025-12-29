A bevándorló fiatalok késelnek a legtöbbet Berlin utcáin

Elszabadult a pokol a német iskolákban: lehetetlenné vált a tanítás a migránsok miatt
Ezt már a fősodratú média sem képes letagadni.
Már a német rendőrség is kénytelen szembenézni a tényekkel.
Aggasztóan magas a fiatalok aránya a berlini erőszakos bűncselekményekben, különösen a késes támadásoknál – írta a Die Welt a berlini rendőrfőnök nyilatkozata alapján. A lap kiemeli, hogy a késes támadások gyanúsítottjainak egyharmada 21 év alatti.
Bár az összesített erőszakos bűncselekmények száma 2025-ben enyhe csökkenést mutat, a gyermek- és fiatalkorú elkövetők aránya nem csökkent. A 2024-es adatok szerint a bűncselekmények mintegy 8 százalékát gyermekek, 14 százalékát fiatalok követték el, ebben idén sincs változás.
Sok esetben közterületi csoportos konfliktusok fajulnak erőszakká.
A rendőrség 2024-ben közel 48 ezer testi sértést regisztrált, mintegy 33 ezer gyanúsítottal. Közülük
Ezt is ajánljuk a témában
Ezt már a fősodratú média sem képes letagadni.
Barbara Slowik Meisel rendőrfőnök hangsúlyozta: a késes erőszak többnyire fiatal férfiakhoz köthető, és
az adatok szerint a nem német állampolgárságú fiatalok aránya magasabb, mint a németeké.
Kiemelte ugyanakkor, hogy ez nem megbélyegzés, hanem a megelőzés alapja: a célzott ifjúsági és szociális programoknak figyelembe kell venniük a kulturális különbségeket, eltérő életkörülményeket és korábbi erőszakos tapasztalatokat.
Az iskolákban erősítik a prevenciót, különösen a Penge nélküli erő (Stark ohne Klinge) programmal, amely azt igyekszik tudatosítani, hogy a kés nem önvédelmi, hanem életveszélyes eszköz.
Slowik Meisel szerint kulcskérdés a gyors szankcionálás: a fiataloknál a büntetésnek minél hamarabb kell követnie a cselekményt, hogy időben megszakíthatók legyenek a bűnözői pályák és viselkedésminták. Ennek érdekében a büntetőeljárási szabályok és a fiatalkorúakra vonatkozó törvény módosítását sürgeti a valódi gyorsított eljárások bevezetésére.
Ezt is ajánljuk a témában
Miközben a rendőrség az egyik késelés helyszínéről a másikra igyekezett, a választópolgároknak sikerült elhárítaniuk a veszélyt: nem lett AfD-s polgármestere a városnak. Francesca Rivafinoli írása.
***
Fotó: Tobias SCHWARZ / AFP