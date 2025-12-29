A bevándorló fiatalok késelnek a legtöbbet Berlin utcáin

Aggasztóan magas a fiatalok aránya a berlini erőszakos bűncselekményekben, különösen a késes támadásoknál – írta a Die Welt a berlini rendőrfőnök nyilatkozata alapján. A lap kiemeli, hogy a késes támadások gyanúsítottjainak egyharmada 21 év alatti.

Bár az összesített erőszakos bűncselekmények száma 2025-ben enyhe csökkenést mutat, a gyermek- és fiatalkorú elkövetők aránya nem csökkent. A 2024-es adatok szerint a bűncselekmények mintegy 8 százalékát gyermekek, 14 százalékát fiatalok követték el, ebben idén sincs változás.