Haha, Schmidt Mária szerint „Németország már nem létezik”, pedig dehogynem, nagyon is létezik! – Mutatjuk, pontosan mennyire

2024-ben a város területén 25 733 bűncselekményt regisztráltak, ami 2015 óta a legmagasabb érték; ezen belül „különösen feltűnő a testi sértéssel és köztéri erőszakkal járó bűncselekmények számának növekedése” (a török-libanoni klánok például egyre inkább rivalizálnak a szír klánokkal, de közben a bolgár és a román klánok is igyekeznek pozicionálni magukat). Hogy mennyire unalmasan mindennapos lehet arrafelé a fegyverhasználat, arra egy nyári videó is utal – a város főutcáján, az arab cégéres Abu Jamal Dubai ékszerüzletben történt egy rablás, munkanapon, fényes nappal,
ott vannak a rendőrök, pisztollyal kezükben, hangos kiabálás hallatszik – az utcán pedig mindeközben életerős férfiak flangálnak melegítőben (egy fiatal srác e-rollert tolva halad el a tetthely mellett flegmán);
az egyik ablakból csadoros nő lesi az eseményeket; egy anyuka a kislányát babakocsiban tolva megáll az út szélén, és nézi a realityt, ahogy egy bölcsődéssel a dömpert szokás figyelni az építkezések mellett.
Ehhez képest kis színesnek tekinthető, hogy egy gelsenkircheni középiskolában eltűnt a pénz a végzősök bankszámlájáról, amelyen a „szalagavatójukra” szánt 10 ezer eurót tartották. Az összeget valószínűleg a számlát kezelő diáklány tüntette el – mint kiderült, hasonló esetek tartományszerte több iskolában is előfordultak az utóbbi időben. (Otthonról hozhatják a szükséges készségeket a tanulékony lurkók:
Gelsenkirchen a szociális juttatásokkal való csalás egyik fellegvára.)