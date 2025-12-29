Ft
Ft
5°C
-4°C
Ft
Ft
5°C
-4°C
12. 29.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 29.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Berlin bevándorlási bűnözés Németország rendőrség késelés migráció bevándorlás

A bevándorló fiatalok késelnek a legtöbbet Berlin utcáin

2025. december 29. 13:49

Már a német rendőrség is kénytelen szembenézni a tényekkel.

2025. december 29. 13:49
null

Aggasztóan magas a fiatalok aránya a berlini erőszakos bűncselekményekben, különösen a késes támadásoknál – írta a Die Welt a berlini rendőrfőnök nyilatkozata alapján. A lap kiemeli, hogy a késes támadások gyanúsítottjainak egyharmada 21 év alatti.

Bár az összesített erőszakos bűncselekmények száma 2025-ben enyhe csökkenést mutat, a gyermek- és fiatalkorú elkövetők aránya nem csökkent. A 2024-es adatok szerint a bűncselekmények mintegy 8 százalékát gyermekek, 14 százalékát fiatalok követték el, ebben idén sincs változás.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Tovább a cikkhezchevron

Sok esetben közterületi csoportos konfliktusok fajulnak erőszakká.

A rendőrség 2024-ben közel 48 ezer testi sértést regisztrált, mintegy 33 ezer gyanúsítottal. Közülük

  • 1963 volt 14 év alatti gyermek,
  • 2636 pedig fiatalkorú.
  • Késes fenyegetéssel vagy támadással 3482 bűncselekményt jelentettek be;
  • az 4528 gyanúsított közül minden harmadik még nem töltötte be a 21. életévét.

Ezt is ajánljuk a témában

Barbara Slowik Meisel rendőrfőnök hangsúlyozta: a késes erőszak többnyire fiatal férfiakhoz köthető, és

az adatok szerint a nem német állampolgárságú fiatalok aránya magasabb, mint a németeké.

Kiemelte ugyanakkor, hogy ez nem megbélyegzés, hanem a megelőzés alapja: a célzott ifjúsági és szociális programoknak figyelembe kell venniük a kulturális különbségeket, eltérő életkörülményeket és korábbi erőszakos tapasztalatokat.

Az iskolákban erősítik a prevenciót, különösen a Penge nélküli erő (Stark ohne Klinge) programmal, amely azt igyekszik tudatosítani, hogy a kés nem önvédelmi, hanem életveszélyes eszköz.

Slowik Meisel szerint kulcskérdés a gyors szankcionálás: a fiataloknál a büntetésnek minél hamarabb kell követnie a cselekményt, hogy időben megszakíthatók legyenek a bűnözői pályák és viselkedésminták. Ennek érdekében a büntetőeljárási szabályok és a fiatalkorúakra vonatkozó törvény módosítását sürgeti a valódi gyorsított eljárások bevezetésére.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: Tobias SCHWARZ / AFP

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
borsos-2
•••
2025. december 29. 16:03 Szerkesztve
Ha a birka német rendőrség kicsit elnézne Afganisztán felé egy tanulmány útra, akkor megértenék mi történik náluk. Az afgán apa a 10 éves fiának kést ad és a lelkére köti, hogy azzal védje meg a hitét, a nőjét és a becsületét. Attól kezdve a gyerek felnőtt. Attól, hogy Berlinig masírozott a család, ez nem változott semmit sem!!
Válasz erre
0
0
csulak
2025. december 29. 15:43
"a migracio egy gazdasagi haszon" mondta az ENSZ es az EU vezeto bandaja!
Válasz erre
0
0
hátakkor
2025. december 29. 15:27
Pedig korlátozták a kések hosszát..
Válasz erre
0
0
Burdisgarage
2025. december 29. 15:19
A többi késelő is migiri, csak 21 év feletti. Lehet csak tőlük kéne elvenni a kést?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!