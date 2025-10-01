Haha, Schmidt Mária szerint „Németország már nem létezik”, pedig dehogynem, nagyon is létezik! – Mutatjuk, pontosan mennyire

Ki ne hallott volna még Schmidt Mária Németországgal kapcsolatos kijelentéseiről – immár évek óta derül rajta boldog-boldogtalan.

Haha, állítólag ez az ország nincs is, pedig nézzétek meg, épp itt ülök egy berlini hipster kávézóban,

ahol még a lattémból is a derűs jólét gőzölög – efféle tartalmak jönnek velünk szembe újra meg újra; ugyanakkor felmerül a kérdés: ez a sok bátor honfitársunk, aki elmerészkedik a „nemlétező” Németországba, vajon miért mindig a Prenzlauer Berg közepéről vagy legfeljebb egy müncheni kézműves sörözőből kezd Facebook-élőzésbe.

Németország többi tartománya vajon már tényleg nem létezik?

Itt buzdítok tehát minden kacarászót, hogy legközelebbi kiruccanásán prezentálja nekünk a változatosság kedvéért például Gelsenkirchent. Ezeréves történelemre visszatekintő 270 ezres nagyváros a Ruhr-vidéken (egy 1150-ből fennmaradt kolostori irat már a nyelvtörténetileg lenyűgöző Geilistirinkirkin néven hivatkozik a településre); a német boldogságatlasz szerint a város boldogságindexe még Berlinét is meghaladja.